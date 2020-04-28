Энергетика
Lenta.ruМировая нефть продолжила падение
С начала торгов во вторник, 28 апреля, стоимость нефти на мировых рынках продолжила падение. Фьючерсы на эталонные сорта Brent и WTI падают более чем на десять процентов вплоть до августа, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
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Комментарии
Армия и оружие
Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном
Вести.Ru вчера в 17:52
Наука
Деменцию связали с совмещением определенных продуктов питания
N+1 вчера в 13:51
Политика
В Кремле анонсировали «большое выступление» Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал "большое выступление" Владимира Путина 28 апреля в рамках совещания с главами регионов и кабмином, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:25
Здоровье
Врач курской инфекционной больницы записала обращение
Медик Курской областной инфекционной больницы имени Семашко опубликовала в соцсетях обращение к курянам, в котором рассказала о своей работе и о том, как тяжело приходится медикам в период пандемии коронавирусной инфекции.
Kursk.com вчера в 08:11
Общество
Медсестра из Коммунарки записала видео с жалобами на условия работы
Ранее Наталья рассказывала о массовых увольнениях в больнице анонимно, однако после опровержения главврача Дениса Проценко, записала видеообращение.
Anews 05:01
Армия и оружие
Турция перешла в наступление в Сирии
Турецкие войска перешли в наступление в Сирии, атаковав позиции боевиков в районе шоссе M4 около селения Найраб в провинции Идлиб.
Lenta.ru 05:37
Общество
Врач рассказал, люди с какой группой крови уязвимы перед COVID-19
Люди со второй группой крови во время пандемии коронавируса могут быть в зоне риска, рассказал детский хирург, заслуженный врач России, член комитета Совфеда по социальной политике Владимир Круглый.
РИА Новости 03:53
Культура
Анатолий Цой стал победителем шоу «Маска» на НТВ
В воскресенье, 26 апреля, в эфир телеканала НТВ вышел финальный выпуск шоу "Маска".
Piter.tv вчера в 10:00
Армия и оружие
Морпехи США высадились на саудовских островах в Персидском заливе
В качестве места для проведения учений были выбраны острова Каран и Курайн. Именно туда высадились морпехи США.
Военное обозрение 05:37
Авто
Выручка КамАЗа в 1 квартале выросла на 21%
Ladaonline 03:30
Общество
Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию
Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия.
Lenta.ru вчера в 10:27
Недвижимость
На выкуп квартир у застройщиков могут выделить еще 100 млрд рублей
На выкуп квартир у застройщиков ДОМ.РФ собирается направить дополнительные 100 млрд рублей.
Российская газета 03:56
Спорт
Умерла трехкратная чемпионка мира по гандболу Марина Базанова
Российская газета 03:53
Общество
Попова предупредила о «новой нормальности» после пандемии
По информации главы Роспотребнадзора, за время самоизоляции темпы прироста числа заражений снизились с 30% менее чем до 10%.
РБК вчера в 08:52
Происшествия
Послушник подворья Троице-Сергиевой лавры покончил с собой
Послушник московского подворья Троице-Сергиевой лавры Дмитрий Пелипенко, госпитализированный с подозрением на коронавирусную инфекцию и имевший ранее психическое заболевание, совершил попытку суицида, спасти его не удалось, сообщается на сайте подворья.
РИА Новости 04:07
Происшествия
В Казани задержали ректора технологического университета
Напомним, что, по версии следствия, в 2004-2017 годах Сергей Юшко, работая в режиме полной занятости в технопарке "Идея", одновременно числился заведующим кафедры инженерной и компьютерной графики, а также деканом факультета "Инновационных технологий" КНИТУ.
Российская газета 05:32
Общество
На дне Черного моря нашли теплоход «Армения»
Минобороны РФ и Русское географическое общество (РГО) обнаружили на дне Черного моря теплоход "Армения", затопленный немецкой авиацией 7 ноября 1941 года.
Инфорос вчера в 09:02
Общество
В Якутии прокуратура проверит условия содержания вахтовиков Газпрома
Якутск, 28 апреля 2020, 11:12 — REGNUM В Якутии прокуратура Ленского района начала проверку соблюдения прав и законных интересов вахтовых рабочих Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения ОАО «Газпром добыча Ноябрьск» в условиях распространения коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.
REGNUM 04:12
Религия
В Радоницу усопших поминают домашней молитвой
Поминают усопших в семейном кругу, домашней молитвой.
В Гае.ру 05:00
Энергетика
Польша пригрозила арестом зарубежных активов «Газпрома»
Польша намерена добиваться от "Газпрома" исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору о ценах на поставляемый газ и готова, к примеру, просить об аресте активов, связанных с проектом "Северный поток-2", заявил изданию Wprost замминистра госактивов Януш Ковальски.
Интерфакс 04:46
Экономика
Bloomberg предупредило о дефиците российской пшеницы в мире
Как отмечает агентство, Россия — самый крупный поставщик пшеницы и из-за ограничения ее поставок миру может грозить дефицит продовольствия и повышение цен.
РИА Новости 04:22
Общество
В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов
Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
Коммерсантъ 01:30
Общество
Россия вышла на восьмое место по количеству зараженных коронавирусом
Россия вышла на восьмое место в первой десятке стран с наибольшим количеством зараженных.
BFM.ru 03:53
Политика
В Кремле прокомментировали прогнозы о рисках для среднего класса
Прогнозы о рисках скатывания среднего класса в России в бедность вряд ли можно считать верными, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
RT на русском 05:47
Общество
Гидрометцентр: 2020 год может войти в пятерку самых жарких в истории
2020 год, скорее всего, войдет в пятерку самых жарких в истории, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Коммерсантъ вчера в 02:06
Происшествия
После взрыва в Волгограде возбуждено дело о покушении на убийство
Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено в Волгограде по факту взрыва неустановленного боеприпаса в легковом автомобиле, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.
Интерфакс вчера в 12:53
Общество
Появилась карта районов Петербурга с заболевшими коронавирусом
В докладе руководителя центра Алмазова Евгения Шляхто, который был опубликован на официальном сайте администрации Петербурга, представлена карта районов Петербурга с числом заболевших новой коронавирусной инфекцией.
Петербургский дневник 05:38
Политика
Песков рассказал о реакции Путина на его изображение в храме ВС
Известия 26 апреля в 10:47
Здоровье
На Среднем Урале выявили ещё 85 случаев заражения коронавирусом
Екатеринбург, 28 апреля 2020, 11:02 — REGNUM Ещё у 85 человек нашли коронавирус в Свердловской области за минувшие сутки.
REGNUM 04:02
Политика
Кремль не получал официальную информацию о здоровье Ким Чен Ына
В Кремле не располагают официальной информацией о состоянии здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Интерфакс 05:41