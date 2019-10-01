Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 30 сентября.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $61 за баррель

Национальная служба новостейвчера в 13:20

Мировые цены на нефть марки WTI растут

RT на русском01:24

Цены на нефть повышаются после вчерашнего обвала

Росбалт03:14

Цены на нефть растут во вторник утром после резкого снижения

Московский Комсомолецвчера в 22:15

В октябре цены на нефть «рискуют упасть» до $53

REGNUM04:30

Цены на нефть Brent упали ниже 61 доллара за баррель

Интерфаксвчера в 12:06

Нефть подешевела на новостях из Саудовской Аравии

Взгляд.рувчера в 01:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 06:12, Вашингтон
Политика

Зеленский в Киеве встретился с Томом Крузом

RT на русском 05:01
Шоу-бизнес

46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой

Мария Миронова в 46 лет во второй раз стала мамой. Дочь народного артиста РСФСР пока держит в тайне пол новорожденного младенца.
Телепрограмма вчера в 13:15
Космос

Минобороны требует взыскать с РКК «Энергия» 5 млрд рублей

Министерство обороны подало иск о взыскании с РКК «Энергия» более пяти млрд рублей.
Аргументы и Факты 04:21
Шоу-бизнес

Саша Савельева впервые улетела с сыном за границу

Накануне Саша Савельева и Кирилл Сафонов прилетели вместе с сыном Леоном в Израиль.
StarHit.ru 00:00
Политика

В МИД Белоруссии рассказали о препятствиях для интеграции с Россией

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей назвал препятствия, которые мешают интеграции с Россией.
Газета.Ru 05:03
Кино

Появились первые отзывы критиков на новую экранизацию Doom

REGNUM вчера в 08:14
Политика

В Кремле прокомментировали ситуацию в онкоцентре имени Блохина

В Кремле надеются, что Минздрав примет необходимые меры для прояснения ситуации с Национальным медицинским исследовательским центром онкологии имени Блохина, сотрудники которого хотят массово уволиться, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 09:18
Шоу-бизнес

Наследство Марка Захарова достанется его единственной дочери

RuNews24.ru 03:58
Футбол

Кононов покинул пост главного тренера «Спартака»

РИА Новости 29 сентября в 12:30
Экономика

Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года

С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
РБК вчера в 01:01
Общество

ФНС предупредила о случаях мошенничества с фальшивыми уведомлениями

Федеральная налоговая служба (ФНС) сообщила об участившихся случаях мошенничества с уведомлениями об уплате налогов.
Ведомости вчера в 09:40
Авто

Новый Toyota RAV4 для России: стали известны цены и комплектации

Цена на новый Toyota RAV4 в самом доступном исполнении "Стандарт" с передним приводом, 2-литровым мотором и 6-скоростной МКП начинается от 1 756 000 рублей.
Российская газета 01:22
Происшествия

Россиянину грозит тюрьма в Таиланде за купюры «банка приколов»

Мужчина решил подарить местным несколько купюр из «банка приколов», и теперь его ждет суд и, вероятно, совсем нешуточный срок тюрьмы.
Телеканал 360° 05:23
Происшествия

Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже

Электрический ток был пущен по батареям отопления в многоквартирном доме в Воронеже, на улице Хользунова, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 29 сентября в 09:19
Футбол

«Барселона» ищет замену Суаресу

Руководство каталонской "Барселоны" находится в поисках замены нападающему команды Луису Суаресу, сообщает Sempre Milan.
Газета.Ru 02:13
Происшествия

Приморские пограничники задержали 87 браконьеров из КНДР

Приморские пограничники задержали 87 граждан КНДР за незаконный вылов кальмаров в исключительной экономической зоне России, сообщила ФСБ.
РИА Новости 05:34
Политика

Кремль прокомментировал вызвавшее протест назначение бывшего главы ДНР

Lenta.ru вчера в 09:09
Кино

Сериалы октября 2019 года: что обязательно стоит смотреть

Продолжение драматического сериала "Бывшие", первый сезон которого вышел на Первом канале в 2018 году и получил признание зрителей, расскажет о непростых отношениях дочери чиновника Яны и психолога Ильи.
Вокруг ТВ вчера в 11:45
Музыка

Макаревич прокомментировал оппозиционную песню Гребенщикова

Музыкант Андрей Макаревич на просьбу корреспондента «МК» высказать своё отношение к нашумевшей в последние дни в соцсетях новой песне Бориса Гребенщикова «Вечерний М», предложил послушать его композицию «Четыре неразлучных таракана и сверчок».
Московский Комсомолец вчера в 12:47
Происшествия

Сотрудника СК ударили ножом у проходной ведомства в Москве

«Сотрудник одного из подразделений центрального аппарата СК России при исполнении служебных обязанностей по организации приёма граждан получил ножевое ранение у проходной ведомства в Техническом переулке», — сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
RT на русском 05:35
Политика

Премьер-министром Крыма стал Юрий Гоцанюк

Коммерсантъ 05:06
Шоу-бизнес

Ненавидящая Россию Ветлицкая отгрохала особняк под Москвой: фото

Ненавидящая Россию Ветлицкая отгрохала особняк под Москвой: фото Звезда 90-х, хлестко говорящая о родной стране, решила вернуться из Испании.
Экспресс газета 03:59
Происшествия

Видео издевательств отца сестер Хачатурян появилось в Сети

Газета.Ru вчера в 10:19
Космос

Американцы защитили проект «тихого» сверхзвукового самолета

Подразделение Skunk Works американской компании Lockheed Martin защитило проект демонстратора «тихого» сверхзвукового самолета X-59, разработка которого ведется по заказу NASA в рамках программы QueSST.
N+1 вчера в 09:02
Культура

В Москве прощаются с Марком Захаровым

В «Ленкоме» проходит церемония прощания с художественным руководителем театра режиссером Марком Захаровым.
Коммерсантъ 03:07
Происшествия

«Коммерсантъ» узнал, что полковник ФСБ Черкалин брал взятки на Лубянке

Полковник ФСБ Кирилл Черкалин получал некоторые взятки от посредников, в числе которых был полковник ФСБ Михаил Горбатов на улице или в кафе у здания ФСБ на Лубянской площади и всего таким образом получил $750 тысяч, установило следствие.
Интерфакс 02:02
Политика

Путин подписал указ об осеннем призыве в армию

Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу, в армию отправятся 132 тысячи человек, документ опубликован на сайте Кремля.
РИА Новости 04:14
Общество

Минтруд направил в кабмин доклад о четырёхдневной рабочей неделе

Министерство труда направило в правительство доклад по вопросу введения в перспективе четырёхдневной рабочей недели.
RT на русском 04:21
Армия и оружие

В Пекине прошел крупнейший в истории Китая военный парад

В Пекине прошел крупнейший в истории Китайской народной республики (КНР) военный парад, приуроченный к 70-летию образования КНР.
Daily Storm 02:57
Происшествия

Виновника ДТП на Малышева оставили в СИЗО до 2020 года

Екатеринбург-ТВ 05:40
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное