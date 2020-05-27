Энергетика
ТАССЦена июльского фьючерса нефти Brent падает на 5%
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года на лондонской бирже ICE ускорила снижение и в моменте достигала отметки $34,26 за баррель, что на 5,3% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. Об этом свидетельствуют данные торгов на 17:50 мск.
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Политика
В США допустили скорое введение санкций против «Северного потока — 2»
В начале февраля Handelsblatt, ссылаясь на дипломатические круги в Вашингтоне, писала, что США планируют ввести новые санкции в отношении проекта газопровода.
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Газета.Ru 02:37
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У хоккеиста Александра Овечкина родился второй сын
В семье российского форварда клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина родился сын, ребенка назвали Ильей.
РИА Новости 04:25
Экономика
РБК: Минэкономики предлагает расширить круг получателей господдержки
Минэкономики предлагает компаниям, которые рассчитывают на господдержку в период пандемии коронавируса, но не могут получить ее, до 1 июля уточнить свой код вида экономической деятельности в общероссийском классификаторе (ОКВЭД).
Коммерсантъ 25 мая в 11:25
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Клип Little Big может установить новый рекорд «Евровидения»
Культуромания вчера в 08:56
Политика
Путин рассказал об официальном уровне безработицы в России
Официальная безработица в России составляет 1,9 млн человек. Об этом 27 мая заявил президент России Владимир Путин.
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Общество
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Коммерсантъ 04:28
Общество
В Москве разрешат прогулки по графику
Прогулки для москвичей планируют разрешить в тестовом режиме, по графику, заявил в среду, 27 мая, мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.
Известия 08:56
Политика
Путин бросил ручку во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами.
Lenta.ru вчера в 16:42
Наука
В Севастополе разрабатывают новый накопитель энергии
Создать эффективную систему зарядки ученые хотят уже к концу этого года.
Вести.Севастополь 09:59
Общество
Кадыров опроверг слухи о своей болезни
Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг в среду сообщения о своей болезни и рассказал, что абсолютно здоров.
ТАСС 11:00
Политика
Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину
Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru 04:42
Общество
Глава Удмуртии Бречалов заразился коронавирусом
Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что у него диагностировали коронавирус.
РБК 11:22
Авто
Volkswagen начал продажи новой Jetta в России
Деловое.ТВ 05:08
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон винит Меган Маркл в загруженности своего графика
Кейт Миддлтон винит Меган Маркл в загруженности своего графика Теперь супругам приходится работать в два раза больше, даже несмотря на то, что сейчас в стране введен карантин.
Вокруг ТВ 03:22
Общество
В Москве начали действовать только столичные цифровые пропуска
Для передвижения по Москве на любом транспорте с 27 мая начали действовать только столичные цифровые пропуска.
Коммерсантъ вчера в 23:57
Шоу-бизнес
Родные певицы Юлии Началовой установили скромный памятник на ее могиле
Родные умершей певицы Юлии Началовой установили памятник на ее могиле.
NewInform 24 мая в 18:41
Армия и оружие
США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию
РБК вчера в 17:00
Энергетика
Поставки российского газа через Польшу прекратились
Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33
Политика
Путин предложил направить московских медиков в регионы
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва должна помочь регионам в борьбе с коронавирусом, направив туда медиков и лекарства, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 09:13
Армия и оружие
Летчик оценил перехват американского самолета российскими Су-35
Как заявила пресс-служба Шестого флота ВМС США, накануне два российских истребителя Су-35 "небезопасно" перехватили американский самолет-разведчик Poseidon P-8A над Средиземным морем.
РИА Новости 06:38
Космос
США после девятилетнего перерыва запустят пилотируемый корабль к МКС
Ракета-носитель Falcon-9 (англ. "Сокол-9") частично многоразового использования была разработана компанией SpaceX в 2005-2008 годах и предназначена для вывода на орбиту многоразового космического корабля Dragon, а также спутников различного назначения.
ТАСС вчера в 17:03
Экономика
Клиентам Сбербанка избрали меру подключения
Банк расширяет доступ к Системе быстрых платежей На этой неделе десяткам миллионов клиентов Сбербанка станут доступны переводы через Систему быстрых платежей ЦБ (СБП).
Коммерсантъ вчера в 14:26
Общество
СМИ узнали о росте спроса на места в вылетающих из России бизнес-джетах
Состоятельные россияне все активнее используют бизнес-джеты, чтобы перебраться в другие страны, где введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 ограничения уже смягчены, а число новых заражений заметно меньше, чем в России.
РБК 11:30
Происшествия
Жарившим сосиски на Вечном огне в Кронштадте ужесточили статью
Двум девушкам и мужчине, устроившим ночной пикник у Вечного огня в Кронштадте, ужесточили статью: вместо вандализма им вменяют в вину осквернение надмогильных сооружений, сообщили в СКР по Санкт-Петербургу.
Вести.Ru 10:42
Общество
Реке Херота в Сочи вернули историческое название
Сочинские власти решили вернуть реке Херота в Адлерском районе историческое название - Хорота.
Газета.Ru 09:59
Политика
Шредер назвал посла Украины «карликом»
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер ответил послу Украины в Берлине Андрею Мельнику, раскритиковавшему его слова об антироссийских санкциях.
РИА Новости 10:50
Общество
Россиян хотят застраховать от безработицы новым «налогом» на зарплаты
Напомним, накануне были обнародованы данные Росстата, согласно которым число безработных в России, рассчитанное по методике МОТ, выросло в апреле до 4,3 млн против 3,4 млн человек в марте.
Росбалт 07:41