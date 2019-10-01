Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
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Культура
В Москве простились с Марком Захаровым
Коммерсантъ 03:07
Происшествия
В Финляндии человек с мечом напал на колледж
В финском городе Куопио человек с мечом ворвался в колледж и напал на учащихся, передает Yle. 9 человек пострадали, один погиб.
Газета.Ru 07:14
Происшествия
Уголовное дело возбуждено после убийства сотрудника СК РФ в Москве
Уголовное дело было возбуждено после убийства сотрудника СК РФ в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Москва 24 07:08
Шоу-бизнес
«Точно не Гуф»: Топурия поделилась чувственным фото с незнакомцем
Похоже, что роман певицы уже начал перетекать в нечто более серьезное, так как в соцсети она опубликовала чувственное фото с таинственным мужчиной.
Телепрограмма 06:47
Шоу-бизнес
Адель была замужем меньше одного года
В документах о разводе, которые Адель подала на прошлой неделе, указано, что они состояли в браки меньше одного года.
ГЛАС.RU вчера в 01:37
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года
Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости вчера в 10:23
Спорт
Легкоатлеток возмутила слишком интимная видеосъемка на ЧМ в Катаре
Спортсменок, принимавших участие в ЧМ по легкой атлетике в Дохе (Катар), возмутили "слишком откровенные" ракурсы, в которых велась видеосъемка состязания.
Planet Today 07:16
Политика
Путин ратифицировал конвенцию о правовом статусе Каспия
Президент России Владимир Путин ратифицировал Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:59
Политика
Шейнин вытолкал украинского эксперта из студии после слов о Захарове
Ведущий ток-шоу "Время покажет" на Первом канале Артем Шейнин прогнал украинского журналиста Андрея Метлева с эфира, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:18
Общество
Пять врачей онкоцентра Блохина написали заявления об увольнении
«Пять заявлений врачи отделения трансплантации костного мозга подали об увольнении с разными формулировками», — цитирует Стилиди РИА Новости.
RT на русском 05:59
Политика
Макрон приветствовал возвращение России в ПАСЕ
Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на сессии ПАСЕ, заявил, что полностью поддерживает продолжение работы российской делегации в ассамблее.
RT на русском 07:11
Футбол
Дом футболиста «Атлетико» был ограблен перед матчем с «Локомотивом»
Полузащитник мадридского "Атлетико" Томас Пати лишился дорогостоящего имущества перед матчем второго тура группового этапа Лиги чемпионов против московского "Локомотива".
Вести.Ru 04:50
Политика
После церемонии прощания с Шираком Путин и Макрон кратко пообщались
30 сентября Президент России Владимир Путин прибыл во Францию.
МонаВиста вчера в 09:26
Происшествия
ФСБ сообщила о задержании 87 браконьеров из КНДР в Японском море
Пограничники Приморского края с 28 по 30 сентября задержали в Японском море 87 браконьеров из КНДР, занимавшихся незаконной ловлей кальмаров.
РБК 07:19
Армия и оружие
В России начался осенний призыв в армию
В России начался осенний призыв в ряды Вооруженных Сил России.
МИГ-ТВ 07:07
Кино
Фильм «К звездам» возглавил российский прокат
Газета.Ru вчера в 10:37
Шоу-бизнес
Малышева объяснила, почему опухоль Заворотнюк неоперабельна
Ugpressa.ru вчера в 16:15
Происшествия
Игрок «Челси» поскандалил с таксистом из-за чипсов
По информации источника, футболист рассыпал пачку чипсов по заднему сидению такси, после чего между ним и водителем загорелся скандал.
Газета.Ru 07:10
Музыка
Лазарев рассказал о причинах конфликта с Топаловым
Певец Сергей Лазарев рассказал о причинах конфликта с Владом Топаловым, с которым он выступал в составе группы Smash, детали артист раскрыл в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ.
РИА Новости вчера в 19:51
Происшествия
СМИ опубликовали колонку журналистки Прокопьевой, обвиняемой в оправдании терроризма
Российские СМИ поддержали псковскую журналистку Светлану Прокопьеву, которой грозит до 7 лет колонии по статье об оправдании терроризма, и опубликовали ее открытое письмо.
Znak.com 06:24
Происшествия
Другу Кокорина и Мамаева отказали в УДО
Городской суд Клинцов отказал в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении осужденному за драки в центре Москвы Александру Протасовицкому, который был осужден вместе с Павлом Мамаевым и братьями Александром и Кириллом Кокориными.
Российская газета 06:47
Экономика
Санкции США лишают «Ямал СПГ» трети флота
Санкции США лишают "Ямал СПГ" трети флота Санкции США против крупнейшей в мире китайской шипинговой компании Cosco ударили по проекту НОВАТЭКа "Ямал СПГ".
Коммерсантъ вчера в 11:50
Политика
Порошенко не пришел на допрос с полиграфом
Экс-президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко не явился в Институт судебных экспертиз, где ему предстояло пройти допрос с применением полиграфа, сообщает украинское издание «Вести».
Rambler News Service 04:26
Армия и оружие
Трамп сообщил о полной модернизации ядерных сил США
Американский лидер Дональд Трамп сообщил о проведении полной модернизации ядерных сил США.
RT на русском вчера в 18:00
Общество
Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года
С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
РБК вчера в 01:01
Гаджеты
В Android объединили несколько действий в одной кнопке
В Google Play добавили несколько дополнительных функций.
Life.ru вчера в 10:46
Космос
В октябре астероид уничтожит Землю
Территория новостей 28 сентября в 05:20
Общество
В России начали продавать книги по паспорту
В России вступил в силу закон, по которому кассиры и контролеры в кинотеатрах, а также библиотекари и продавцы книжных магазинов получили право спрашивать у посетителей паспорт, пишет РБК.
Ореанда-Новости 04:23
Общество
Минтруд направил в кабмин доклад о перспективах «четырехдневки»
Министерство труда и соцзащиты подготовило доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели.
Газета.Ru 07:24