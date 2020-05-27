Энергетика

ПРАЙМПРАЙМНефть дешевеет на опасениях за медленное восстановление спроса

Мировые цены на нефть в среду утром снижаются на фоне неопределенности в сроках восстановления спроса, свидетельствую данные торгов.
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