Энергетика
ИА НовороссияСтоимость нефти Brent превысила 36 долларов за баррель
«По состоянию на 8.03 мск цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,97% - до 36,23 доллара за баррель, июльских фьючерсов на нефть марки WTI - на 3,43%, до 34,4 доллара за баррель», - говорится в сообщении.
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Нефть дорожает: Brent - $36,23 за баррель, WTI - $34,40
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