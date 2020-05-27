Мировые цены на нефть в среду утром снижаются на фоне неопределенности в сроках восстановления спроса, свидетельствую данные торгов.

Нефть дешевеет на опасениях за медленное восстановление спроса

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