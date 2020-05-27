Энергетика

News.ruNews.ruСтоимость нефти Brent снизилась на лондонской бирже почти на 5%

Цена июльского фьючерса на нефть марки Brent снизилась на 4,9% на лондонской бирже ICE. Таким образом, её стоимость упала до $34,32 за баррель. Об этом говорят данные торгов на бирже.
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После разговора Путина с саудовским принцем нефть выросла в цене

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Цена фьючерсов нефти WTI незначительно снизилась

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Автоматически обработано 7209 источников, обновлено в 17:19, Ашберн
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МИД заявил о беспокойстве из-за биолаборатории США в Грузии

Россия обеспокоена деятельностью построенного Пентагоном исследовательского центра общественного здравоохранения им. Лугара в Грузии, поскольку Вашингтон не объясняет, чем он занимается в непосредственной близости от российских границ.
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Военный патруль Турции подорвался в Идлибе на самодельном взрывном устройстве, установленном боевиками группировки «Аль-Исламад-Туркестани» (запрещена в РФ), сообщил 27 мая на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.
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Общество

Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 14 июня

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции до 14 июня, говорится в его блоге.
РБК 13:27
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Космос

Запуск американского пилотируемого корабля Crew Dragon отложили

Первый с 2011 года запуск американского пилотируемого корабля Crew Dragon компании SpaceX, который должен был состояться 27 мая в 23:33 мск, отложили из-за погодных условий.
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Билли Айлиш опубликовала ролик, в котором раздевается

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В правилах сказано, что в случае выявления коронавируса при отсутствии жалоб, объективной и дополнительной информации "данное состояние следует расценивать как носительство вируса и кодировать рубрикой Z22.8".
РИА Новости 15:54
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Авто

BMW представила обновленную BMW 5-Series

Компания BMW представила обновленную модель 5-Series, автомобиль получил передовые технологии и современный дизайн.
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Общество

Дуров пожертвовал несколько миллионов на проект студента ВШЭ Жукова

Lenta.ru 16:57
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В Германии разработали «живые» батарейки

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У пяти сотрудников администрации Калининграда нашли коронавирус

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Финансы

Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты

В марте российские банки ввезли в страну рекордный объем валюты, следует из данных Центробанка.
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Политика

Польский дипломат раскрыл схему монетизации русофобии

"В польском обществе распространяются охотно финансируемые врагами страхи, русофобия и чувство иррациональной угрозы", - цитирует РИА ФАН слова дипломата.
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Космос

Рогозин обвинил Маска в желании вывести ядерное оружие в космос

Идея основателя компании "Space X" Илона Маска бомбить Марск является прикрытием, чтобы вывести ядерное оружие в космос, пишет ТАСС со ссылкой на главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина.
Газета.Ru 16:15
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Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к снятию ограничений

Москва готова к первому и второму этапам снятия карантинных ограничений, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на заседании Мосгордумы.
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Помпео заявил, что Гонконг больше не автономен от Китая

Госсекретарь США Майкл Помпео написал на своей странице в Twitter, что Гонконг больше не сохраняет значительную степень автономии по отношению к Китаю.
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Футбол

Гол Жамалетдинова помог «Леху» выйти в полуфинал Кубка Польши

В Польше состоялся четвертьфинальный матч Кубка страны по футболу. «Лех» в гостях со счетом 3:1 обыграл «Сталь» из Мельца.
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Экс-главе Закарпатья Москалю стало плохо в прямом эфире

Бывшему главе Закарпатской и Луганской областей Украины Геннадию Москалю стало плохо в прямом эфире украинского телеканала NewsOne, ему вызывали скорую.
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Mercedes показал первое изображение нового S-Class

Премьера нового Mercedes-Benz S-Class ожидается во второй половине 2020 года. В Россию седан в 223-м кузове доберется примерно через год.
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Тверской бизнесмен рассказал о беременности Волочковой

Бизнесмен из Твери Владислав Фоменко заявил, что встречался со звездой в 2014 году, а также рассказал о ее беременности в тот период.
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С 1 августа в России повысят накопительные пенсии

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Верховный суд вернул экс-главе Чувашии Михаилу Игнатьеву иск к президенту Владимиру Путину по части требования дополнительных социальных гарантий, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
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Автоспорт

В Audi объяснили увольнение Абта

Команда Audi уволила своего гонщика Даниэля Абта за то, что в виртуальной гонке Формулы Е под его именем выступал профессиональный сим-рейсер Лоренц Хёрцинг.
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Меркель назвала условие снятия санкций с России

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В России утвердили правила профилактики коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России, которые будут действовать до 1 января 2021 года.
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Вышло крупное обновление Windows 10

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Летчик оценил перехват американского самолета российскими Су-35

Как заявила пресс-служба Шестого флота ВМС США, накануне два российских истребителя Су-35 "небезопасно" перехватили американский самолет-разведчик Poseidon P-8A над Средиземным морем.
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