Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в среду, 27 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,32%, составив $34,24 за баррель.
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Негативные факторы перевешивают позитивный настрой нефти

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Мировые цены на нефть показывают рост после снижения в пятницу

Аргументы и Факты25 мая в 02:52
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ФСБ изъяла почти 200 единиц оружия у подпольных производителей

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В Кремле не исключили возможности выходного в день парада Победы

День проведения парада Победы 24 июня может стать выходным, не исключил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
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Псковский губернатор попросил Путина помочь с врачами и оборудованием

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников попросил президента Владимира Путина помочь региону с медицинскими кадрами и оборудованием.
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Сериал «Чёрная кошка» повторно выйдет на экраны

Фильм, состоящий из 8 серий, основан на реальных событиях.
Ревизор.ру 25 мая в 11:03
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Киевский суд признал нацистской символику дивизии СС «Галичина»

Коммерсантъ 07:56
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Авто

Стартовали продажи минивэна Volkswagen Viloran

Дилеры Volkswagen начали прием заявок на новый большой минивэн премиум-класса Volkswagen Viloran.
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Ответный огонь ЛДНР: Киев призвал Москву отказаться от «логики войны»

Украина в экстренном порядке призвала Россию в ООН отказаться от «насилия и логики войны на оккупированном Донбассе».
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Армия и оружие

Летчик оценил перехват американского самолета российскими Су-35

Как заявила пресс-служба шестого флота ВМС США, накануне два российских истребителя Су-35 "небезопасно" перехватили американский самолет-разведчик Poseidon P-8A над Средиземным морем.
РИА Новости 06:38
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Происшествия

В Псковской области завели дело об убийстве после пропажи ребенка

Уголовное дело об убийстве возбуждено после пропажи трехлетней девочки в Псковской области, поиски продолжаются, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 07:40
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Финансы

Россияне продолжили забирать валюту из банков в апреле

С начала 2020 года россияне забрали из банков $8,3 млрд - практически полный объем валюты, накопленной за 2019 год.
Газета.Ru 03:49
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Происшествия

Задержан подозреваемый участник пикника у Вечного огня в Кронштадте

Полиция нашла и задержала подозреваемого участника пикника у Вечного огня в Кронштадте, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Интерфакс вчера в 07:01
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Политика

Путин бросил ручку на стол во время совещания

Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости вчера в 20:15
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Состоялся релиз Minecraft Dungeons

Inc-news.ru вчера в 15:39
Общество

Часть магазинов одежды и обуви откроется с распродаж

Часть продавцов одежды и обуви планируют возобновить работу своих магазинов с распродаж после простоя из-за ограничений, вызванных пандемией коронавируса, выяснил РБК.
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Происшествия

Зиявудина Магомедова госпитализировали в стационар СИЗО

Совладелец группы компаний «Сумма» Зиявудин Магомедов оказался в больнице СИЗО «Матросская тишина», сообщает РИА Новости, ссылаясь на его адвоката Александра Гофштейна.
Аргументы и Факты вчера в 10:29
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Экономика

Минфин перевел деньги в ПФР на выплаты семьям с детьми

Министерство финансов России перечислило в Пенсионный фонд 222,1 млрд рублей на поддержку семей с детьми, передают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
Моя Москва.онлайн вчера в 10:17
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Здоровье

Роспотребнадзор утвердил правила профилактики коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России.
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Политика

Косачев: США превратились в страну-шантажиста

Federation Council of Russia / Globallookpress США превратились в мирового шантажиста номер один и наносят ущерб даже собственным союзникам.
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Общество

Законопроект о тишине в квартирах внесен в Госдуму

Москва, 27 мая 2020, 13:18 — REGNUM Законопроект, запрещающий соседям шуметь по ночам, внесли в Госдуму депутаты от «Единой России», среди которых Александр Хинштейн, Павел Качкаев и Ольга Павлова, передает корреспондент ИА REGNUM 27 мая.
REGNUM 06:18
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Кино

Киану Ривза нарисовали в образе супергероя Росомахи

Актера Киану Ривза нарисовали в образе супергероя Росомахи из комиксов "Люди Икс", которого он никогда не играл в кино.
Газета.Ru 03:58
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Кино

На съемках «Довода» настоящий самолет врезался в здание

На съемках фильма "Довод" настоящий самолет врезался в здание и взорвался по задумке режиссера Кристофера Нолана, сообщает Cinema Blend со ссылкой на слова актера Джона Дэвида Вашингтона.
РИА Новости вчера в 13:52
Космос

Роскосмос в течение трёх лет построит аэропорт на космодроме Восточный

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Общество

В Башкирии покупатели устроили давку из-за дешевых кастрюль

Сегодня жители города Белорецка в Башкирии устроили давку из-за распродажи кастрюль за 99 рублей.
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Экономика

Решетников обнаружил в российской экономике признаки оживления

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 мая заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в Госдуме.
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«Уфа» подтвердила переговоры с австрийскими и арабскими инвесторами

Председатель попечительского совета "Уфы" Ростислав Мурзагулов подтвердил переговоры с австрийскими и арабскими инвесторами.
Газета.Ru 06:02
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США обвинили Россию в переброске самолетов ВКС в Ливию

RuNews24.ru вчера в 10:56
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Происшествия

В Алтайском крае за сутки выявили 69 случаев заражения коронавирусом

Шестьдесят девять новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Алтайском крае, 21 пациент выписан, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 02:59
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Путешествия

В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов

Например, Испания и Греция готовы открыть границы с 1 июля, Хорватия ждет в том числе и российских туристов уже с 15 июня, готовится к приему гостей Турция и другие страны.
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Общество

Встреча итальянского мальчика и медведя попала на видео

Как сообщает Life, в Сети появилось видео, снятое в итальянской провинции Тренто. Семья отправилась полюбоваться красотой Доломитовых Альп.
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