Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в среду, 27 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,32%, составив $34,24 за баррель.
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Мировые цены на нефть снижаются

RT на русском01:05

Трамп обвалил цены на нефть

Московский Комсомолец01:48

Стоимость нефти падает из-за напряжённости между США и КНР

News.ru02:15

Цены на нефть падают из-за напряженности между США и КНР

Финансовая газета03:00

Нефть подешевела на фоне роста напряженности между США и КНР

Интерфакс01:24

Фьючерс на сырую нефть марки Brent на июль на Лондонской нефтяной бирже на закрытие 28 мая составил $35.29 за баррель (+$0.55; +1.58%)

АК&М03:16

Доллар, нефть и коронавирус на 28 мая

Право.рувчера в 05:30
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Общество

В Подмосковье смягчили ограничительные меры

Губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал открытие парков с 29 мая.
Lenta.ru вчера в 13:17
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Общество

Москвичам рассказали о необходимых для поездки в магазин пропусках

Москвичам для поездки в непродовольственные магазины с 1 июня необходимо получить пропуск «для иных целей», который выдается на один день два раза в неделю.
Lenta.ru вчера в 07:38
1,6K
Здоровье

Снизить уровень сахара в крови помогает огурец

Территория новостей вчера в 11:38
13
Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
2,2K
Шоу-бизнес

33-летняя Настасья Самбурская сменила имидж и стала блондинкой

Звезда «Универа» любит эпатаж и часто удивляет своих поклонников. Но сегодня Настастья Самбурская предстала в совершенно неожиданном образе.
Вокруг ТВ вчера в 11:48
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Общество

График прогулок для жителей Москвы появился на «Яндекс.Картах»

Ведомости 02:42
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Экономика

Найден способ ускорить строительство дорог в России

В российском правительстве нашли способ ускорить строительство дорог в стране.
Lenta.ru вчера в 09:28
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Происшествия

Свалку просроченных лекарств для онкобольных нашли в Подмосковье

Прокуратура Московской области начала проверку по факту сообщений СМИ о найденной под Сергиевым Посадом свалке дорогих просроченных лекарств для онкобольных.
News.ru 02:31
2
Общество

Минтруд предложил особый порядок оплаты труда и увольнений

В случае сокращения численности или штата работников, если истекает срок уведомления в период действия ограничительных мероприятий, увольнение производится в ближайший следующий за окончанием данного периода рабочий день.
Российская газета 02:32
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Кино

Apple профинансирует съемки нового фильма Мартина Скорсезе

Дилетант вчера в 07:00
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Экономика

Доля просроченных микрозаймов в России возросла в апреле до 40%

Доля просроченных более чем на 90 дней займов в микрофинансовых организациях (МФО) выросла в апреле 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем до 40% и составила 4,5 млн ссуд (общим объемом 51,3 млрд рублей) В марте доля просроченных кредитов составляла почти 38% (4,4 млн ссуд объемом 49,7 млрд рублей), говорится в исследовании бюро кредитных историй (БКИ) "Эквифакс".
ТАСС 02:36
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Кино

Детали сюжета второй части «Аватара» раскрыл продюсер

Evo-rus.com 27 мая в 09:19
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Общество

Власти Петербурга с 1 июня смягчат режим ограничений

В Санкт-Петербурге с 1 июня начнется смягчение режима ограничений, введенного для борьбы с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 13:12
1K
Шоу-бизнес

Елена Воробей выставила на продажу квартиру в Черногории из-за кризиса

Елена Воробей выставила на продажу свою квартиру в Черногории, расположенную у морского побережья.
Известия вчера в 06:54
110
Кино

Киану Ривз заставил создателей «Джона Уика» переименовать фильм

Piter.tv вчера в 09:50
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Армия и оружие

Новый способ бомбардировки изобрели в Пентагоне

В США разработана сбрасываемая платформа, предназначенная для запуска авиабомб с военно-транспортных самолётов.
Цензуры.Нет вчера в 14:18
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Авто

В Минпромторге назвали лучшее время для покупки автомобиля в России

«Что касается динамики спроса после снятия режима ограничений в различных регионах, потенциальные клиенты сейчас могут получить наиболее выгодное предложение по приобретению нового российского автомобиля», — передает ТАСС слова пресс-службы министерства.
SpeedMe вчера в 23:45
2
Политика

МИД Германии вызвал посла России из-за хакерской атаки на бундестаг

МИД Германии вызвал российского посла Сергея Нечаева из-за хакерской атаки на бундестаг.
Газета.Ru вчера в 09:30
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Футбол

Роспотребнадзор согласовал проведение футбольных матчей со зрителями

Роспотребнадзор согласовал возможность проведения футбольных матчей со зрителями в преддверии рестарта Российской Премьер-Лиги (РПЛ), сообщил сайт стопкоронавирус.рф.
Rambler News Service вчера в 11:43
13
Общество

Почти 3,5 тысячи человек вылечились от коронавируса в Москве за сутки

Накануне сообщалось, что за сутки в Москве после лечения COVID-19 выписаны 3793 человека.
RT на русском 02:39
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Авто

Официально представили седан Acura TLX нового поколения

В 2019 году компания Acura показала концепт Type S, который уже тогда был заявлен, как предвестник модели TLX нового поколения.
Тарантас Ньюс 00:01
1
Гаджеты

Xiaomi представила в России новые смартфоны и телевизоры

Компания Xiaomi показала для российского рынка несколько новых устройств, включая флагманский смартфон Mi 10, "умные" телевизоры Mi TV и смарт-браслет Mi Smart Band 4 с NFC-чипом.
Вести.Ru вчера в 14:50
149
Общество

Эпидемия может растянуть плебисцит по поправкам на несколько дней

Эпидемия может растянуть плебисцит по поправкам на несколько дней В четверг на закрытом совещании Центризбиркома с региональными комиссиями были утверждены рекомендации Роспотребнадзора по организации общероссийского голосования по конституционным поправкам в условиях эпидемии.
Коммерсантъ вчера в 18:19
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Шоу-бизнес

Победитель «Танцев со звездами» Иван Стебунов сожалеет о финале

Газета.Ru 27 мая в 08:08
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Биатлон

Союз биатлонистов утвердил тренерский состав сборной России

Правление Союза биатлонистов России провело заседание, на котором был принят ряд решений по вопросам нового тренерского штаба сборных команд, места и даты проведения внеочередной отчетно-выборной конференции, 27 мая передает пресс-служба Союза биатлонистов России.
ИА Красная Весна 27 мая в 15:34
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Шоу-бизнес

Опубликован редкий кадр Жанны Фриске во время болезни

Недавно младшая сестра Фриске опубликовала еще одно редкое архивное фото с артисткой.
Народные новости вчера в 03:04
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Экономика

Минэкономразвития заявило о падении ВВП России в апреле на 12%

«ВВП в апреле 2020 года, по оценке Минэкономразвития России, снизился на 12% год к году», — указывается в документе.
RT на русском вчера в 15:45
196
Общество

Собянин допустил действие ограничений в Москве до появления вакцины

Мэр Москвы Сергей Собянин допустил, что введённые из-за коронавируса ограничительные меры могут сохраниться в столице до появления вакцины.
RT на русском вчера в 13:56
4,4K
Общество

Уполномоченная по правам детей Анна Кузнецова родила седьмого ребенка

Интерфакс вчера в 13:02
77
Общество

Сильные заморозки ожидают в нескольких российских регионах

Как отметил Вильфанд, заморозков не будет, однако температура не поднимется выше 12–15 градусов. Эта погода продержится несколько дней.
ФАН вчера в 18:40
Как работают Яндекс.Новости?
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