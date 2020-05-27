Энергетика

АБНАБНМировые цены на нефть вновь показывают падение

В среду, 27 мая, июльские фьючерсы нефти марки Brent подешевели на 0,16%. Стоимость составила $36,01 за баррель. Отметим, что к 8:15 мск цены на американскую нефть WTI на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) показали падение на 0,55%, или на $0,19.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Новости кризиса 27 мая: российские олигархи стали еще богаче, а экономика страны продолжает падать

URA.Ru00:08

Brent подешевела до $36,01 за баррель на росте напряженности в отношениях США и Китая

Интерфакс01:45

Мировые цены на нефть снижаются

RT на русском01:12

Цена фьючерсов нефти WTI незначительно снизилась

ИА Красная Весна01:45

Негативные факторы перевешивают позитивный настрой нефти

REGNUM06:02

Цены на нефть снижаются в среду утром

Московский Комсомолецвчера в 22:59

Мировые цены на нефть показывают рост после снижения в пятницу

Аргументы и Факты25 мая в 02:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7209 источников, обновлено в 09:35, Ашберн
Общество

В Москве разрешат прогулки по графику

Прогулки для москвичей планируют разрешить в тестовом режиме, по графику, заявил в среду, 27 мая, мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.
Известия 08:56
Политика

На парад Победы в Москву пригласят лидеров стран СНГ

Общественная служба новостей 08:30
Экономика

Российские миллиардеры за время пандемии разбогатели на $62 млрд

Во время пандемии коронавируса общее состояние долларовых миллиардеров из России выросло на $62 млрд, сообщает Forbes со ссылкой на свой счетчик, который оценивает изменения в режиме реального времени.
РБК вчера в 12:48
1,3K
Политика

Путин поручил Москве помочь регионам в борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин в среду, 27 мая, заявил, что московская система здравоохранения с учетом накопленного опыта должна помочь другим российским регионам в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Известия 09:27
Политика

Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину

Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru 04:42
3,4K
Политика

Киевский суд признал нацистской символику дивизии СС «Галичина»

Коммерсантъ 07:56
12
Общество

Доктор Мясников посчитал допустимым убивать людей за оскорбления

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что считает допустимым убивать людей, чтобы отстаивать честь и достоинство.
Lenta.ru 05:55
6
Экономика

РБК: Минэкономики предлагает расширить круг получателей господдержки

Минэкономики предлагает компаниям, которые рассчитывают на господдержку в период пандемии коронавируса, но не могут получить ее, до 1 июля уточнить свой код вида экономической деятельности в общероссийском классификаторе (ОКВЭД).
Коммерсантъ 25 мая в 11:25
86
Политика

Шредер назвал «карликом» посла Украины в ответ на критику его слов

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер ответил на критику украинского посла в ФРГ Андрея Мельника, назвав его в своей речи карликом.
Газета.Ru 07:30
27
Киберспорт

В Dota 2 вышел Battle Pass 2020

Разработчики Dota 2 выпустили боевой пропуск к The International 2020. Обновление вышло в 22:00 по московскому времени.
Bookmaker-ratings.ru 25 мая в 15:21
Экономика

Накопительные пенсии в России повысят

Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда.
РИА Новости вчера в 08:05
1,1K
Общество

Американский F-35 чуть не утонул в море сразу после старта с авианосца

Американский истребитель F-35 чуть не утонул в море сразу после старта с площадки авианосца.
HotGeo 09:14
4
Путешествия

В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов

Например, Испания и Греция готовы открыть границы с 1 июля, Хорватия ждет в том числе и российских туристов уже с 15 июня, готовится к приему гостей Турция и другие страны.
РИА Новости 03:43
362
Армия и оружие

Летчик оценил перехват американского самолета российскими Су-35

Как заявила пресс-служба Шестого флота ВМС США, накануне два российских истребителя Су-35 "небезопасно" перехватили американский самолет-разведчик Poseidon P-8A над Средиземным морем.
РИА Новости 06:38
658
Политика

Путин и президент Финляндии обсудили международную повестку дня

Президент России Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё обсудили инвестпроекты, международную и региональную повестку дня, включая арктическую тематику, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 09:27
Политика

В Польше возмутились тем, что страна может оказаться крупным донором фонда ЕС по борьбе с пандемией

В Европе активно обсуждается франко-немецкая инициатива, в рамках которой предлагается создать единый фонд ЕС по борьбе с пандемией и преодолению кризиса, с неё связанного.
Военное обозрение вчера в 11:25
Общество

Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к снятию ограничений

Москва готова к первому и второму этапам снятия карантинных ограничений, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на заседании Мосгордумы.
Ведомости 04:49
912
Общество

В конце недели на Москву обрушится рекордное количество осадков

Российская газета вчера в 22:30
34
Политика

Путин бросил ручку во время совещания

Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами.
Lenta.ru вчера в 16:42
6,2K
Энергетика

Поставки российского газа через Польшу прекратились

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33
2,2K
Общество

В России задумались о страховании граждан от безработицы

В России задумались о страховании граждан от безработицы. Эту идею поддержало Министерство труда и социальной защиты, пишут «Известия».
Lenta.ru 08:38
12
Финансы

Россияне забрали из банков $1,1 млрд наличными в апреле

В апреле текущего года россияне массово стали забирать средства с депозитов, общая сумма достигла $1,1 млрд.
Газета.Ru 02:37
522
Политика

В США допустили скорое введение санкций против «Северного потока — 2»

Несмотря на избирательную кампанию в США, процесс принятия новых санкций в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» может быть быстрым.
RT на русском вчера в 13:08
959
Общество

Москвичи могут с 27 мая пройти тест на наличие антител к коронавирусу

Все москвичи с 27 мая могут пройти бесплатный тест на наличие антител к коронавирусу.
RT на русском 04:12
247
Происшествия

ФБР расследует гибель афроамериканца при задержании

В американском штате Миннесота вспыхнули уличные протесты после того, как от рук полицейских при задержании погиб афроамериканец, передает телеканал "Россия 24".
Вести.Ru 01:43
5
Общество

Госдума разрешила студентам преподавать в школах

Москва, 27 мая 2020, 14:41 — REGNUM Госдума во втором чтении и в третьем приняла закон, расширяющий доступ к преподаванию, передает корреспондент ИА REGNUM 27 мая.
REGNUM 07:41
Общество

Губернатор может ввести частичный карантин в Ростовской области

Карантин может быть введен в некоторых районах Ростовской области по причине плохого соблюдения требований по борьбе с распространением коронавируса.
Городской репортер 07:59
8
Происшествия

На Украине действовала банда киллеров из балканских стран

Пятеро подозреваемых задержаны В Печерске банда киллеров из Балканских стран расстреляли гражданина Черногории.
SM News 05:00
Политика

Грузия выступила против возвращения к Договору по открытому небу

В МИД Грузии заявили, что страна не будет пересматривать свое решение 2012 года о приостановке взаимодействия с Россией в рамках Договора об открытом небе (ДОН).
Городовой 07:14
29
Шоу-бизнес

Яна Рудковская рассказала о ссоре с семьёй Малахова

Телеведущая и музыкальный продюсер Яна Рудковская рассказала, в каких отношениях она находится с семьёй Натальи Шкулёвой и Андрея Малахова после публикации в журнале Starhit материала о её сыне Александре.
RT на русском 03:10
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное