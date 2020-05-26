Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в среду, 27 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,32%, составив $34,24 за баррель.
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Политика
Путин приказал провести парад Победы 24 июня
Коммерсантъ вчера в 08:01
Общество
В России за сутки выявлено 8338 новых случаев коронавируса
Число выявленных случаев заболевания COVID-19 в России за сутки выросло на 8338, до 370 680, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
RT на русском 03:36
Происшествия
В Крыму за сутки 24 человека вылечились от коронавируса
За сутки в Крыму выписали 24 пациента, которые выздоровели после коронавируса.
Вести Крым 03:13
Общество
Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к снятию ограничений
Москва готова к первому и второму этапам снятия карантинных ограничений, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на заседании Мосгордумы.
Ведомости 04:13
Политика
Верховный суд вернул иск экс-главы Чувашии Игнатьева к президенту
Верховный суд вернул исковое заявление бывшему главе Чувашии Михаилу Игнатьеву к президенту России в части требований прав на дополнительные социальные гарантии.
Газета.Ru 03:09
Общество
Рособрнадзор опубликовал уточненное расписание ЕГЭ-2020
Рособрнадзор опубликовал уточненное расписание ЕГЭ в 2020 году.
vtomske.ru 25 мая в 23:58
Политика
Путин бросил ручку на стол во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости вчера в 20:15
Экономика
Почти половина россиян допустили уклонение от налогов в кризис
Почти половина россиян считают допустимым не платить налоги в некоторых случаях, показал опрос Центра стратегических разработок (ЦСР) 1600 человек по всей стране, проведенный в декабре 2019 г. и в мае 2020 г. Если в конце прошлого года такой позиции придерживались 35% опрошенных, то в мае их доля выросла до 45%, говорится в исследовании, которое есть у РБК.
Ведомости вчера в 03:26
Происшествия
Жители Лугового остались без света из-за аварии на сетях
Жители ЖК «Луговое» в посёлке Маркова Иркутского района днём 27 мая остались без света из-за аварии на электросетях, сообщается на странице «Иркутской электросетевой компании» в Instagram. аварийное отключение электроэнергии произошло в 14.30.
ИрСити 04:28
Политика
Трамп анонсировал «мощный» ответ Китаю за действия в Гонконге
Президент США Дональд Трамп пообещал скоро объявить о жестких мерах, которые США могут принять в адрес Китая в ответ на действия Пекина в отношении Гонконга, пишет РИА Новости.
Мой Брянск 00:09
Авто
BMW представила обновленный BMW 5-Series
Берлин, 27 мая 2020, 10:50 — REGNUM Немецкая компания BMW официально представила обновленный седан BMW 5-Series.
REGNUM 03:50
Наука
Коронавирус идеально адаптировался к организму человека
Lenta.ru вчера в 20:28
Общество
Дочь Эдуарда Успенского рассказала о тирании отца
Bimru.ru вчера в 09:39
Здоровье
В Свердловской области заразились коронавирусом еще 235 человек
Еще 235 случаев заражения коронавирусом выявили в Свердловской области, сообщили 27 мая в оперштабе региона.
ИА Красная Весна 03:58
Технологии
Встроенная в Microsoft Edge игра теперь доступна всем
Встроенная игра Surf в браузере Microsoft Edge отныне доступна всем.
Игромания.ру вчера в 16:25
Культура
Новый сезон «Американской истории ужасов» перенесли на 2021 год
Кабельный канал FX перенёс премьеру сериала «Американская история ужасов» на 2021 год. Десятый сезон шоу должен был выйти в октябре.
News.ru 03:33
Наука
Ученые рассчитали угол падения убившего динозавров астероида
Угол падения астероида составил примерно 60 градусов к горизонту. Астероид летел в сторону Земли с северо-востока.
Замана 01:22
Спорт
Вяльбе прокомментировала переход Черноусова в сборную Швейцарии
Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что у нее нет претензий к призеру Олимпийских игр 2014 года Илье Черноусову, решившему получить спортивное гражданство Швейцарии.
Вести.Ru вчера в 13:16
Здоровье
Режим самоизоляции могут снять в отдельных районах Пермского края
Минздрав Пермского края готовит план открытия стационаров. Снятие ограничений проходит в три этапа. Сейчас Прикамье на первом этапе.
Business Class (Пермь) 00:05
Авто
Когда мало внедорожника: подборка очень крутых «проходимцев» за цену стандартного офроудера
У внедорожника есть место для квадрокоптера.
НГС вчера в 21:00
Общество
COVID-19 подтолкнул власти Греции к легализации сотен домов терпимости
COVID-19 подтолкнул власти Греции к легализации сотен домов терпимости В Греции решили пойти по пути Голландии.
Экспресс газета 04:30
Общество
В Москве изменились правила пропускного режима для автомобилистов
С 27 мая на территории Москвы будут действовать только московские цифровые пропуска, которые оформлены для передвижения по столице.
Вести.Ru 03:57
Общество
Москвичи могут с 27 мая пройти тест на наличие антител к коронавирусу
Все москвичи с 27 мая могут пройти бесплатный тест на наличие антител к коронавирусу.
RT на русском 04:12
Общество
От коронавируса в Калининграде умерли еще два человека
В регионе за минувшие сутки умерли две женщины с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
Новый Калининград.Ru 04:08
Авто
Появились первые «живые» фото нового Lada Largus
Первые снимки прототипа Largus FL, облаченного в камуфляж, накануне появились в Сети.
Новые автомобили 04:10
Наука
Выявлена причина осложнений от коронавируса
Британские ученые совместно с коллегами из США нашли ген, влияющий на высокий риск заражения COVID-19 и тяжелую форму коронавируса.
Live24 02:27
Путешествия
Россиянам озвучили сроки возобновления поездок за границу
25 мая вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил о том, что на данный момент отсутствует возможность возобновления поездок за границу из-за распространения пандемии коронавируса.
Lenta.ru 03:33
Экономика
В Петербурге Смольному разрешили нарастить резервный фонд
Санкт-Петербург, 27 мая 2020, 11:12 — REGNUM Исполнительная власть Петербурга получила разрешение нарастить резервный фонд ради борьбы с коронавирусом.
REGNUM 04:12
Происшествия
Падение вертолета Ми-8 на Чукотке попало на видео
Момент падения вертолета Ми-8 ВКС России на Чукотке запечатлели камеры видеонаблюдения.
Российская газета вчера в 03:39