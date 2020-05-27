Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в среду, 27 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,32%, составив $34,24 за баррель.
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Экономика
Российские миллиардеры разбогатели за время пандемии на $62 млрд
Бизнесмен, в этом году занявший первую строчку в российской части рейтинга Forbes, в период пандемии увеличил состояние сразу на $6,4 млрд, с $19,7 до $26,1 млрд. 200 богатейших бизнесменов России — 2020.
Forbes вчера в 06:38
Происшествия
За сутки 24 крымчанина выписали из больниц после коронавируса
Симферополь, 27 мая 2020, 11:50 — REGNUM Из больниц Крыма за минувшие сутки выписали 24 граждан после перенесённого коронавируса.
REGNUM 04:50
Общество
Ростовские власти анонсировали снятие ограничительных мер
По информации, размещённой на сайте мэрии, региональный оперштаб «рассматривает вопрос об открытии предприятий бытового обслуживания».
REGNUM 04:08
Политика
Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину
Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru 04:42
Экономика
UС Rusal предложил улучшить чистоту воздуха в Сибири за счет «Газпрома»
Гендиректор UC Rusal Евгений Никитин предложил за счет «Газпрома» газифицировать промышленные центры Сибири, в первую очередь, Красноярска, Братска и Иркутска и перевести местные ТЭЦ с угля на газ.
РБК 04:50
Общество
Роспотребнадзор отметил готовность Москвы к первому этапу отмены мер
Глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева заявила, что по основным показателям столица готова к первому и второму этапам снятия введённых из-за коронавируса ограничений.
RT на русском 03:57
Здоровье
Пандемия отступает. Ситуация с коронавирусом в мае
На Украине же уровень тестирования в 9 раз меньше, чем в России, и едва ли не самый низкий в Европе, где уступает ей только Албания.
Украина.ру 25 мая в 23:11
Здоровье
Суточный прирост больных коронавирусом в России снизился до 2,3%
Суточный прирост зарегистрированных заболевших COVID-19 в России снизился до 2,3%, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
RT на русском 03:43
Происшествия
Задержан подозреваемый участник пикника у Вечного огня в Кронштадте
Полиция нашла и задержала подозреваемого участника пикника у Вечного огня в Кронштадте, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Интерфакс вчера в 07:01
Общество
Москвичи могут с 27 мая пройти тест на наличие антител к коронавирусу
Все москвичи с 27 мая могут пройти бесплатный тест на наличие антител к коронавирусу.
RT на русском 04:12
Киберспорт
В Dota 2 вышел Battle Pass 2020
Разработчики Dota 2 выпустили боевой пропуск к The International 2020. Обновление вышло в 22:00 по московскому времени.
Bookmaker-ratings.ru 25 мая в 15:21
Политика
Путин определил даты парада и «Бессмертного полка»
Парад Победы пройдет 24 июня, шествие — 26 июля Президент Владимир Путин определил, когда пройдут парад Победы и шествие «Бессмертного полка», перенесенные из-за пандемии коронавируса.
Орелград вчера в 08:06
Здоровье
Суд оштрафовал ЦГКБ №1 из-за вспышки коронавируса
Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал ЦГКБ № 1 виновной по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»).
РБК Екатеринбург 02:13
Происшествия
Забайкалец ограбил пенсионерку и оставил записку с извинениями
В полицию обратилась 72-летняя пенсионерка, неизвестный выхватил из её рук сумку со смартфоном и банковскими картами.
ZAB.RU вчера в 23:08
Путешествия
Россиянам озвучили сроки возобновления поездок за границу
Поездки за границу могут возобновиться для россиян ближе к осени.
Lenta.ru 03:33
Армия и оружие
Поставки авиаракеты «Бронебойщик» в армию запланированы на 2021 год
RT на русском 03:34
Общество
«Страховку от кризиса» в 350 тысяч рублей оценили опрошенные россияне
Сотрудники Сбербанка провели в 37 российских городах, численность которых составляет больше 500 000 человек опрос, в котором попросили респондентов определить размер нужных им сбережений, которые могут понадобиться в период непредвиденных финансовых трудностей.
Live24 вчера в 14:28
Космос
Российский космонавт рассказал, как привыкал к невесомости
МИР 24 23 мая в 20:46
Здоровье
На Среднем Урале выявили еще 235 человек с коронавирусом
Екатеринбург, 27 мая 2020, 10:49 — REGNUM В Свердловской области подтвердили ещё 235 случаев выявления коронавируса.
REGNUM 03:49
Армия и оружие
США показали видео перехвата своего самолета российскими Су-35
ВМС США показали видео, на которых зафиксирован перехват американского самолета-разведчика Poseidon P-8A двумя российскими истребителями Су-35 над Средиземным морем.
РБК 03:43
Экономика
Ввод жилых домов в России в апреле упал на 36,5%
Ввод жилых домов России за апрель 2020 года уменьшился по сравнению с показателем того же месяца 2019 года на 36,5%, говорится в оперативном докладе Росстата.
ТАСС вчера в 14:12
Происшествия
В Алтайском крае за сутки выявили 69 случаев заражения коронавирусом
Шестьдесят девять новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Алтайском крае, 21 пациент выписан, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 02:59
Армия и оружие
Пентагон планирует милитаризировать спутники Илона Маска
Компания Илона Маска SрасеХ приступила к выполнению военного заказа в рамках заключенного контракта.
Политическая Экспертиза 04:40
Происшествия
Студентка из Гвинеи скончалась в общежитии Екатеринбурга
Студентка из Гвинеи умерла в общежитии Уральского федерального университета в Екатеринбурге, сообщили РБК в пресс-службе вуза.
РБК 04:35
Авто
Обновленный Lada Largus заметили в Тольятти
Компания «АвтоВАЗ» ведет подготовку к выходу модернизированных универсала и фургона Lada Largus, которые были замечены на старом испытательном полигоне автопроизводителя.
SpeedMe вчера в 14:14
Политика
Путин бросил ручку на стол во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости вчера в 20:15
Общество
В Ростовской области за сутки выявили 203 пациента с COVID-19
За последние сутки официальное число пациентов с коронавирусной инфекцией в Ростовской области увеличилось на 203 и достигло 3930 человек.
Российская газета вчера в 05:12
Шоу-бизнес
Пелагея подала на развод с Телегиным
Певица Пелагея подала документы на расторжение брака с мужем, хоккеистом Иваном Телегиным, сообщили РИА Новости в пресс-службе Никулинского районного суда Москвы.
РИА Новости 01:47
Политика
Порошенко сбежал с выставки своих картин из-за приезда следователей
Бывший президент Украины Петр Порошенко сбежал из музея Ивана Гончара, где проходила выставка принадлежащих ему картин, из-за приезда сотрудников госбюро расследований.
Известия вчера в 21:05