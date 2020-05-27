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Общество В Подмосковье смягчили ограничительные меры Губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал открытие парков с 29 мая. 238

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Биатлон Союз биатлонистов утвердил тренерский состав сборной России Правление Союза биатлонистов России провело заседание, на котором был принят ряд решений по вопросам нового тренерского штаба сборных команд, места и даты проведения внеочередной отчетно-выборной конференции, 27 мая передает пресс-служба Союза биатлонистов России. 1