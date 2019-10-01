Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
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Политика
Зеленский в Киеве встретился с Томом Крузом
RT на русском 05:01
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой
Мария Миронова в 46 лет во второй раз стала мамой. Дочь народного артиста РСФСР пока держит в тайне пол новорожденного младенца.
Телепрограмма вчера в 13:15
Космос
Минобороны требует взыскать с РКК «Энергия» 5 млрд рублей
Министерство обороны подало иск о взыскании с РКК «Энергия» более пяти млрд рублей.
Аргументы и Факты 04:21
Шоу-бизнес
Саша Савельева впервые улетела с сыном за границу
Накануне Саша Савельева и Кирилл Сафонов прилетели вместе с сыном Леоном в Израиль.
StarHit.ru 00:00
Политика
В МИД Белоруссии рассказали о препятствиях для интеграции с Россией
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей назвал препятствия, которые мешают интеграции с Россией.
Газета.Ru 05:03
Кино
Появились первые отзывы критиков на новую экранизацию Doom
REGNUM вчера в 08:14
Политика
В Кремле прокомментировали ситуацию в онкоцентре имени Блохина
В Кремле надеются, что Минздрав примет необходимые меры для прояснения ситуации с Национальным медицинским исследовательским центром онкологии имени Блохина, сотрудники которого хотят массово уволиться, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 09:18
Футбол
Кононов покинул пост главного тренера «Спартака»
РИА Новости 29 сентября в 12:30
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года
С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
РБК вчера в 01:01
Общество
ФНС предупредила о случаях мошенничества с фальшивыми уведомлениями
Федеральная налоговая служба (ФНС) сообщила об участившихся случаях мошенничества с уведомлениями об уплате налогов.
Ведомости вчера в 09:40
Авто
Новый Toyota RAV4 для России: стали известны цены и комплектации
Цена на новый Toyota RAV4 в самом доступном исполнении "Стандарт" с передним приводом, 2-литровым мотором и 6-скоростной МКП начинается от 1 756 000 рублей.
Российская газета 01:22
Происшествия
Россиянину грозит тюрьма в Таиланде за купюры «банка приколов»
Мужчина решил подарить местным несколько купюр из «банка приколов», и теперь его ждет суд и, вероятно, совсем нешуточный срок тюрьмы.
Телеканал 360° 05:23
Происшествия
Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже
Электрический ток был пущен по батареям отопления в многоквартирном доме в Воронеже, на улице Хользунова, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 29 сентября в 09:19
Футбол
«Барселона» ищет замену Суаресу
Руководство каталонской "Барселоны" находится в поисках замены нападающему команды Луису Суаресу, сообщает Sempre Milan.
Газета.Ru 02:13
Происшествия
Приморские пограничники задержали 87 браконьеров из КНДР
Приморские пограничники задержали 87 граждан КНДР за незаконный вылов кальмаров в исключительной экономической зоне России, сообщила ФСБ.
РИА Новости 05:34
Политика
Кремль прокомментировал вызвавшее протест назначение бывшего главы ДНР
Lenta.ru вчера в 09:09
Кино
Сериалы октября 2019 года: что обязательно стоит смотреть
Продолжение драматического сериала "Бывшие", первый сезон которого вышел на Первом канале в 2018 году и получил признание зрителей, расскажет о непростых отношениях дочери чиновника Яны и психолога Ильи.
Вокруг ТВ вчера в 11:45
Музыка
Макаревич прокомментировал оппозиционную песню Гребенщикова
Музыкант Андрей Макаревич на просьбу корреспондента «МК» высказать своё отношение к нашумевшей в последние дни в соцсетях новой песне Бориса Гребенщикова «Вечерний М», предложил послушать его композицию «Четыре неразлучных таракана и сверчок».
Московский Комсомолец вчера в 12:47
Происшествия
Сотрудника СК ударили ножом у проходной ведомства в Москве
«Сотрудник одного из подразделений центрального аппарата СК России при исполнении служебных обязанностей по организации приёма граждан получил ножевое ранение у проходной ведомства в Техническом переулке», — сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
RT на русском 05:35
Политика
Премьер-министром Крыма стал Юрий Гоцанюк
Коммерсантъ 05:06
Шоу-бизнес
Ненавидящая Россию Ветлицкая отгрохала особняк под Москвой: фото
Ненавидящая Россию Ветлицкая отгрохала особняк под Москвой: фото Звезда 90-х, хлестко говорящая о родной стране, решила вернуться из Испании.
Экспресс газета 03:59
Происшествия
Видео издевательств отца сестер Хачатурян появилось в Сети
Газета.Ru вчера в 10:19
Космос
Американцы защитили проект «тихого» сверхзвукового самолета
Подразделение Skunk Works американской компании Lockheed Martin защитило проект демонстратора «тихого» сверхзвукового самолета X-59, разработка которого ведется по заказу NASA в рамках программы QueSST.
N+1 вчера в 09:02
Культура
В Москве прощаются с Марком Захаровым
В «Ленкоме» проходит церемония прощания с художественным руководителем театра режиссером Марком Захаровым.
Коммерсантъ 03:07
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал, что полковник ФСБ Черкалин брал взятки на Лубянке
Полковник ФСБ Кирилл Черкалин получал некоторые взятки от посредников, в числе которых был полковник ФСБ Михаил Горбатов на улице или в кафе у здания ФСБ на Лубянской площади и всего таким образом получил $750 тысяч, установило следствие.
Интерфакс 02:02
Политика
Путин подписал указ об осеннем призыве в армию
Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу, в армию отправятся 132 тысячи человек, документ опубликован на сайте Кремля.
РИА Новости 04:14
Общество
Минтруд направил в кабмин доклад о четырёхдневной рабочей неделе
Министерство труда направило в правительство доклад по вопросу введения в перспективе четырёхдневной рабочей недели.
RT на русском 04:21
Армия и оружие
В Пекине прошел крупнейший в истории Китая военный парад
В Пекине прошел крупнейший в истории Китайской народной республики (КНР) военный парад, приуроченный к 70-летию образования КНР.
Daily Storm 02:57
Происшествия
Виновника ДТП на Малышева оставили в СИЗО до 2020 года
Екатеринбург-ТВ 05:40