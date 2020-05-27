Энергетика
АБНМировые цены на нефть вновь показывают падение
В среду, 27 мая, июльские фьючерсы нефти марки Brent подешевели на 0,16%. Стоимость составила $36,01 за баррель. Отметим, что к 8:15 мск цены на американскую нефть WTI на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) показали падение на 0,55%, или на $0,19.
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Общество
В Москве разрешат прогулки по графику
Прогулки для москвичей планируют разрешить в тестовом режиме, по графику, заявил в среду, 27 мая, мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.
Известия 08:56
Политика
На парад Победы в Москву пригласят лидеров стран СНГ
Общественная служба новостей 08:30
Экономика
Российские миллиардеры за время пандемии разбогатели на $62 млрд
Во время пандемии коронавируса общее состояние долларовых миллиардеров из России выросло на $62 млрд, сообщает Forbes со ссылкой на свой счетчик, который оценивает изменения в режиме реального времени.
РБК вчера в 12:48
Политика
Путин поручил Москве помочь регионам в борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин в среду, 27 мая, заявил, что московская система здравоохранения с учетом накопленного опыта должна помочь другим российским регионам в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Известия 09:27
Политика
Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину
Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru 04:42
Общество
Доктор Мясников посчитал допустимым убивать людей за оскорбления
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что считает допустимым убивать людей, чтобы отстаивать честь и достоинство.
Lenta.ru 05:55
Экономика
РБК: Минэкономики предлагает расширить круг получателей господдержки
Минэкономики предлагает компаниям, которые рассчитывают на господдержку в период пандемии коронавируса, но не могут получить ее, до 1 июля уточнить свой код вида экономической деятельности в общероссийском классификаторе (ОКВЭД).
Коммерсантъ 25 мая в 11:25
Политика
Шредер назвал «карликом» посла Украины в ответ на критику его слов
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер ответил на критику украинского посла в ФРГ Андрея Мельника, назвав его в своей речи карликом.
Газета.Ru 07:30
Киберспорт
В Dota 2 вышел Battle Pass 2020
Разработчики Dota 2 выпустили боевой пропуск к The International 2020. Обновление вышло в 22:00 по московскому времени.
Bookmaker-ratings.ru 25 мая в 15:21
Экономика
Накопительные пенсии в России повысят
Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда.
РИА Новости вчера в 08:05
Общество
Американский F-35 чуть не утонул в море сразу после старта с авианосца
Американский истребитель F-35 чуть не утонул в море сразу после старта с площадки авианосца.
HotGeo 09:14
Путешествия
В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов
Например, Испания и Греция готовы открыть границы с 1 июля, Хорватия ждет в том числе и российских туристов уже с 15 июня, готовится к приему гостей Турция и другие страны.
РИА Новости 03:43
Армия и оружие
Летчик оценил перехват американского самолета российскими Су-35
Как заявила пресс-служба Шестого флота ВМС США, накануне два российских истребителя Су-35 "небезопасно" перехватили американский самолет-разведчик Poseidon P-8A над Средиземным морем.
РИА Новости 06:38
Политика
Путин и президент Финляндии обсудили международную повестку дня
Президент России Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё обсудили инвестпроекты, международную и региональную повестку дня, включая арктическую тематику, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 09:27
Политика
В Польше возмутились тем, что страна может оказаться крупным донором фонда ЕС по борьбе с пандемией
В Европе активно обсуждается франко-немецкая инициатива, в рамках которой предлагается создать единый фонд ЕС по борьбе с пандемией и преодолению кризиса, с неё связанного.
Военное обозрение вчера в 11:25
Общество
Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к снятию ограничений
Москва готова к первому и второму этапам снятия карантинных ограничений, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на заседании Мосгордумы.
Ведомости 04:49
Общество
В конце недели на Москву обрушится рекордное количество осадков
Российская газета вчера в 22:30
Политика
Путин бросил ручку во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами.
Lenta.ru вчера в 16:42
Энергетика
Поставки российского газа через Польшу прекратились
Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33
Общество
В России задумались о страховании граждан от безработицы
В России задумались о страховании граждан от безработицы. Эту идею поддержало Министерство труда и социальной защиты, пишут «Известия».
Lenta.ru 08:38
Финансы
Россияне забрали из банков $1,1 млрд наличными в апреле
В апреле текущего года россияне массово стали забирать средства с депозитов, общая сумма достигла $1,1 млрд.
Газета.Ru 02:37
Политика
В США допустили скорое введение санкций против «Северного потока — 2»
Несмотря на избирательную кампанию в США, процесс принятия новых санкций в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» может быть быстрым.
RT на русском вчера в 13:08
Общество
Москвичи могут с 27 мая пройти тест на наличие антител к коронавирусу
Все москвичи с 27 мая могут пройти бесплатный тест на наличие антител к коронавирусу.
RT на русском 04:12
Происшествия
ФБР расследует гибель афроамериканца при задержании
В американском штате Миннесота вспыхнули уличные протесты после того, как от рук полицейских при задержании погиб афроамериканец, передает телеканал "Россия 24".
Вести.Ru 01:43
Общество
Госдума разрешила студентам преподавать в школах
Москва, 27 мая 2020, 14:41 — REGNUM Госдума во втором чтении и в третьем приняла закон, расширяющий доступ к преподаванию, передает корреспондент ИА REGNUM 27 мая.
REGNUM 07:41
Общество
Губернатор может ввести частичный карантин в Ростовской области
Карантин может быть введен в некоторых районах Ростовской области по причине плохого соблюдения требований по борьбе с распространением коронавируса.
Городской репортер 07:59
Происшествия
На Украине действовала банда киллеров из балканских стран
Пятеро подозреваемых задержаны В Печерске банда киллеров из Балканских стран расстреляли гражданина Черногории.
SM News 05:00
Политика
Грузия выступила против возвращения к Договору по открытому небу
В МИД Грузии заявили, что страна не будет пересматривать свое решение 2012 года о приостановке взаимодействия с Россией в рамках Договора об открытом небе (ДОН).
Городовой 07:14
Шоу-бизнес
Яна Рудковская рассказала о ссоре с семьёй Малахова
Телеведущая и музыкальный продюсер Яна Рудковская рассказала, в каких отношениях она находится с семьёй Натальи Шкулёвой и Андрея Малахова после публикации в журнале Starhit материала о её сыне Александре.
RT на русском 03:10