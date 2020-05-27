Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в среду, 27 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,32%, составив $34,24 за баррель.
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Здоровье
В Саратовской области еще два человека скончались от коронавируса
В Саратовской области от коронавируса за сутки умерли еще два человека.
FreeNews-Volga 06:13
Общество
В Москве разрешат прогулки по графику
Прогулки для москвичей планируют разрешить в тестовом режиме, по графику, заявил в среду, 27 мая, мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.
Известия 08:56
Киберспорт
В Dota 2 появилось «Убийство на заказ»
Cyber.sports.ru 25 мая в 15:38
Экономика
Минфин перевел деньги в ПФР на выплаты семьям с детьми
Министерство финансов России перечислило в Пенсионный фонд 222,1 млрд рублей на поддержку семей с детьми, передают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
Моя Москва.онлайн вчера в 10:17
Политика
Верховный суд частично отклонил иск экс-главы Чувашии к Путину
Верховный суд вернул экс-главе Чувашии Михаилу Игнатьеву иск к президенту Владимиру Путину по части требования дополнительных социальных гарантий, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 09:20
Общество
ФСБ нашла у подпольных оружейников новейшие автоматы Калашникова
В ходе масштабной операции по всей стране ФСБ нашла и изъяла у подпольных оружейников почти 200 стволов, в том числе новейшие образцы автомата Калашникова.
Lenta.ru 07:43
Политика
Путин предложил направить московских медиков в регионы
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва должна помочь регионам в борьбе с коронавирусом, направив туда медиков и лекарства, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 09:13
Шоу-бизнес
Возлюбленная Жигунова прокомментировала сходство с Заворотнюк
Пользователи Сети часто пишут Ворожбит в комментариях к ее фотографиям в Instagram, как она похожа на предыдущую даму сердца Жигунова — Заворотнюк.
Слово и Дело 03:10
Общество
Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к снятию ограничений
Москва готова к первому и второму этапам снятия карантинных ограничений, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на заседании Мосгордумы.
Ведомости 04:49
Здоровье
Роспотребнадзор утвердил правила профилактики коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России.
Коммерсантъ 06:32
Космос
США после девятилетнего перерыва запустят пилотируемый корабль к МКС
Ракета-носитель Falcon-9 (англ. "Сокол-9") частично многоразового использования была разработана компанией SpaceX в 2005-2008 годах и предназначена для вывода на орбиту многоразового космического корабля Dragon, а также спутников различного назначения.
ТАСС вчера в 17:03
Политика
Спикер Верховной Рады высказался о защите русского языка на Украине
Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в интервью изданию «Главком» высказался о защите русского языка в стране.
Lenta.ru 07:47
Политика
Владимир Путин: Парад Победы пройдет 24 июня
Агентство Москва вчера в 08:03
Общество
Для поступления в вуз понадобится электронная подпись
"Для дистанционной подачи собранного пакета документов по списку вуза необходимо наличие квалифицированной электронной подписи для физического лица", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 01:51
Происшествия
В США акцию протеста разогнали слезоточивым газом
Миннеаполис, США, 27 мая 2020, 16:55 — REGNUM Участники акции протеста в городе Миннеаполис (штата Миннесота, США) были разогнаны слезоточивым газом, передаёт 27 мая CNN.
REGNUM 09:55
Происшествия
Мосгорсуд признал законным арест основателя «Омбудсмена полиции»
Мосгорсуд признал законным арест основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.
Известия 09:54
Политика
Украинский посол пожаловался на «пощечину» от Германии
Посол Украины в Германии Андрей Мельник прокомментировал призывы немецких политиков снять санкции с России.
РИА Новости 04:51
Происшествия
В Оренбуржье задержаны подозреваемые в убийстве шести человек
«Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России и УМВД России по Оренбургской области во взаимодействии с СК России в ходе проведения оперативно-разыскных и следственных мероприятий установлены и задержаны подозреваемые в убийствах шести оренбуржцев, в том числе малолетнего ребёнка», — приводит её слова ТАСС.
RT на русском 06:02
Политика
В США допустили скорое введение санкций против «Северного потока — 2»
Несмотря на избирательную кампанию в США, процесс принятия новых санкций в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» может быть быстрым.
RT на русском вчера в 13:08
Экономика
Российские миллиардеры за время пандемии разбогатели на $62 млрд
Во время пандемии коронавируса общее состояние долларовых миллиардеров из России выросло на $62 млрд, сообщает Forbes со ссылкой на свой счетчик, который оценивает изменения в режиме реального времени.
РБК вчера в 12:48
Здоровье
На Кубани за сутки выявлено 90 новых случаев коронавируса
По числу новых случаев заражения коронавирусом за последние сутки Краснодарский край занимает 21-е место.
Краснодарские известия 25 мая в 06:39
Общество
Дочь Эдуарда Успенского рассказала о тирании отца
Bimru.ru вчера в 09:39
Общество
Саммиты БРИКС и ШОС перенесены из-за коронавируса
Россия приняла решение перенести саммиты БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которые были запланированы на 21–23 июля, из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 08:46
Общество
Губернатор может ввести частичный карантин в Ростовской области
Карантин может быть введен в некоторых районах Ростовской области по причине плохого соблюдения требований по борьбе с распространением коронавируса.
Городской репортер 07:59
Спорт
Названы подтвержденные игры для PlayStation 5
Список подтвержденных игр для консоли будущего поколения Sony PlayStation 5 опубликовали на сайте Gizmochina.
NewInform 08:59
Шоу-бизнес
Названа причина развода Гагариной
Источники газеты «Комсомольская правда» назвали причины, приведшие к разводу певицы Полины Гагариной с фотографом Дмитрием Исхаковым.
Lenta.ru 06:09
Баскетбол
Чемпиона не будет. РФБ решила не выявлять лучшую команду России
Глава Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко сообщил о том, что исполком РФБ принял решение не определять победителя и медалистов минувшего сезона чемпионата России, который был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.
Вести.Ru 08:57
Политика
Глава Коврова Юрий Морозов написал заявление об уходе в отставку
Только что стало известно, что глава Коврова Юрий Морозов написал заявление об уходе.
ГТРК Владимир 07:41
Происшествия
В Псковской области завели дело об убийстве после пропажи ребенка
Уголовное дело об убийстве возбуждено после пропажи трехлетней девочки в Псковской области, поиски продолжаются, сообщается на сайте СК России.
РИА Новости 07:40
Армия и оружие
Летчик оценил перехват американского самолета российскими Су-35
Как заявила пресс-служба Шестого флота ВМС США, накануне два российских истребителя Су-35 "небезопасно" перехватили американский самолет-разведчик Poseidon P-8A над Средиземным морем.
РИА Новости 06:38