Мировые цены на нефть снижаются в среду, 27 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,32%, составив $34,24 за баррель.

Экономика Российские миллиардеры разбогатели за время пандемии на $62 млрд Бизнесмен, в этом году занявший первую строчку в российской части рейтинга Forbes, в период пандемии увеличил состояние сразу на $6,4 млрд, с $19,7 до $26,1 млрд. 200 богатейших бизнесменов России — 2020. 1,3K

Общество Ростовские власти анонсировали снятие ограничительных мер По информации, размещённой на сайте мэрии, региональный оперштаб «рассматривает вопрос об открытии предприятий бытового обслуживания». 34

Экономика UС Rusal предложил улучшить чистоту воздуха в Сибири за счет «Газпрома» Гендиректор UC Rusal Евгений Никитин предложил за счет «Газпрома» газифицировать промышленные центры Сибири, в первую очередь, Красноярска, Братска и Иркутска и перевести местные ТЭЦ с угля на газ.

Общество Роспотребнадзор отметил готовность Москвы к первому этапу отмены мер Глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева заявила, что по основным показателям столица готова к первому и второму этапам снятия введённых из-за коронавируса ограничений. 418

Здоровье Пандемия отступает. Ситуация с коронавирусом в мае На Украине же уровень тестирования в 9 раз меньше, чем в России, и едва ли не самый низкий в Европе, где уступает ей только Албания. 52

Здоровье Суточный прирост больных коронавирусом в России снизился до 2,3% Суточный прирост зарегистрированных заболевших COVID-19 в России снизился до 2,3%, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Киберспорт В Dota 2 вышел Battle Pass 2020 Разработчики Dota 2 выпустили боевой пропуск к The International 2020. Обновление вышло в 22:00 по московскому времени.

Политика Путин определил даты парада и «Бессмертного полка» Парад Победы пройдет 24 июня, шествие — 26 июля Президент Владимир Путин определил, когда пройдут парад Победы и шествие «Бессмертного полка», перенесенные из-за пандемии коронавируса. 45

Здоровье Суд оштрафовал ЦГКБ №1 из-за вспышки коронавируса Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал ЦГКБ № 1 виновной по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»). 7

Происшествия Забайкалец ограбил пенсионерку и оставил записку с извинениями В полицию обратилась 72-летняя пенсионерка, неизвестный выхватил из её рук сумку со смартфоном и банковскими картами.

Общество «Страховку от кризиса» в 350 тысяч рублей оценили опрошенные россияне Сотрудники Сбербанка провели в 37 российских городах, численность которых составляет больше 500 000 человек опрос, в котором попросили респондентов определить размер нужных им сбережений, которые могут понадобиться в период непредвиденных финансовых трудностей. 15

Экономика Ввод жилых домов в России в апреле упал на 36,5% Ввод жилых домов России за апрель 2020 года уменьшился по сравнению с показателем того же месяца 2019 года на 36,5%, говорится в оперативном докладе Росстата.

Происшествия В Алтайском крае за сутки выявили 69 случаев заражения коронавирусом Шестьдесят девять новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Алтайском крае, 21 пациент выписан, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19. 65

Армия и оружие Пентагон планирует милитаризировать спутники Илона Маска Компания Илона Маска SрасеХ приступила к выполнению военного заказа в рамках заключенного контракта.

Происшествия Студентка из Гвинеи скончалась в общежитии Екатеринбурга Студентка из Гвинеи умерла в общежитии Уральского федерального университета в Екатеринбурге, сообщили РБК в пресс-службе вуза. 8

Авто Обновленный Lada Largus заметили в Тольятти Компания «АвтоВАЗ» ведет подготовку к выходу модернизированных универсала и фургона Lada Largus, которые были замечены на старом испытательном полигоне автопроизводителя. 12

Политика Путин бросил ручку на стол во время совещания Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах. 5,5K