Энергетика
ПРАЙМНефть дешевеет на опасениях за медленное восстановление спроса
Мировые цены на нефть в среду утром снижаются на фоне неопределенности в сроках восстановления спроса, свидетельствую данные торгов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7209 источников, обновлено в 06:04, Ашберн
Общество
Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к снятию ограничений
Москва готова к первому и второму этапам снятия карантинных ограничений, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на заседании Мосгордумы.
Ведомости 04:49
Экономика
Минфин перевел деньги в ПФР на выплаты семьям с детьми
Министерство финансов России перечислило в Пенсионный фонд 222,1 млрд рублей на поддержку семей с детьми, передают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
Моя Москва.онлайн вчера в 10:17
Политика
Путин бросил ручку на стол во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости вчера в 20:15
Политика
Подавший в суд на Путина экс-глава Чувашии попал в больницу
Уволенный после двух скандалов бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев госпитализирован в Санкт-Петербурге в тяжелом состоянии, передает «Медуза».
Новый Век 05:24
Игры
Вышел фильм о разработке игр Dishonored, Prey и Half-Life 2: Episode 4
REGNUM вчера в 15:11
Здоровье
В Свердловской области выявили 235 новых случаев коронавируса
В Свердловской области за последние сутки зафиксировано ещё 235 заболевших коронавирусом.
Областная газета 03:35
Происшествия
Пропавшую в Екатеринбурге школьницу нашли живой
Пропавшая 26 мая в Екатеринбурге школьница найдена живой.
ТАСС 05:11
Политика
Грузия не намерена возвращаться к Договору по открытому небу
Тбилиси, 27 мая 2020, 12:23 — REGNUM Грузия не намерена возвращаться к участию в Договоре по открытому небу.
REGNUM 05:23
Наука
Коронавирус идеально адаптировался к организму человека
Команда ученых из Австралии рассказала об «идеальной адаптированности» коронавируса к человеческому организму.
Lenta.ru вчера в 20:28
Транспорт
«Аэроэкспресс» с 15 июня снизит стоимость билетов
С 15 июня будет введен единый тариф «Стандарт», цена билета составит 300 руб.
Коммерсантъ 05:38
Армия и оружие
США показали видео перехвата своего самолета российскими Су-35
ВМС США показали видео, на которых зафиксирован перехват американского самолета-разведчика Poseidon P-8A двумя российскими истребителями Су-35 над Средиземным морем.
РБК 03:43
Политика
Путин приказал провести парад Победы 24 июня
Президент России Владимир Путин приказал министру обороны Сергею Шойгу начать подготовку к проведению парада Победы 24 июня.
Коммерсантъ вчера в 08:01
Кино
Премьера триллера «Прошлой Ночью в Сохо» перенесена на 2021 год
Вчера, 26 мая, в своем аккаунте в социальной сети Twitter режиссер Эдгар Райт сообщил, что премьера его нового фильм «Прошлой Ночью в Сохо» переносится на 23 апреля 2021 года.
RuNews24.ru 05:53
Общество
Дочь Эдуарда Успенского рассказала о тирании отца
Bimru.ru вчера в 09:39
Политика
Посол Украины в Германии назвал «пощёчиной» идею снять санкции с РФ
Берлин, 27 мая 2020, 12:25 — REGNUM Предложение отменить антироссийские санкции, обнародованное министром федеральной земли Бранденбург по европейским вопросам Катрин Ланге, является «пощёчиной для украинцев», заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью изданию Potsdamer Neuste Nachrichten.
REGNUM 05:25
Путешествия
АТОР: открытия границ России для туризма не стоит ожидать до сентября
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник попросил россиян воздержаться от поездок на отдых за рубеж, чтобы не завести оттуда коронавирус.
Интерфакс 04:22
Общество
Прием документов в вузы пройдет с 20 июня по 17 августа
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков назвал сроки подачи документов в вузы.
Российская газета 03:15
Армия и оружие
В России начались испытания колесной версии гаубицы «Коалиция-СВ»
«Центральный научно-исследовательский институт Буревестник» приступил к испытаниям первой малой серии перспективной самоходной гаубицы «Коалиция-СВ» на колесной базе.
Военное дело вчера в 02:07
Политика
Мэр Черкасс подал в суд на Зеленского
Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко подал иск в Печерский районный суд Киева против президента Украины Владимира Зеленского из-за того, что глава государства назвал его бандитом, сообщил адвокат мэра Денис Цыпин.
РИА Новости 05:53
Футбол
Григорян о Гулиеве: хамство не отражает его сущности
Главный тренер армянского футбольного клуба "Урарту" Александр Григорян поддержал игрока "Спартака" Аязя Гулиева.
РИА Новости 05:56
Происшествия
В Петербурге умерла беременная женщина с коронавирусом
В Санкт-Петербурге умерла инфицированная коронавирусной инфекцией COVID-19 беременная женщина, ребёнка также не удалось спасти.
RT на русском 04:36
Армия и оружие
Пролет истребителей из Венесуэлы над иранским танкером попал на видео
Piter.tv вчера в 01:38
Армия и оружие
Украинские силовики два раза за сутки нарушили режим тишины в ДНР
ИА Новороссия 04:33
Политика
В США допустили скорое введение санкций против Nord Stream 2
Посол США в Германии Ричард Гренелл, заявил, что конгресс может принять новые санкции против "Северного потока — 2" (Nord Stream 2).
РИА Новости вчера в 12:57
Общество
В России у кошки подтвердился коронавирус
В России зарегистрирован первый случай COVID-19 у кошек - анализ дал положительный результат после того, как хозяин питомца обратился в московский Всероссийский государственный центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов с просьбой сделать ей тест.
Газета.Ru 01:52
Происшествия
В США начался бунт из-за смерти чернокожего после грубого ареста
В американском городе Миннеаполис, штат Миннесота, начался бунт после смерти чернокожего мужчины, пострадавшего в результате ареста с применением силы, сообщает ABC News.
Lenta.ru 05:37
Интернет
Microsoft крупно обновила Skype. Что в нем нового
Новая версия с индексом 8.6, как пишет портал Neowin – это самый крупный апдейт приложения среди выходивших за последнее время. (с января 2020 г. Microsoft выпустила в общей сложности пять новых версий Skype).
CNews 05:53
Шоу-бизнес
Внешний вид Брэда Питта стал предметом обсуждений в Сети
В соцсетях поклонники Брэда Питта выразили удивление из-за «неопрятного» вида актера.
Известия 01:04
Футбол
«Снова в деле». Джикия пошутил над Ананидзе, сравнив его с ребенком
Спорт-Экспресс 24 мая в 16:20
Происшествия
На Украине действовала банда киллеров из балканских стран
Пятеро подозреваемых задержаны В Печерске банда киллеров из Балканских стран расстреляли гражданина Черногории.
SM News 05:00