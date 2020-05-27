Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в среду, 27 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,32%, составив $34,24 за баррель.
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Наука
Даже легкая форма коронавируса укрепляет иммунитет
Французские специалисты из университета Пастера сообщили СМИ, что люди, переболевшие лёгкой формой инфекции, могут выработать необходимые антитела, которые могут дать им хороший иммунитет.
Evo-rus.com 09:23
Путешествия
В Японии туристам начнут выдавать до $185 за день пребывания в стране
Правительство Японии разработало программу ваучеров для туристов на сумму до 185 долларов в день.
Аргументы и Факты 11:20
Гаджеты
Брат Пабло Эскобара хочет отсудить у Apple 2,6 млрд долларов
Недавно брат Пабло Эскобара стал звездой новостей с определёнными упрёками в адрес создателей сериала «Нарко», где его родственника якобы изобразили не в том свете.
Версия.Инфо 04:48
Экономика
Почти половина россиян допустили уклонение от налогов в кризис
Почти половина россиян считают допустимым не платить налоги в некоторых случаях, показал опрос Центра стратегических разработок (ЦСР) 1600 человек по всей стране, проведенный в декабре 2019 г. и в мае 2020 г. Если в конце прошлого года такой позиции придерживались 35% опрошенных, то в мае их доля выросла до 45%, говорится в исследовании, которое есть у РБК.
Ведомости вчера в 03:26
Политика
Лавров рассказал о запрете обращаться к России за помощью
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что некоторым западным странам их союзники запрещают обращаться к России за помощью в борьбе с пандемией коронавируса.
Lenta.ru 19:00
Авто
В России появится автомобильный бренд CheryExeed
Компания Chery завершила процесс регистрации в России товарного знака и знака обслуживания нового автомобильного бренда CheryExeed.
Goroday.ru 25 мая в 10:23
Гаджеты
Apple может выпустить iPhone без отверстий
Компания Apple намерена выпустить полностью беспроводной iPhone. У гаджета не будет порта для зарядки или передачи данных.
News.ru вчера в 13:34
Политика
Помпео: Гонгконг утратил большую часть своей автономии
Государственный секретарь США Майк Помпео в обращении к американскому конгрессу сегодня заявил, что его ведомство более не считает Гонконг автономным по отношению к Китаю.
Российская газета 14:31
Шоу-бизнес
Шубская родила Овечкину второго сына
Супруги долго скрывали этот факт от общественности. Ребенок родился в Соединенных Штатах, где сейчас и живут Овечкин и Шубская.
Слово и Дело 04:30
Футбол
Сезон в РПЛ могут возобновить со зрителями на трибунах
Чемпионат РФ по футболу могут возобновить с болельщиками на трибунах. Переговоры об этом с российскими властями в данный момент ведет РФС.
ProstoProSport 10:32
Общество
Число жертв коронавируса в США превысило 100 тысяч
Число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 в Соединённых Штатах превысило 100 тыс. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.
RT на русском 18:24
Религия
Православные христиане отмечают Вознесение Господне
Православные христиане России и других стран отмечают 28 мая Вознесение Господне.
ТАСС 17:09
Футбол
Цорн прокомментировал перевод Гулиева в «Спартак-2»
Гендиректор «Спартака» Томас Цорн прокомментировал отстранение хавбека Аяза Гулиева от тренировок с основой.
Metaratings 15:43
Политика
Лавров назвал пандемию коронавируса «наставлением к смирению»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил, что пандемия коронавируса стала еще одним наставлением к смирению, продемонстрировав, что перед большой бедой равны все страны и люди.
ФАН 19:12
Космос
Запуск американских астронавтов отменен
Запуск американских астронавтов отменен, сообщает CNN. Погода не позволила произвести старт. NASA и SpaceX попробуют еще раз 30 мая.
BFM.ru 16:34
Биатлон
Президент СБР Драчев заявил о готовности возглавить сборную России
Ранее глава СБР Владимир Драчев выступил против кандидатур Польховского, Кабукова и Королькевича, хотя решение приняло большинство членов правления СБР.
Российская газета 13:18
Энергетика
Поставки российского газа через Польшу прекратились
Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33
Спорт
Вяльбе прокомментировала переход Черноусова в сборную Швейцарии
Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что у нее нет претензий к призеру Олимпийских игр 2014 года Илье Черноусову, решившему получить спортивное гражданство Швейцарии.
Вести.Ru вчера в 13:16
Авто
BMW официально представила обновленную «пятерку»
Баварцы уже давно подогревают интерес к премьере обновленного седана 5-й серии. И сегодня автомобиль представили официально.
АвтоВзгляд 04:45
Общество
В Москве разрешат прогулки по графику
Прогулки для москвичей планируют разрешить в тестовом режиме, по графику, заявил в среду, 27 мая, мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.
Известия 08:56
Политика
Назван «единственный способ» остановить «Северный поток — 2»
"Из-за санкций швейцарская судоходная компания Allseas остановила работу своего судна, а концы трубопровода просто опустили на дно моря рядом с Борнхольмом", — пишет газета.
РИА Новости вчера в 10:05
Кино
Фильм «Спутник» в интернете посмотрели более 1 миллиона зрителей
Art Pictures Studio распространила релиз, что по итогам первого месяца онлайн-проката фильм "Спутник" посмотрели более 1 миллиона раз.
Российская газета 08:09
Общество
Синоптик заявил о снижении с 1 июня температуры в Европейской России
В Европейской части России с понедельника, 1 июня, ожидается понижение температуры на 8—9 °С. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
RT на русском 18:07
Шоу-бизнес
Пелагея подала на развод с хоккеистом Иваном Телегиным
В конце прошлого года стало известно, что певица Пелагея и хоккеист Иван Телегин приняли решение разойтись, несмотря на маленькую дочь.
MedikForum.ru 05:23
Общество
Минпросвещения разработало порядок выдачи школьных аттестатов
Ранее Минпросвещения сообщило, что в 2020 году 9-классники не будут сдавать ОГЭ.
Rambler News Service 12:11
Энергетика
Счетная палата раскрыла, на сколько России хватит нефти и газа
Разведанных запасов нефти России хватит примерно на 35 лет, природного газа — более чем на 50 лет.
URA.Ru 18:50
Спорт
Capcom анонсировала финальный сезон Street Fighter V
CyberSport.ru 12:05
Кино
Вышел первый трейлер фильма «Майор Гром: Чумной Доктор»
Издательство Bubble и онлайн-кинотеатр Кинопоиск HD выбрали своеобразный способ представить фильм "Майор Гром: Чумной Доктор".
Российская газета 11:40