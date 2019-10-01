Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Рубль падает вслед за нефтью. Стоимость барреля опустилась до минимума с начала сентября
Фонтанка.Рувчера в 14:17
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 02:16, Ашберн
Политика
Сергею Чемезову присвоено звание Героя России
Герою России вручается знак особого отличия – медаль «Золотая Звезда» и сопровождающая грамота о присвоении звания.
Ведомости вчера в 17:56
Происшествия
Во Владивостоке насмерть избили кондуктора трамвая
Мужчина насмерть избил кондуктора на конечной остановке трамвая во Владивостоке.
Газета.Ru вчера в 22:45
Происшествия
Восемь человек пострадали в ДТП с легковушкой и автобусом в Петербурге
Восемь человек пострадали при столкновении легкового автомобиля с автобусом на Волхонском шоссе в Санкт-Петербурге, сообщил ТАСС в среду источник в экстренных службах.
ТАСС 01:51
Политика
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
РИА Новости вчера в 06:18
Космос
С Луны исчез недавно прилунившийся там зонд
Если бы индийский посадочный модуль не исчез, то из него выехал бы маленький 27-килограммовый луноход «Pragyan» («Мудрость») - направился бы исследовать кратеры на южном полюсе Луны, на дне которых, предположительно, имеется вода - в виде льда, конечно.
Комсомольская правда 30 сентября в 13:00
Наука
В Бурятии учёные нашли детское погребение в сосуде
Байкал-Daily вчера в 05:09
Политика
В ДНР и ЛНР прокомментировали согласование Киевом формулы Штайнмайера
30 сентября главы МИД ДНР и ЛНР выражали надежду, что Киев приступит к согласованию формулы Штайнмайера на встрече группы 1 октября.
RT на русском 01:00
Общество
Ущерб от паводка в Хабаровском крае составил около 2 млрд рублей
Ранее при подсчете ущерба речь шла о 990 млн руб. Летом неделя сильных затяжных дождей для Амурской области обернулась наводнением в ряде районов.
Коммерсантъ вчера в 23:55
Кино
Дэниел Крейг отметил завершение съемок в фильмах о Джеймсе Бонде
РИА Новости 30 сентября в 08:14
Здоровье
Эпидемиологи открывают «горячую линию» по гриппу и ОРВИ
Тематическое консультирование поможет гражданам разобраться, где можно сделать прививку, как правильно подготовиться к вакцинации, можно ли совмещать прививку против гриппа с другими прививками.
Владимирские ведомости 30 сентября в 08:15
Армия и оружие
Китайские гиперзвуковые блоки ракет показали на параде в Пекине
Как отмечает военный эксперт Юрий Лямин, одной из основных новинок можно считать баллистическую ракету средней дальности "Дунфэн-17" с установленным гиперзвуковым блоком.
Российская газета вчера в 04:17
Политика
Зеленский встретился в Киеве с Томом Крузом
Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве со знаменитым американским актером Томом Крузом.
МИР 24 вчера в 12:09
Культура
Умер автор музыки к «Мимино» и «Кин-дза-дза» Гия Канчели
Композитор прославился не только операми и симфоническими произведениями, но и музыкой для театральных спектаклей и кинофильмов, среди которых "Мимино", "Кин-дза-дза", "Не горюй".
Интерфакс 01:57
Политика
В парламенте Нидерландов призвали изучить роль Украины в деле МН17
В ходе дебатов в парламенте Нидерландов депутаты призвали правительство изучить роль Украины в деле о крушении в Донбассе в июле 2014 года малайзийского Boeing, следовавшего рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур.
RT на русском вчера в 23:00
Армия и оружие
В Сирии испытали российскую С-500
Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.
Lenta.ru вчера в 21:13
Политика
«Дьявол кроется в деталях»: о газовом будущем Украины
Украине выгоднее иметь долгосрочный контракт на газ с Россией, считает эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский.
Rusvesna.su вчера в 19:14
Политика
Противники подписания формулы Штайнмайера вышли на Майдан
На акцию протеста, направленную против подписания Украиной формулы Штайнмайера, вышли несколько сотен жителей Киева 1 октября, сообщает hromadske.ua Акция проходит на Майдане незалежности в Киеве перед офисом президента Украины.
Красная весна вчера в 16:40
Космос
Названа дата последнего пуска ракеты «Рокот»
Пуск базовой версии ракеты-носителя «Рокот» состоится 29 ноября с космодрома Плесецк.
Известия вчера в 18:24
Здоровье
Россиянка родила ребенка с опасным заболеванием от донора
Жительница Челябинска Светлана Бородулина родила ребенка с редким генетическим заболеванием, воспользовавшись услугами банка спермы.
Рамблер вчера в 13:36
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк в ближайшее время появится на телевидении
Откровенное интервью даст 48-летняя актриса Анастасия Заворотнюк на телевидении в ближайшее время, об этом заявил её концертный директор Стас Христов.
Ugpressa.ru вчера в 16:38
Политика
Порошенко назвал формулу Штайнмайера попыткой снятия санкций с России
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские представители во время встречи контактной группы в Минске подписали так называемую "формулу Штайнмайера".
Газета.Ru 02:07
Происшествия
Экс-замглавы спецуправления МЧС покончил с собой в Подмосковье
Бывший заместитель начальника специального управления №100 МЧС России Олег Жуков совершил самоубийство в Подмосковье.
Газета.Ru вчера в 19:53
Общество
Джиджи Хадид увела влезшую на подиум во время дефиле Chanel женщину
Американская супермодель Джиджи Хадид увела забравшуюся на подиум во время дефиле Chanel женщину, сообщает CNN.
Газета.Ru вчера в 15:06
Наука
Женский оргазм появился в процессе эволюции
К счастью, новые эксперименты над кроликами приоткрыли тайны женского оргазма. Для этого ученым понадобились антидепрессанты.
SciencePop вчера в 11:56
Здоровье
В Башкирии продолжается строительство объектов здравоохранения
В рамках национального проекта «Здравоохранение» продолжается капитальный ремонт детских поликлиник в городах Салават и Октябрьский, родильного дома в Белебеевском районе.
Стерлеград 29 сентября в 01:30
Музыка
Иван Ургант пошутил про скандальную песню Бориса Гребенщикова
Говорит Москва 00:57
Происшествия
В маршрутном автобусе Екатеринбурга подрались кондуктор и пассажир
В Екатеринбурге во время движения автобуса общественного транспорта по маршруту № 19 произошёл конфликт между мужчиной-кондуктором и пассажиркой.
REGNUM вчера в 22:49
Политика
Сенаторы США призвали ввести санкции против Чайки и Коновалова
Группа сенаторов США от двух партий во главе с законодателями Марко Рубио и Беном Кардиным призвала госсекретаря США Майка Помпео и министра финансов Стивена Мнучина ввести санкции против российских чиновников, ответственных, по их мнению, за нарушения прав человека в РФ.
Интерфакс вчера в 23:05
Шоу-бизнес
Джастин Бибер сыграл свадьбу с Хейли Болдуин
25-летний поп-исполнитель Джастин Бибер и 22-летняя модель Хейли Болдуин сыграли торжественную свадьбу для друзей, сообщает People.
Газета.Ru вчера в 05:16
Технологии
РБК: Операторов 5G переведут на российские серверы, которых еще нет
В последнем варианте документа упоминается необходимость кооперироваться в области R&D с международными игроками, но при этом появился пункт о необходимости перехода на серверы общего пользования российской разработки.
Якутия 24 00:06