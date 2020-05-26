Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в среду, 27 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,32%, составив $34,24 за баррель.
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Brent подешевела до $36,01 за баррель на росте напряженности в отношениях США и Китая

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Стоимость нефти начала падение из-за напряжённости между США и КНР

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Цены на нефть растут на фоне активизации мировой экономики

Финансовая газетавчера в 05:21

Цены на нефть снижаются в среду утром

Московский Комсомолецвчера в 22:59

Мировые цены на нефть снижаются

RT на русском01:12

Доллар, нефть и коронавирус на 26 мая

Право.рувчера в 04:22

Как будет восстанавливаться спрос на недвижимость

РБК24 мая в 03:02
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Общество

За сутки в России выявили 8 338 заболевших коронавирусом

Всего в стране выявлено 370 680 заболевших в 85 регионах (+8 338 за сутки), — говорится в сообщении оперативного штаба.
News.ru 03:41
Здоровье

Режим самоизоляции могут снять в отдельных районах Пермского края

Минздрав Пермского края готовит план открытия стационаров. Снятие ограничений проходит в три этапа. Сейчас Прикамье на первом этапе.
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Шоу-бизнес

Пригожин выступил против Шнурова

Уже не первый раз знаменитый продюсер Пригожин вынужден защищать свою белокурую красавицу супругу от нападок коллег.
Хорошие новости 02:31
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Здоровье

На Среднем Урале выявили еще 235 человек с коронавирусом

Екатеринбург, 27 мая 2020, 10:49 — REGNUM В Свердловской области подтвердили ещё 235 случаев выявления коронавируса.
REGNUM 03:49
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Здоровье

Биолог попросила не стремиться скорее переболеть коронавирусом

Не стоит спешить скорее переболеть коронавирусом, ведь, чем позже человек заразиться им, тем больше шансов, что он получит эффективное лечение и болезнь пройдет в легкой форме.
Газета.Ru вчера в 21:42
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Общество

В Москве изменилась пропускная система

Разрешения можно оформлять вне зависимости от региона постоянной регистрации на nedoma.mos.ru, через SMS на номер 7377 и по телефону 8(495)777-77-77.
Российская газета 02:08
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Общество

Отказ от карантина обернулся для Швеции масштабным кризисом

Сильнейший экономический спад и рост безработицы, которые переживает Швеция, несмотря на отказ от карантина на фоне пандемии коронавируса, грозят обернуться для страны полноценным кризисом, в том числе политическим.
Lenta.ru 25 мая в 12:37
1,6K
Общество

В России за сутки выявлено 8 915 случаев заражения коронавирусом

За сутки подтверждено 8 915 случаев заболевания в 83 регионах. Всего по стране за все время выявлено 362 342 случая во всех регионах.
Моссовет вчера в 03:40
Происшествия

Следователи обыскали мэрию Оренбурга по делу о халатности

Следственный комитет провел обыск в мэрии Оренбурга в рамках расследования дела о халатности при реализации нацпроекта.
Народные новости 02:26
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Общество

Аэропорт Внуково начал выход из режима ограничений

«Международный аэропорт Внуково при взаимодействии с государственными структурами реализует комплекс мероприятий, направленных на поэтапный выход из режима противоэпидемических ограничений, введенных в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.
Известия 02:45
Общество

Во Владимирской области число заражённых коронавирусом достигло 2253

Владимир, 24 мая 2020, 12:31 — REGNUM Во Владимирской области 24 мая выявлено 59 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные федерального оперативного штаба.
REGNUM 24 мая в 05:31
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Политика

Верховный суд вернул иск экс-главы Чувашии Игнатьева к президенту

Верховный суд вернул исковое заявление бывшему главе Чувашии Михаилу Игнатьеву к президенту России в части требований прав на дополнительные социальные гарантии.
Газета.Ru 03:09
2,8K
Экономика

Почти половина россиян допустили уклонение от налогов в кризис

Почти половина россиян считают допустимым не платить налоги в некоторых случаях, показал опрос Центра стратегических разработок (ЦСР) 1600 человек по всей стране, проведенный в декабре 2019 г. и в мае 2020 г. Если в конце прошлого года такой позиции придерживались 35% опрошенных, то в мае их доля выросла до 45%, говорится в исследовании, которое есть у РБК.
Ведомости вчера в 03:26
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Политика

Президент назначил даты Парада Победы и шествия «Бессмертного полка»

Посвященный 75-летию Победы военный парад пройдет 24 июня на Красной площади в Москве, а также в других городах России.
Взгляд-инфо вчера в 08:39
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Армия и оружие

Перехват американского самолета-шпиона российским Су-35 попал на видео

Российская газета 02:33
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Культура

10 сезон «Американской истории ужасов» перенесли на 2021 год

Inc-news.ru вчера в 15:59
Политика

Путин бросил ручку на стол во время совещания

Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости вчера в 20:15
5,2K
Общество

Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к снятию ограничений

Москва готова к первому и второму этапам снятия карантинных ограничений, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на ведомство.
Ведомости 03:48
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Наука

Коронавирус идеально адаптировался к организму человека

Команда ученых из Австралии рассказала об «идеальной адаптированности» коронавируса к человеческому организму.
Lenta.ru вчера в 20:28
6
Армия и оружие

В ДНР заявили о трех нарушениях перемирия в Донбассе за сутки

Украинские силовики три раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили во вторник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
РИА Новости вчера в 03:25
Кино

Поклонник изобразил Киану Ривза в образе Росомахи

Пользователь Instagram Пабло Руиз залил в сеть картину, на которой актер Киану Ривз изображён в образе супергероя Росомахи.
Версия.Инфо 02:59
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Футбол

Дзюба назвал позорищем уход Семина из «Локомотива»

Форвард «Зенита» и национальной команды России Артем Дзюба отреагировал на решение «Локомотива» не продлевать контрактное соглашение с наставником Юрием Семиным.
Vprognoze.ru вчера в 11:03
Политика

Экс-канцлер Германии назвал посла Украины «карликом» — Deutsche Welle

Берлин, 27 мая 2020, 08:54 — REGNUM Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер резко отреагировал на критику со стороны посла Украины в Германии Андрея Мельника, сообщило 27 мая издание Deutsche Welle.
REGNUM 01:54
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Финансы

Россияне продолжили забирать валюту из банков в апреле

С начала 2020 года россияне забрали из банков $8,3 млрд - практически полный объем валюты, накопленной за 2019 год.
Газета.Ru 03:49
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Экономика

Глава Хакасии отчитался о работе правительства за 2019 год

Сегодня, 27 мая, Глава Хакасии Валентин Коновалов отчитался о результатах деятельности правительства в 2019 году.
Хакасия 02:04
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Хоккей

НХЛ объявила о плане доигровки сезона

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн сообщил, что регулярный чемпионат доигран не будет, а матчи стартуют сразу со стадии плей-офф.
Газета.Ru 03:13
Армия и оружие

В Новороссийске построили стоянку для подводных лодок

Московский Комсомолец Краснодар 02:14
Общество

«Страховку от кризиса» в 350 тысяч рублей оценили опрошенные россияне

Сотрудники Сбербанка провели в 37 российских городах, численность которых составляет больше 500 000 человек опрос, в котором попросили респондентов определить размер нужных им сбережений, которые могут понадобиться в период непредвиденных финансовых трудностей.
Live24 вчера в 14:28
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Религия

На Урале критиковавшего самоизоляцию священника запретили в служении

RT на русском 02:15
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Футбол

Джикия рассказал об урезании зарплаты

Футболисты «Спартака» ранее согласились на 40-процентное урезание заработной платы в период экономического кризиса, обусловленного COVID-19.
ProstoProSport вчера в 15:59
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