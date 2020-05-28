Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть продолжают снижаться

Мировые цены на нефть снижаются в четверг, 28 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 3,63%, составив $31,62 за баррель.
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Цены на нефть марки Brent опустились до 33,9 доллара за баррель

Аргументы и Факты03:32

Данные о запасах нефти в США спровоцировали снижение ее стоимости

ИА Красная Весна04:04

Цена барреля нефти Brent упала более чем на 5%

Взгляд.рувчера в 11:28

Нефть дешевеет на 2-3,5% на данных API о запасах в США

ПРАЙМ01:25

Нефть отступила под отметку $35

REGNUM03:15

Цены на нефть снижаются, баррель Brent опустился почти к $34

Росбалт02:59

Нефть дорожает: Brent - $36,23 за баррель, WTI - $34,40

Агентство нефтегазовой информации26 мая в 01:21
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Автоматически обработано 7209 источников, обновлено в 04:25, Ашберн
Общество

В Москве разрешили прогулки по графику

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на обычные пешие прогулки москвичам можно выходить с 9.00 до 21.00, но не более трех раз в неделю.
РИА Новости вчера в 13:38
2,7K
Политика

Трубоукладчик «Газпрома» встал на якорь у германского порта Мукран

Интерфакс 02:57
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Общество

В Крыму попросили не вводить тесты на коронавирус для туристов

Крымские власти попросили правительство РФ отменить обязательное тестирование на коронавирус для трудовых коллективов предприятий курортной сферы и туристов.
Коммерсантъ вчера в 13:50
Общество

В Татарстане коронавирус за сутки нашли ещё у 60 человек

Больше всего случаев заражения выявлено в Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске.
Менделеевские новости 03:56
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Энергетика

Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа снова прекратился

Мощности газопровода Ямал — Европа не были забронированы на четверг, транзит снова прекращен, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные газотранспортных операторов Германии и Польши.
РБК 04:19
Шоу-бизнес

Сын Елены Яковлевой хочет оставить маму без внуков

Новым гостем программы Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" стал единственный сын популярной актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных.
Uznayvse.ru вчера в 12:00
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Религия

Православные празднуют Вознесение Господне

Известия вчера в 18:34
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Футбол

Депутат КПРФ Плетнёва потребовала запретить рестарт чемпионата России

Напомним, сезон в чемпионате России был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса.
Vprognoze.ru вчера в 22:26
Общество

Минтруд России предложил новые меры поддержки

Минтруд предложил новые меры поддержки россиян на фоне пандемии коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 11:07
2,8K
Здоровье

На Среднем Урале выявили коронавирус ещё у 268 человек

Екатеринбург, 28 мая 2020, 10:49 — REGNUM В Свердловской области за сутки, по состоянию на 28 мая, подтвердили ещё 268 случаев выявления коронавируса за минувшие сутки.
REGNUM 03:49
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Общество

Гидрометцентр предупредил о похолодании в первый день лета

В первый день лета температура воздуха в Европейской России понизится на восемь-девять градусов.
Российская газета вчера в 20:00
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Наука

Учёные нашли способ окончательно победить коронавирус

В США специалисты Рокфеллеровского университета в Нью-Йорке обнаружили у переболевших коронавирусом пациентов антитела, которые могут предотвратить повторное заражение COVID-19.
Комсомольская правда 00:21
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Общество

В России за сутки выявили 8371 случай заражения коронавирусом

Москва, 28 мая 2020, 10:46 — REGNUM За минувшие сутки в России выявлен 8371 носитель коронавируса.
REGNUM 03:46
Шоу-бизнес

Актриса Елена Воробей пожаловалась на отсутствие денег из-за карантина

АБН 02:30
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Происшествия

Самолёт с россиянами на борту вылетел из Ташкента в Ростов-на-Дону

Самолёт авиакомпании Uzbekistan Airways, на борту которого находятся 32 россиянина, вылетел из Ташкента в Ростов-на-Дону.
RT на русском 02:55
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Политика

МИД Украины заявил о планах ликвидировать администрации ДНР и ЛНР

После установления контроля в Донбассе власти намерены ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR.
Коммерсантъ вчера в 22:44
1,2K
Политика

Соловьев осадил украинского журналиста после вопроса Пескову

Телеведущий Владимир Соловьев резко ответил на выпад украинского журналиста Романа Цимбалюка в адрес пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:06
357
Общество

Роскачество выявило в сметане следы антибиотиков и растительные жиры

Повторное исследование сметаны, которое провели эксперты Роскачества, показало, что не все производители могут из года в год выпускать продукт высокого качества.
Российская газета 01:44
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Космос

Над Арменией взорвался яркий болид

Naked Science 03:00
Экономика

Накопительные пенсии в России повысят

Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда.
РИА Новости 26 мая в 08:05
1,1K
Общество

Четверть россиян назвали эпидемию коронавируса выдумкой

Почти четверть россиян (23,2%) назвали коронавирус выдумкой «заинтересованных лиц» в рамках опроса Высшей школы экономики.
BFM.ru 02:21
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Технологии

Microsoft выпустила обновление для Windows 10

Американская корпорация Microsoft в четверг представила обновление операционной системы Windows 10, которое получило название Windows 10 May 2020 Update.
ТАСС 03:56
235
Общество

Режим самоизоляции в Новосибирской области продлили до конца июня

Власти Новосибирской области, где, по официальным данным, зарегистрировано 2397 заражения коронавирусной инфекцией, продлили режим самоизоляции в регионе до 30 июня.
ТАСС 02:01
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Политика

Лавров заявил о запрете Запада просить помощи у России по коронавирусу

Некоторые западные страны стремятся воспользоваться пандемией коронавируса для наказания неугодных им правительств, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Коммерсантъ вчера в 21:53
1,3K
Общество

Прокуратура выявила нарушения при выплатах медикам в Хакасии

Прокуратура Хакасии во время проверки зафиксировала нарушения в ходе начисления стимулирующих выплат медицинским работникам.
RT на русском 03:55
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Футбол

«Ювентус» рассчитывает обменять Пьянича на де Йонга

Согласно информации источника, «старая синьора» рассчитывает заполучить 23-летнего исполнителя путем обмена на своего полузащитника Миралема Пьянича, которым интересуется испанский гранд.
Евро-футбол.ру 01:57
Происшествия

Родившую дома жительницу Магадана осудили за смерть ребенка

В Магадане вынесен приговор местной жительнице, родившей в домашних условиях ребенка, который вскоре умер.
Российская газета 04:07
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Экономика

Алиханов рассказал Путину о сложной ситуации на рынке труда в Калининградской области

В регионе сложилась сложная ситуация на рынке труда.
Калининград.Ru 03:41
Общество

Академик РАН предупредил о вреде длительного ношения масок и перчаток

Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев заявил «Интерфаксу», что результатом масочно-перчаточного режима станет рост грибковых, аллергических заболеваний, существует риск развития эмфиземы лёгких и бронхиальной астмы.
Говорит Москва 03:00
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Шоу-бизнес

Шубская родила Овечкину второго сына

Супруги долго скрывали этот факт от общественности. Ребенок родился в Соединенных Штатах, где сейчас и живут Овечкин и Шубская.
Слово и Дело вчера в 04:30
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