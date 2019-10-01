Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
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Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 06:23, Вашингтон
Политика
Размещение военной базы РФ в Белоруссии не обсуждается — Песков
Напомним, ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в интервью РБК заявил, что размещение российской военно-воздушной базы в республике не имеет никакого смысла.
REGNUM 05:06
Политика
Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком
Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM вчера в 05:28
Культура
Собчак прокомментировала слухи о разногласиях с «Первым каналом»
Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала «заморозку» проекта для «Первого канала» с ее участием.
URA.Ru вчера в 06:32
Здоровье
Депздрав предупредил об опасности самолечения антибиотиками при ОРВИ
Врач подчеркнул, что прием антибиотиков без назначения специалиста может навредить здоровью, поскольку обладают серьезными побочными эффектами, как аллергия, угнетение функции печени и почек, снижение иммунитета.
Известия вчера в 10:58
Происшествия
Сотрудника СК ударили ножом у проходной ведомства в Москве
«Сотрудник одного из подразделений центрального аппарата СК России при исполнении служебных обязанностей по организации приёма граждан получил ножевое ранение у проходной ведомства в Техническом переулке», — сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
RT на русском 05:35
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января
С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском вчера в 07:02
Спорт
Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе
На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru вчера в 11:28
Культура
В Москве прощаются с Марком Захаровым
Во вторник, 1 октября, в Москве простятся с режиссером Марком Захаровым.
Петербургский дневник 02:54
Общество
Пять врачей онкоцентра Блохина написали заявления об увольнении
«Пять заявлений врачи отделения трансплантации костного мозга подали об увольнении с разными формулировками», — цитирует Стилиди РИА Новости.
RT на русском 05:59
Политика
Зеленский в Киеве встретился с Томом Крузом
RT на русском 05:01
Экономика
Орешкин спрогнозировал рост доходов россиян до конца года
Резкое снижение инфляции и, как следствие, увеличение реальных зарплат поспособствуют росту доходов населения РФ во втором полугодии 2019 года.
ТАСС 29 сентября в 08:36
Происшествия
Столичное управление МВД подало в суд на Навального и его сторонников
Главное управление МВД по Москве 30 сентября подало два иска в Симоновский районный суд Москвы.
РБК 04:30
Политика
Премьер-министром Крыма стал Юрий Гоцанюк
Ранее работу в должности главы Крыма и премьер-министра совмещал господин Аксенов, а Юрий Гоцанюк последние три года работал заместителем председателя правительства полуострова.
Коммерсантъ 05:06
Шоу-бизнес
Директор Эрики Герц высказался о ее романе с Константином Меладзе
Фото: Многие считают, что Брежневу постигла судьба экс-супруги Меладзе Как сообщает издание «Пятый канал», продюсера с его подопечной связывают исключительно рабочие отношения, ни о каком романе и речи не идет.
Bimru.ru 02:27
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин получал взятки рядом с местом работы
Согласно материалам следствия, полковник Черкалин через посредников настоял на том, чтобы ежемесячно получать по $50 тыс. за «общее покровительство» «Транспортного».
Коммерсантъ 01:48
Шоу-бизнес
Джастин Бибер сыграл свадьбу с Хейли Болдуин
25-летний поп-исполнитель Джастин Бибер и 22-летняя модель Хейли Болдуин сыграли торжественную свадьбу для друзей, сообщает People.
Газета.Ru 05:16
Футбол
«Кристал Пэлас» продолжает интересоваться Чаловым
«Кристал Пэлас» сохраняет интерес к форварду ЦСКА Федору Чалову, сообщает британское издание Evening Standard.
Спорт-Экспресс 03:31
Политика
Британцы оценили испытание спецназа ФСИН на краповый берет
27 сентября в Мордовии прошли Всероссийские испытания среди сотрудников отделов специального назначения ФСИН на право ношения крапового берета.
Дни24 01:46
Финансы
Заемщиков стали оценивать по долговой нагрузке
Выдача кредитов российскими банками и микрофинансовыми организациями (МФО) с 1 октября ограничена предельной долговой нагрузкой (ПДН) физических лиц.
РИА Новости вчера в 19:10
Армия и оружие
В России стартовал осенний призыв в армию
ГТРК Ока 04:36
Музыка
Макаревич прокомментировал оппозиционную песню Гребенщикова
Музыкант Андрей Макаревич на просьбу корреспондента «МК» высказать своё отношение к нашумевшей в последние дни в соцсетях новой песне Бориса Гребенщикова «Вечерний М», предложил послушать его композицию «Четыре неразлучных таракана и сверчок».
Московский Комсомолец вчера в 12:47
Шоу-бизнес
Екатерина Андреева стала выглядеть еще моложе
Телеведущая стала выглядеть еще моложе, чем раньше. Екатерина Андреева вызвала бурное обсуждение в Сети своими новыми снимками с отдыха.
Территория новостей 01:10
Шоу-бизнес
Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами
Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru вчера в 12:00
Экономика
Минфин ужесточит налогообложение богатых россиян
Минфин намерен расширить критерии для признания граждан налоговыми резидентами.
Известия 04:21
Экономика
Уволенным чиновникам в России выплатят 5 млрд рублей
На выплаты увольняемым федеральным чиновникам в России в ближайшие три года планируется потратить 4,8 млрд рублей.
BFM.ru 02:12
Культура
Выставка «Восточный джаз» открывается в Пушкинском музее
Выставка «Восточный джаз» открывается завтра в Пушкинском музее.
Орфей вчера в 13:19
Происшествия
В Татарстане ребенок захлебнулся в бассейне
Семилетний мальчик захлебнулся в одном из бассейнов в Набережных Челнах в понедельник во время занятий, спасенный инструктором он в тяжёлом состоянии госпитализирован, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.
РИА Новости 03:47
Политика
Грета Тунберг приглашена в Госдуму
Вести.Ru вчера в 21:43