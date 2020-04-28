Энергетика
Lenta.ruМировая нефть продолжила падение
С начала торгов во вторник, 28 апреля, стоимость нефти на мировых рынках продолжила падение. Фьючерсы на эталонные сорта Brent и WTI падают более чем на десять процентов вплоть до августа, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
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Комментарии
Общество
Мишустин поручил подготовить план по снятию коронавирусных ограничений
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил подготовить план снятия ограничений, введенных в стране в связи с угрозой распространения коронавируса.
Новый День 05:18
Политика
Путин выступит с обращением на совещании с регионами по коронавирусу
Президент РФ Владимир Путин на совещании с регионами по коронавирусу планирует выступить с обращением.
ТАСС 05:21
Общество
Россиянам пообещали совершенно иную жизнь после окончания пандемии
Жители России после окончания пандемии коронавируса столкнутся с новой нормальностью и другой жизнью.
Газета.Ru 01:32
Общество
Попова предупредила о «новой нормальности» после пандемии
По информации главы Роспотребнадзора, за время самоизоляции темпы прироста числа заражений снизились с 30% менее чем до 10%.
РБК вчера в 08:52
Общество
В чипсах на российских прилавках обнаружили кадмий и мышьяк
Эксперты проверили картофельные чипсы с разными вкусами 16 торговых марок и выявили у некоторых из них превышенное содержание мышьяка, кадмия, охратоксина А и криламида, сообщает Роскачество.
Газета.Ru 05:47
Общество
Россияне поддержали введение жестких мер в условиях вируса
Большинство россиян считают, что жесткие ограничительные меры негативно сказываются на экономике, но позволяют не допустить большой смертности от коронавируса.
РБК 06:14
Здоровье
За сутки 64 человека в Ростовской области заболели коронавирусом
По информации Роспотребнадзора на 10:50, вторника, 28 апреля на территории Ростовской области COVID-19 подтвержден еще у 64 человек.
Kursk.com 04:52
Общество
Еще 89 заражений коронавирусом выявили в Нижегородской области
Во вторник, 28 апреля оперштаб сообщил о 89 новых подтвержденных случаях заражения коронавирусной инфекцией на территории Нижегородской области.
Kursk.com 04:29
Армия и оружие
Турция перешла в наступление в Сирии
Lenta.ru 05:37
Футбол
Уткин заступился за вратаря Фролова
Журналист и известный блогер Василий Уткин высказал свое мнение о ситуации с голкипером «Крыльев Советов» Евгением Фроловым, который ранее дал интервью, в котором раскритиковал действия правительства России.
Vprognoze.ru 02:41
Общество
В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов
Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
Коммерсантъ 01:30
Общество
Врач рассказал, люди с какой группой крови уязвимы перед COVID-19
Люди со второй группой крови во время пандемии коронавируса могут быть в зоне риска, рассказал детский хирург, заслуженный врач России, член комитета Совфеда по социальной политике Владимир Круглый.
РИА Новости 03:53
Общество
Россия вышла на восьмое место по количеству зараженных коронавирусом
Россия вышла на восьмое место в первой десятке стран с наибольшим количеством зараженных.
BFM.ru 03:53
Происшествия
Главврач Филатовской больницы назвал число пациентов с коронавирусом
По данным на вечер 27 апреля, в России коронавирус выявили у 87 тыс. человек. Всего в стране от COVID-19 умерли более 790 человек.
РБК 03:40
Политика
Путин поручил регионам быть готовыми к сезонным природным бедствиям
Президент России Владимир Путин заявил, что в весенне-летний период возрастают риски сезонных природных бедствий в ряде регионов.
RT на русском вчера в 07:42
Экономика
СКБ-банк ускорит переход в онлайн-формат, оптимизирует офисную сеть
В рамках консолидации банковской группы произойдет объединение и оптимизация офисной сети с Газэнергобанком (дочерняя кредитная организация СКБ-банка): отделения будут трансформированы до формата "легкого универсального офиса", основными задачами которого будут консультирование клиентов и подключение к дистанционным сервисам.
Интерфакс - Россия 01:35
Общество
В Саратовской области от коронавируса умер первый пациент
СаратовБизнесКонсалтинг 05:43
Политика
США вводят новые ограничения на экспорт в Китай
Соединенные Штаты опубликовали изменения в правилах, которые налагают новые ограничения на экспорт в Китай авиационных компонентов и многих предметов, связанных с полупроводниками, передает Reuters.
Вести.Ru вчера в 11:30
Общество
МВД разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских
МВД России разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских.
Ведомости вчера в 13:25
Общество
Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко
РИА Новости вчера в 22:42
Экономика
Мир может столкнуться с дефицитом российской пшеницы
Мир может столкнуться с нехваткой зерна из-за введения квоты на экспорт российской пшеницы, а также ее досрочной выработки.
Газета.Ru 05:39
Общество
Власти Москвы планируют снять ограничения на работу предприятий
План, предписывающий поэтапную отмену ограничений на работу предприятий в Москве, дорабатывается и до конца недели будет согласован.
Российская газета 05:19
Общество
Вильфанд прогнозирует жаркий 2020 год
Нынешний год может попасть в ТОП-5 самых жарких, хотя рекорды по температуре воздуха гарантировать сложно, рассказал в интервью РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Live24 вчера в 02:00
Общество
Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию
Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия.
Lenta.ru вчера в 10:27
Энергетика
Польша пригрозила арестом зарубежных активов «Газпрома»
Польша намерена добиваться от "Газпрома" исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору о ценах на поставляемый газ и готова, к примеру, просить об аресте активов, связанных с проектом "Северный поток-2", заявил изданию Wprost замминистра госактивов Януш Ковальски.
Интерфакс 04:46
Авто
Большой кроссовер Geely HaoYue представили официально
Сегодня, 28 апреля, состоялась официальная презентация нового большого кроссовера Geely HaoYue.
Новые автомобили вчера в 23:10
Религия
В Радоницу усопших поминают домашней молитвой
Поминают усопших в семейном кругу, домашней молитвой.
В Гае.ру 05:00
Общество
Билл Гейтс спрогнозировал полное окончание пандемии коронавируса
Вашингтон, 28 апреля 2020, 09:02 — REGNUM Создатель компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что человечество сможет вернуться к нормальной жизни только после появления вакцины от коронавируса, то есть спустя один-два года.
REGNUM 02:02
Политика
Хафтар объявил о переходе к ЛНА управления Ливией
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар в видеообращении к нации заявил о выходе из политического соглашения, приведшего к формированию Правительства национального согласия, и переходе управления Ливией к ЛНА.
RT на русском вчера в 15:57
Экономика
Правительство не продлит льготную ипотеку под 6,5% после 1 ноября
Правительство не планирует продлевать программу льготной ипотеки под 6,5% годовых после установленного срока ее окончания 1 ноября 2020 года, заявил РБК ТВ вице-премьер Марат Хуснуллин.
Интерфакс 06:04