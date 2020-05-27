Цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 27 мая, из-за напряжённости между США и Китаем и в связи с опасениями по поводу восстановления спроса.

Стоимость нефти начала падение из-за напряжённости между США и КНР

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