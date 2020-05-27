Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в среду, 27 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,32%, составив $34,24 за баррель.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

Brent подешевела до $36,01 за баррель на росте напряженности в отношениях США и Китая

Интерфакс01:45

Как будет восстанавливаться спрос на недвижимость

РБК24 мая в 03:02

Цены на нефть снижаются в среду утром

Московский Комсомолецвчера в 22:59

Цены на нефть растут на фоне активизации мировой экономики

Финансовая газетавчера в 05:21

Доллар, нефть и коронавирус на 26 мая

Право.рувчера в 04:22

Цена нефти сегодня, 24 мая 2020 года: прогнозы и ставки букмекеров

Чемпионат24 мая в 05:45

Мировые цены на нефть снижаются

RT на русском01:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7208 источников, обновлено в 02:01, Ашберн
Политика

Экс-глава Чувашии Игнатьев подал в суд на Путина

Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев подал в Верховный суд на президента РФ Владимира Путина.
Коммерсантъ вчера в 16:25
2,1K
Экономика

Накопительные пенсии в России повысят

Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда.
РИА Новости вчера в 08:05
1K
Политика

Путин приказал провести парад Победы 24 июня

Коммерсантъ вчера в 08:01
5,4K
Общество

24 новых случая коронавируса выявили в Удмуртии

По состоянию на утро 27 мая в Удмуртии выявлено 24 новых случая коронавирусной инфекции, сообщил в соцсетях глава республики Александр Бречалов.
ИжевскИнфо.РУ 01:09
20
Общество

18 новых случаев коронавируса подтвердили в Карелии за сутки

18 новых случаев коронавируса подтверждено в Карелии за минувшие сутки, — информация об этом появилась на официальной странице Правительства.
ГТРК Карелия 01:59
19
Технологии

Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи

Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи: это может негативно отразиться на его работе.
Lenta.ru вчера в 23:05
183
Экономика

В России могут сократить срок моратория на пени за неуплату услуг ЖКХ

Москва, 26 мая 2020, 10:06 — REGNUM Ранее введённый до конца 2020 года запрет на начисление и взимание пеней за неоплату за услуги ЖКХ может быть отменён раньше срока.
REGNUM вчера в 03:06
1,4K
Общество

Роспотребнадзор подготовил новые правила работы фитнес-клубов

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе фитнес-клубов, бассейнов и других учреждений физической культуры.
Газета.Ru вчера в 12:04
689
Происшествия

В Бурятии за сутки выявили 51 случай коронавируса

За сутки количество зараженных коронавирусной инфекцией в Бурятии увеличилось на 51, с момента начала пандемии зафиксированы 1364 случая заражения в регионе, сообщает пресс-служба регионального правительства.
РИА Новости вчера в 21:57
96
Политика

В США допустили скорое введение санкций против Nord Stream 2

Посол США в Германии Ричард Гренелл, заявил, что конгресс может принять новые санкции против "Северного потока — 2" (Nord Stream 2).
РИА Новости вчера в 12:57
886
Армия и оружие

США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию

РБК вчера в 17:00
664
Хоккей

Овечкин в девятый раз выиграл приз лучшего снайпера НХЛ

RT на русском 01:34
Экономика

Почти половина россиян допустили уклонение от налогов в кризис

Почти половина россиян считают допустимым не платить налоги в некоторых случаях, показал опрос Центра стратегических разработок (ЦСР) 1600 человек по всей стране, проведенный в декабре 2019 г. и в мае 2020 г. Если в конце прошлого года такой позиции придерживались 35% опрошенных, то в мае их доля выросла до 45%, говорится в исследовании, которое есть у РБК.
Ведомости вчера в 03:26
336
Футбол

Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис в матче с «Боруссией» развил скорость 35,3 км/ч

Чемпионат вчера в 19:51
Армия и оружие

Минобороны рассказало о ситуации с коронавирусом среди военнослужащих

В общей сложности количество выздоровевших в ВС РФ увеличилось до 3062.
Известия вчера в 19:03
270
Здоровье

Роспотребнадзор: у курильщиков COVID-19 чаще протекает в тяжелой форме

По данным Роспотребнадзора, у курильщиков COVID-19 чаще протекает в тяжелой форме, сообщается на сайте ведомства.
Коммерсантъ 00:28
38
Происшествия

На Алтайский край и Кузбасс обрушился шторм

В Барнауле в результате сильного ветра и падения деревьев повреждены несколько автомобилей.
BFM.ru 01:19
5
Общество

Forbes узнал детали письма «крабового короля» Бастрыкину

Находящийся в розыске бизнесмен Олег Кан, который в прошлом был одним из крупнейших добытчиков краба в России, написал письмо главе Следственного комитета Александру Бастрыкину.
РБК 01:16
2
Общество

Путин подписал закон о реформе ОСАГО

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО.
Коммерсантъ 25 мая в 08:18
110
Происшествия

Задержан подозреваемый участник пикника у Вечного огня в Кронштадте

Полиция нашла и задержала подозреваемого участника пикника у Вечного огня в Кронштадте, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Интерфакс вчера в 07:01
670
Экономика

РБК: Минэкономики предлагает расширить круг получателей господдержки

Минэкономики предлагает компаниям, которые рассчитывают на господдержку в период пандемии коронавируса, но не могут получить ее, до 1 июля уточнить свой код вида экономической деятельности в общероссийском классификаторе (ОКВЭД).
Коммерсантъ 25 мая в 11:25
64
Энергетика

Поставки российского газа через Польшу прекратились

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33
2,1K
Политика

Польский эксперт сказал, чего лишается Варшава из-за своей русофобии

Эксперт напомнил, что Россия является крупным экспортером необходимых Польше ресурсов и зерна, а взамен в Россию традиционно шли огромные объемы экспорта фруктов, овощей, мяса и промышленной продукции.
Украина.ру 00:30
Шоу-бизнес

Пригожин ответил Шнурову стихами

Продюсер Иосиф Пригожин в стихотворной форме ответил музыканту Сергею Шнурову, с которым у него произошел конфликт.
Взгляд.ру вчера в 11:41
504
Общество

Рособрнадзор объявил новое расписание ЕГЭ

Рособрнадзор назвал новые даты проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
РБК 25 мая в 14:17
6
Общество

Спрогнозировано резкое снижение цен на отдых в Крыму

В воскресенье руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская сообщила, что полуостров готов к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за эпидемии.
РИА Новости вчера в 16:29
10
Происшествия

В Екатеринбурге пропала 12-летняя девочка

REGNUM 01:31
4
Здоровье

Названы подверженные осложнениям после коронавируса органы

Перенесшие COVID-19 люди должны обязательно проверить состояние своих легких, почек и мозга, заявила профессор Университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова.
Известия вчера в 22:04
38
Общество

В Кузбассе за сутки выявили 18 случаев коронавируса

По данным на среду, в Кузбассе выявлено 462 случая заражения коронавирусом. Семь человек скончались, 165 выздоровели.
РИА Новости 00:54
46
Общество

Омбудсмен назвал регионы России с наибольшим давлением на бизнес

В Кабардино-Балкарии, Дагестане, Иркутской области и Чечне наблюдается наибольшее давление на предпринимателей со стороны контрольно-надзорных органов.
RT на русском вчера в 21:15
1
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное