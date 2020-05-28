Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть продолжают снижаться
Мировые цены на нефть снижаются в четверг, 28 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 3,63%, составив $31,62 за баррель.
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Нефть дорожает: Brent - $36,23 за баррель, WTI - $34,40
Агентство нефтегазовой информации26 мая в 01:21
Автоматически обработано 7209 источников, обновлено в 04:25, Ашберн
Общество
В Москве разрешили прогулки по графику
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на обычные пешие прогулки москвичам можно выходить с 9.00 до 21.00, но не более трех раз в неделю.
РИА Новости вчера в 13:38
Общество
В Крыму попросили не вводить тесты на коронавирус для туристов
Крымские власти попросили правительство РФ отменить обязательное тестирование на коронавирус для трудовых коллективов предприятий курортной сферы и туристов.
Коммерсантъ вчера в 13:50
Общество
В Татарстане коронавирус за сутки нашли ещё у 60 человек
Больше всего случаев заражения выявлено в Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске.
Менделеевские новости 03:56
Энергетика
Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа снова прекратился
Мощности газопровода Ямал — Европа не были забронированы на четверг, транзит снова прекращен, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные газотранспортных операторов Германии и Польши.
РБК 04:19
Шоу-бизнес
Сын Елены Яковлевой хочет оставить маму без внуков
Новым гостем программы Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" стал единственный сын популярной актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных.
Uznayvse.ru вчера в 12:00
Религия
Православные празднуют Вознесение Господне
Известия вчера в 18:34
Футбол
Депутат КПРФ Плетнёва потребовала запретить рестарт чемпионата России
Напомним, сезон в чемпионате России был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса.
Vprognoze.ru вчера в 22:26
Общество
Минтруд России предложил новые меры поддержки
Минтруд предложил новые меры поддержки россиян на фоне пандемии коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 11:07
Здоровье
На Среднем Урале выявили коронавирус ещё у 268 человек
Екатеринбург, 28 мая 2020, 10:49 — REGNUM В Свердловской области за сутки, по состоянию на 28 мая, подтвердили ещё 268 случаев выявления коронавируса за минувшие сутки.
REGNUM 03:49
Общество
Гидрометцентр предупредил о похолодании в первый день лета
В первый день лета температура воздуха в Европейской России понизится на восемь-девять градусов.
Российская газета вчера в 20:00
Наука
Учёные нашли способ окончательно победить коронавирус
В США специалисты Рокфеллеровского университета в Нью-Йорке обнаружили у переболевших коронавирусом пациентов антитела, которые могут предотвратить повторное заражение COVID-19.
Комсомольская правда 00:21
Общество
В России за сутки выявили 8371 случай заражения коронавирусом
Москва, 28 мая 2020, 10:46 — REGNUM За минувшие сутки в России выявлен 8371 носитель коронавируса.
REGNUM 03:46
Происшествия
Самолёт с россиянами на борту вылетел из Ташкента в Ростов-на-Дону
Самолёт авиакомпании Uzbekistan Airways, на борту которого находятся 32 россиянина, вылетел из Ташкента в Ростов-на-Дону.
RT на русском 02:55
Политика
МИД Украины заявил о планах ликвидировать администрации ДНР и ЛНР
После установления контроля в Донбассе власти намерены ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR.
Коммерсантъ вчера в 22:44
Политика
Соловьев осадил украинского журналиста после вопроса Пескову
Телеведущий Владимир Соловьев резко ответил на выпад украинского журналиста Романа Цимбалюка в адрес пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:06
Общество
Роскачество выявило в сметане следы антибиотиков и растительные жиры
Повторное исследование сметаны, которое провели эксперты Роскачества, показало, что не все производители могут из года в год выпускать продукт высокого качества.
Российская газета 01:44
Космос
Над Арменией взорвался яркий болид
Naked Science 03:00
Экономика
Накопительные пенсии в России повысят
Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда.
РИА Новости 26 мая в 08:05
Общество
Четверть россиян назвали эпидемию коронавируса выдумкой
Почти четверть россиян (23,2%) назвали коронавирус выдумкой «заинтересованных лиц» в рамках опроса Высшей школы экономики.
BFM.ru 02:21
Технологии
Microsoft выпустила обновление для Windows 10
Американская корпорация Microsoft в четверг представила обновление операционной системы Windows 10, которое получило название Windows 10 May 2020 Update.
ТАСС 03:56
Общество
Режим самоизоляции в Новосибирской области продлили до конца июня
Власти Новосибирской области, где, по официальным данным, зарегистрировано 2397 заражения коронавирусной инфекцией, продлили режим самоизоляции в регионе до 30 июня.
ТАСС 02:01
Политика
Лавров заявил о запрете Запада просить помощи у России по коронавирусу
Некоторые западные страны стремятся воспользоваться пандемией коронавируса для наказания неугодных им правительств, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Коммерсантъ вчера в 21:53
Общество
Прокуратура выявила нарушения при выплатах медикам в Хакасии
Прокуратура Хакасии во время проверки зафиксировала нарушения в ходе начисления стимулирующих выплат медицинским работникам.
RT на русском 03:55
Футбол
«Ювентус» рассчитывает обменять Пьянича на де Йонга
Согласно информации источника, «старая синьора» рассчитывает заполучить 23-летнего исполнителя путем обмена на своего полузащитника Миралема Пьянича, которым интересуется испанский гранд.
Евро-футбол.ру 01:57
Происшествия
Родившую дома жительницу Магадана осудили за смерть ребенка
В Магадане вынесен приговор местной жительнице, родившей в домашних условиях ребенка, который вскоре умер.
Российская газета 04:07
Экономика
Алиханов рассказал Путину о сложной ситуации на рынке труда в Калининградской области
В регионе сложилась сложная ситуация на рынке труда.
Калининград.Ru 03:41
Общество
Академик РАН предупредил о вреде длительного ношения масок и перчаток
Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев заявил «Интерфаксу», что результатом масочно-перчаточного режима станет рост грибковых, аллергических заболеваний, существует риск развития эмфиземы лёгких и бронхиальной астмы.
Говорит Москва 03:00
Шоу-бизнес
Шубская родила Овечкину второго сына
Супруги долго скрывали этот факт от общественности. Ребенок родился в Соединенных Штатах, где сейчас и живут Овечкин и Шубская.
Слово и Дело вчера в 04:30