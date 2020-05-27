Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в среду, 27 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,32%, составив $34,24 за баррель.
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Общество
В Подмосковье смягчили ограничительные меры
Губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал открытие парков с 29 мая.
Lenta.ru вчера в 13:17
Общество
Москвичам рассказали о необходимых для поездки в магазин пропусках
Москвичам для поездки в непродовольственные магазины с 1 июня необходимо получить пропуск «для иных целей», который выдается на один день два раза в неделю.
Lenta.ru вчера в 07:38
Здоровье
Снизить уровень сахара в крови помогает огурец
Территория новостей вчера в 11:38
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
Шоу-бизнес
33-летняя Настасья Самбурская сменила имидж и стала блондинкой
Звезда «Универа» любит эпатаж и часто удивляет своих поклонников. Но сегодня Настастья Самбурская предстала в совершенно неожиданном образе.
Вокруг ТВ вчера в 11:48
Экономика
Найден способ ускорить строительство дорог в России
В российском правительстве нашли способ ускорить строительство дорог в стране.
Lenta.ru вчера в 09:28
Происшествия
Свалку просроченных лекарств для онкобольных нашли в Подмосковье
Прокуратура Московской области начала проверку по факту сообщений СМИ о найденной под Сергиевым Посадом свалке дорогих просроченных лекарств для онкобольных.
News.ru 02:31
Общество
Минтруд предложил особый порядок оплаты труда и увольнений
В случае сокращения численности или штата работников, если истекает срок уведомления в период действия ограничительных мероприятий, увольнение производится в ближайший следующий за окончанием данного периода рабочий день.
Российская газета 02:32
Кино
Apple профинансирует съемки нового фильма Мартина Скорсезе
Дилетант вчера в 07:00
Экономика
Доля просроченных микрозаймов в России возросла в апреле до 40%
Доля просроченных более чем на 90 дней займов в микрофинансовых организациях (МФО) выросла в апреле 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем до 40% и составила 4,5 млн ссуд (общим объемом 51,3 млрд рублей) В марте доля просроченных кредитов составляла почти 38% (4,4 млн ссуд объемом 49,7 млрд рублей), говорится в исследовании бюро кредитных историй (БКИ) "Эквифакс".
ТАСС 02:36
Кино
Детали сюжета второй части «Аватара» раскрыл продюсер
Evo-rus.com 27 мая в 09:19
Общество
Власти Петербурга с 1 июня смягчат режим ограничений
В Санкт-Петербурге с 1 июня начнется смягчение режима ограничений, введенного для борьбы с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 13:12
Шоу-бизнес
Елена Воробей выставила на продажу квартиру в Черногории из-за кризиса
Елена Воробей выставила на продажу свою квартиру в Черногории, расположенную у морского побережья.
Известия вчера в 06:54
Кино
Киану Ривз заставил создателей «Джона Уика» переименовать фильм
Piter.tv вчера в 09:50
Армия и оружие
Новый способ бомбардировки изобрели в Пентагоне
В США разработана сбрасываемая платформа, предназначенная для запуска авиабомб с военно-транспортных самолётов.
Цензуры.Нет вчера в 14:18
Авто
В Минпромторге назвали лучшее время для покупки автомобиля в России
«Что касается динамики спроса после снятия режима ограничений в различных регионах, потенциальные клиенты сейчас могут получить наиболее выгодное предложение по приобретению нового российского автомобиля», — передает ТАСС слова пресс-службы министерства.
SpeedMe вчера в 23:45
Политика
МИД Германии вызвал посла России из-за хакерской атаки на бундестаг
МИД Германии вызвал российского посла Сергея Нечаева из-за хакерской атаки на бундестаг.
Газета.Ru вчера в 09:30
Футбол
Роспотребнадзор согласовал проведение футбольных матчей со зрителями
Роспотребнадзор согласовал возможность проведения футбольных матчей со зрителями в преддверии рестарта Российской Премьер-Лиги (РПЛ), сообщил сайт стопкоронавирус.рф.
Rambler News Service вчера в 11:43
Общество
Почти 3,5 тысячи человек вылечились от коронавируса в Москве за сутки
Накануне сообщалось, что за сутки в Москве после лечения COVID-19 выписаны 3793 человека.
RT на русском 02:39
Авто
Официально представили седан Acura TLX нового поколения
В 2019 году компания Acura показала концепт Type S, который уже тогда был заявлен, как предвестник модели TLX нового поколения.
Тарантас Ньюс 00:01
Гаджеты
Xiaomi представила в России новые смартфоны и телевизоры
Компания Xiaomi показала для российского рынка несколько новых устройств, включая флагманский смартфон Mi 10, "умные" телевизоры Mi TV и смарт-браслет Mi Smart Band 4 с NFC-чипом.
Вести.Ru вчера в 14:50
Общество
Эпидемия может растянуть плебисцит по поправкам на несколько дней
Эпидемия может растянуть плебисцит по поправкам на несколько дней В четверг на закрытом совещании Центризбиркома с региональными комиссиями были утверждены рекомендации Роспотребнадзора по организации общероссийского голосования по конституционным поправкам в условиях эпидемии.
Коммерсантъ вчера в 18:19
Шоу-бизнес
Победитель «Танцев со звездами» Иван Стебунов сожалеет о финале
Газета.Ru 27 мая в 08:08
Биатлон
Союз биатлонистов утвердил тренерский состав сборной России
Правление Союза биатлонистов России провело заседание, на котором был принят ряд решений по вопросам нового тренерского штаба сборных команд, места и даты проведения внеочередной отчетно-выборной конференции, 27 мая передает пресс-служба Союза биатлонистов России.
ИА Красная Весна 27 мая в 15:34
Шоу-бизнес
Опубликован редкий кадр Жанны Фриске во время болезни
Недавно младшая сестра Фриске опубликовала еще одно редкое архивное фото с артисткой.
Народные новости вчера в 03:04
Экономика
Минэкономразвития заявило о падении ВВП России в апреле на 12%
«ВВП в апреле 2020 года, по оценке Минэкономразвития России, снизился на 12% год к году», — указывается в документе.
RT на русском вчера в 15:45
Общество
Собянин допустил действие ограничений в Москве до появления вакцины
Мэр Москвы Сергей Собянин допустил, что введённые из-за коронавируса ограничительные меры могут сохраниться в столице до появления вакцины.
RT на русском вчера в 13:56
Общество
Уполномоченная по правам детей Анна Кузнецова родила седьмого ребенка
Интерфакс вчера в 13:02
Общество
Сильные заморозки ожидают в нескольких российских регионах
Как отметил Вильфанд, заморозков не будет, однако температура не поднимется выше 12–15 градусов. Эта погода продержится несколько дней.
ФАН вчера в 18:40