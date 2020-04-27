Энергетика

Радио МаякРадио МаякМировые цены на нефть сегодня падают

Июньские фьючерсы на нефть марки WTI падают на 25% и торгуются на уровне 12,5 долларов за баррель. Брент теряет в цене 7%, фьючерсы держатся на отметки 23 доллара за баррель.
Читать в источнике
Комментировать332

Подробнее о событии

Нефть Brent подорожала до $20,64 за баррель

Интерфаксвчера в 11:04

Мировые цены на нефть упали на торгах

Телеканал 360°вчера в 03:08

Цена нефти марки WTI снова устремилась вниз

ИА Красная Весна27 апреля в 08:50

Цена нефти Brent опустилась ниже $20 впервые с 22 апреля

РБК27 апреля в 12:26

Нефть марки WTI подешевела на 24%

РИА Новости27 апреля в 08:27

Мировые цены на нефть снижаются

RT на русскомвчера в 01:17

Цена нефти Brent опустилась ниже $20

ТАСС27 апреля в 03:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 02:14, Ашберн

Комментарии

Шоу-бизнес

Сергей Соседов заподозрил инсульт у Аллы Пугачевой

Актуальные Новости 00:59
17
Биатлон

Адвокат: подпись Родченкова признали поддельной

Подпись бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова признана поддельной, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 27 апреля в 13:32
1
Общество

Связанная с Собчак крабовая компания вошла в список системообразующих

«Ведомости» выяснили, что о включении сахалинских рыбодобывающих компаний в список системообразующих в середине апреля просила член Совета Федерации от правительства Тувы Людмила Нарусова – она мать Ксении Собчак.
Ведомости 27 апреля в 15:13
805
Политика

Путин напомнил о падении Спарты из-за античеловеческих законов

Известия вчера в 13:18
1,5K
Экономика

Вячеслав Зубарев: «Нам бы не хотелось повышать цены на автомобили»

Дилеры редко бывают инициаторами повышения цен, обычно драйверами здесь выступают дистрибьюторы.
БИЗНЕС Online 00:58
Политика

Президент Бразилии заявил, что бессилен перед эпидемией коронавируса

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил во вторник вечером, что бессилен перед эпидемией коронавируса, унесшей более 5 тыс. жизней его сограждан.
ТАСС 01:07
Общество

Прогноз об окончании пандемии в России сдвинули на август

Сингапур, 29 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Сделанный ранее прогноз относительно возможного завершения вспышки коронавирусной инфекции в России середине июля пересмотрели исследователи из сингапурского Университета технологий и дизайна (SUTD).
REGNUM вчера в 22:49
789
Происшествия

В Приангарье местные жители заподозрили чиновников в поджоге леса

РИА Новости 00:52
1K
Общество

В Калужской области вводится строгий масочный режим

В настоящее время введение масочного режима подготовлено и оправдано, - обратился Владислав Шапша к жителям региона.
Весть (Калужская область) 01:34
63
Общество

МВД захотело получить доступ к банковской тайне

Министерство внутренних дел России захотело получить доступ к банковской тайне для того, чтобы эффективнее противодействовать преступлениям в кредитных организациях.
Lenta.ru вчера в 21:07
5
Общество

Путин продлил ограничения по борьбе с коронавирусом

"С учетом всех майских праздников период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно", - сообщил президент России Владимир Путин во вторник на совещании с губернаторами.
Газета.Ru вчера в 15:21
1,3K
Здоровье

Пандемия коронавируса может ослабить сезонные эпидемии гриппа

Карантин и профилактические меры, введенные в мире на фоне распространения коронавируса, могут ослабить сезонные эпидемии гриппа.
Российская газета вчера в 18:52
43
Происшествия

В Армении устроили самосуд над подозреваемыми в убийстве

В Армении около 500 человек устроили самосуд над двумя подозреваемыми в убийстве, пишет 29 апреля РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ.
Известия вчера в 22:30
289
Происшествия

Восемь человек погибли при пожаре в Ленинградской области

В результате пожара в жилом доме в Ленинградской области погибли восемь человек, в том числе шестеро детей.
RT на русском вчера в 23:56
45
Происшествия

На юге Красноярского края произошло землетрясение

REGNUM 00:56
Происшествия

В Татарстане мать с двумя детьми сбежала в лес, опасаясь чипирования

В Татарстане мать с двумя детьми сбежала в лес, опасаясь чипирования.
Реальное время 01:24
2
Спорт

Умерла трехкратная чемпионка мира по гандболу Марина Базанова

Советская гандболистка Марина Базанова скончалась в Бремене на 57-м году жизни.
Sports.ru вчера в 08:35
Общество

Эксперты составили портрет магазинного вора на карантине

Исследование, при подготовке которого задействована возможность алгоритма NtechLab определять по лицу человека его принадлежность к конкретной возрастной группе, затронуло 40 тыс. попыток краж в марте и апреле в 300 магазинах в крупных городах России.
РБК 00:00
4
Кино

Первый канал покажет продолжение сериала «Диверсант»

Inc-news.ru вчера в 14:57
80
Общество

«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии

Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировало на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 20:43
2,7K
Общество

Собянин продлил режим самоизоляции до 11 мая

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции в столице до 11 мая.
Российская газета вчера в 13:19
445
Общество

В Минздраве назвали важный симптом коронавируса

Главный пульмонолог министерства здравоохранения Сергей Авдеев рассказал в эфире канала «Россия-1» о важном симптоме коронавирусной инфекции.
Общественное телевидение России вчера в 15:50
583
Шоу-бизнес

Жигунов живет в усадьбе с копией Заворотнюк

Сергей Жигунов начал жить с копией Анастасии Заворотнюк.
Рамблер 01:15
1
Экономика

«Аэрофлот» поддержал идею ваучеров вместо возврата денег за отмену рейсов

Гендиректор крупнейшей российской авиакомпании «Аэрофлот» Виталий Савельев предложил в качестве антикризисной меры принять «нормативный акт, позволяющий не осуществлять вынужденные возвраты средств пассажирам за билеты в денежной форме» за отмененные рейсы.
РБК 02:00
Шоу-бизнес

Оставшаяся без рук Маргарита Грачева обратилась к Регине Тодоренко

27-летняя Маргарита Грачева, которая осталась без кистей рук из-за домашнего насилия, прокомментировала ситуацию с Тодоренко.
Экспресс газета вчера в 03:47
24
Политика

Володин сравнил медпомощь в России и США в период пандемии

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече депутатов с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной назвал плюсы российского здравоохранения по сравнению с американским.
Российская газета вчера в 06:19
495
Происшествия

Суд приговорил члена ОПГ к 17 годам после сделки со следствием

17 лет колонии строгого режима получил член преступной группировки, сотрудничавший со следствием, сообщает прокуратура Забайкального края 29 апреля на своем сайте.
ИА Красная Весна 01:30
1
Общество

Хабиб Нурмагомедов просит дагестанцев оставаться дома

Sobytiya.news вчера в 14:01
117
Здоровье

В Британии среди детей распространяется новое вирусное заболевание

Накануне вечером в Великобритании было выпущено «срочное предупреждение» о новом вирусном заболевании, которое распространяется среди детей.
SterlitamakTime.ru 27 апреля в 07:54
59
Армия и оружие

Два бомбардировщика ВКС РФ выполнили полет над Балтийским морем

REGNUM вчера в 22:15
13
Как работают Яндекс.Новости?
Главное