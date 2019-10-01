Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 30 сентября.
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Мировые цены на нефть растут

RT на русском01:21

Цены на нефть в мире растут

News.ru01:47

Нефть Brent подорожала до $59,4 за баррель после шести сессий снижения

Интерфакс01:40

Цены на нефть растут после снижения накануне

Финмаркет01:23

Цены на нефть растут в среду утром

Московский Комсомолецвчера в 22:25

Рубль падает вслед за нефтью. Стоимость барреля опустилась до минимума с начала сентября

Фонтанка.Рувчера в 14:17

Рост нефтяных котировок ускорился

Росбалтвчера в 08:19
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Политика

Сергею Чемезову присвоено звание Героя России

Герою России вручается знак особого отличия – медаль «Золотая Звезда» и сопровождающая грамота о присвоении звания.
Ведомости вчера в 17:56
Происшествия

Во Владивостоке насмерть избили кондуктора трамвая

Мужчина насмерть избил кондуктора на конечной остановке трамвая во Владивостоке.
Газета.Ru вчера в 22:45
Происшествия

Восемь человек пострадали в ДТП с легковушкой и автобусом в Петербурге

Восемь человек пострадали при столкновении легкового автомобиля с автобусом на Волхонском шоссе в Санкт-Петербурге, сообщил ТАСС в среду источник в экстренных службах.
ТАСС 01:51
Политика

Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване

РИА Новости вчера в 06:18
Космос

С Луны исчез недавно прилунившийся там зонд

Если бы индийский посадочный модуль не исчез, то из него выехал бы маленький 27-килограммовый луноход «Pragyan» («Мудрость») - направился бы исследовать кратеры на южном полюсе Луны, на дне которых, предположительно, имеется вода - в виде льда, конечно.
Комсомольская правда 30 сентября в 13:00
Наука

В Бурятии учёные нашли детское погребение в сосуде

Байкал-Daily вчера в 05:09
Политика

В ДНР и ЛНР прокомментировали согласование Киевом формулы Штайнмайера

30 сентября главы МИД ДНР и ЛНР выражали надежду, что Киев приступит к согласованию формулы Штайнмайера на встрече группы 1 октября.
RT на русском 01:00
Общество

Ущерб от паводка в Хабаровском крае составил около 2 млрд рублей

Ранее при подсчете ущерба речь шла о 990 млн руб. Летом неделя сильных затяжных дождей для Амурской области обернулась наводнением в ряде районов.
Коммерсантъ вчера в 23:55
Кино

Дэниел Крейг отметил завершение съемок в фильмах о Джеймсе Бонде

РИА Новости 30 сентября в 08:14
Здоровье

Эпидемиологи открывают «горячую линию» по гриппу и ОРВИ

Тематическое консультирование поможет гражданам разобраться, где можно сделать прививку, как правильно подготовиться к вакцинации, можно ли совмещать прививку против гриппа с другими прививками.
Владимирские ведомости 30 сентября в 08:15
Армия и оружие

Китайские гиперзвуковые блоки ракет показали на параде в Пекине

Как отмечает военный эксперт Юрий Лямин, одной из основных новинок можно считать баллистическую ракету средней дальности "Дунфэн-17" с установленным гиперзвуковым блоком.
Российская газета вчера в 04:17
Политика

Зеленский встретился в Киеве с Томом Крузом

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве со знаменитым американским актером Томом Крузом.
МИР 24 вчера в 12:09
Культура

Умер автор музыки к «Мимино» и «Кин-дза-дза» Гия Канчели

Композитор прославился не только операми и симфоническими произведениями, но и музыкой для театральных спектаклей и кинофильмов, среди которых "Мимино", "Кин-дза-дза", "Не горюй".
Интерфакс 01:57
Политика

В парламенте Нидерландов призвали изучить роль Украины в деле МН17

В ходе дебатов в парламенте Нидерландов депутаты призвали правительство изучить роль Украины в деле о крушении в Донбассе в июле 2014 года малайзийского Boeing, следовавшего рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур.
RT на русском вчера в 23:00
Армия и оружие

В Сирии испытали российскую С-500

Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.
Lenta.ru вчера в 21:13
Политика

«Дьявол кроется в деталях»: о газовом будущем Украины

Украине выгоднее иметь долгосрочный контракт на газ с Россией, считает эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский.
Rusvesna.su вчера в 19:14
Политика

Противники подписания формулы Штайнмайера вышли на Майдан

На акцию протеста, направленную против подписания Украиной формулы Штайнмайера, вышли несколько сотен жителей Киева 1 октября, сообщает hromadske.ua Акция проходит на Майдане незалежности в Киеве перед офисом президента Украины.
Красная весна вчера в 16:40
Космос

Названа дата последнего пуска ракеты «Рокот»

Пуск базовой версии ракеты-носителя «Рокот» состоится 29 ноября с космодрома Плесецк.
Известия вчера в 18:24
Здоровье

Россиянка родила ребенка с опасным заболеванием от донора

Жительница Челябинска Светлана Бородулина родила ребенка с редким генетическим заболеванием, воспользовавшись услугами банка спермы.
Рамблер вчера в 13:36
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк в ближайшее время появится на телевидении

Откровенное интервью даст 48-летняя актриса Анастасия Заворотнюк на телевидении в ближайшее время, об этом заявил её концертный директор Стас Христов.
Ugpressa.ru вчера в 16:38
Политика

Порошенко назвал формулу Штайнмайера попыткой снятия санкций с России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские представители во время встречи контактной группы в Минске подписали так называемую "формулу Штайнмайера".
Газета.Ru 02:07
Происшествия

Экс-замглавы спецуправления МЧС покончил с собой в Подмосковье

Бывший заместитель начальника специального управления №100 МЧС России Олег Жуков совершил самоубийство в Подмосковье.
Газета.Ru вчера в 19:53
Общество

Джиджи Хадид увела влезшую на подиум во время дефиле Chanel женщину

Американская супермодель Джиджи Хадид увела забравшуюся на подиум во время дефиле Chanel женщину, сообщает CNN.
Газета.Ru вчера в 15:06
Наука

Женский оргазм появился в процессе эволюции

К счастью, новые эксперименты над кроликами приоткрыли тайны женского оргазма. Для этого ученым понадобились антидепрессанты.
SciencePop вчера в 11:56
Здоровье

В Башкирии продолжается строительство объектов здравоохранения

В рамках национального проекта «Здравоохранение» продолжается капитальный ремонт детских поликлиник в городах Салават и Октябрьский, родильного дома в Белебеевском районе.
Стерлеград 29 сентября в 01:30
Музыка

Иван Ургант пошутил про скандальную песню Бориса Гребенщикова

Говорит Москва 00:57
Происшествия

В маршрутном автобусе Екатеринбурга подрались кондуктор и пассажир

В Екатеринбурге во время движения автобуса общественного транспорта по маршруту № 19 произошёл конфликт между мужчиной-кондуктором и пассажиркой.
REGNUM вчера в 22:49
Политика

Сенаторы США призвали ввести санкции против Чайки и Коновалова

Группа сенаторов США от двух партий во главе с законодателями Марко Рубио и Беном Кардиным призвала госсекретаря США Майка Помпео и министра финансов Стивена Мнучина ввести санкции против российских чиновников, ответственных, по их мнению, за нарушения прав человека в РФ.
Интерфакс вчера в 23:05
Шоу-бизнес

Джастин Бибер сыграл свадьбу с Хейли Болдуин

25-летний поп-исполнитель Джастин Бибер и 22-летняя модель Хейли Болдуин сыграли торжественную свадьбу для друзей, сообщает People.
Газета.Ru вчера в 05:16
Технологии

РБК: Операторов 5G переведут на российские серверы, которых еще нет

В последнем варианте документа упоминается необходимость кооперироваться в области R&D с международными игроками, но при этом появился пункт о необходимости перехода на серверы общего пользования российской разработки.
Якутия 24 00:06
Как работают Яндекс.Новости?
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