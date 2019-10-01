Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
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Авто
Автопарк нижегородской транспортной компании «ИТЕКО» превысил две тысячи единиц
НИА Нижний Новгород вчера в 07:14
Шоу-бизнес
Известие об уходе Ларисы Гузеевой поразило россиян
Россияне во всю судачат о скором уходе Ларисы Гузеевой из шоу "Давай поженимся".
Дни.ру 02:36
Транспорт
Петербургские автомобилисты застряли в 8-балльных пробках
В Петербурге сегодня, 1 октября, утро для многих горожан началось с многокилометровых пробках. Загруженность дорог достигла 8 баллов.
Neva.Today 02:47
Политика
Путин освободил от НДФЛ некоторые категории жителей РФ
Российский президент Владимир Путин подписал законы, которые позволят некоторым россиянам получать материальную помощь без подоходного налога (НДФЛ).
Газета.Ru вчера в 02:27
Энергетика
Нефть Brent показала крупнейшее квартальное падение в 2019 году
Нефть марки Brent в третьем квартале показала самое крупное падение в цене по сравнению с предыдущими двумя кварталами этого года.
РБК вчера в 18:46
Финансы
Заемщиков стали оценивать по долговой нагрузке
Выдача кредитов российскими банками и микрофинансовыми организациями (МФО) с 1 октября ограничена предельной долговой нагрузкой (ПДН) физических лиц.
РИА Новости вчера в 19:10
Армия и оружие
Китай представил на параде образцы новейшего вооружения
1 октября в Пекине во время посвященного 70-летию образования Китайской Народной Республики парада было продемонстрировано новейшее оружие, находящееся на вооружении Народно-освободительной армии страны.
REGNUM 01:35
Общество
Вступил в силу запрет хостелов в жилых домах
С 1 октября 2019 года в России запрещено размещать хостелы в многоквартирных жилых домах.
Коммерсантъ 02:08
Политика
В сенате США будет рассмотрен вопрос об импичменте Трампа
Члены сената США будут вынуждены заняться рассмотрением дела, в котором речь идет об импичменте главе Штатов Дональду Трампу.
Капитал страны 01:22
Происшествия
Выплаты по европротоколу увеличились до 400 тыс. руб. по всей России
С 1 октября в соответствии с принятыми поправками в законодательство об ОСАГО на всей территории России вступает в силу норма закона, дающая возможность получить выплату по европротоколу (оформление ДТП без вызова полиции) до 400 тыс. руб. До настоящего времени такой лимит был доступен только в Москве и области, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
РБК вчера в 22:28
Экономика
Минфин решил изменить подход к налогообложению богатых россиян
Минфин внес в Госдуму проект «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».
РБК 02:00
Здоровье
В Кремле прокомментировали угрозы онкологов центра Блохина уволиться
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал конфликт медиков с руководством и их заявление, отметив, что «это обращение видят и слышат в Минздраве» и что «Минздрав примет необходимые меры для прояснения ситуации».
Дождь вчера в 10:00
Экономика
На Украине выведут из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек
С 1 октября на Украине монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек перестанут быть платёжным средством, сообщил 30 сентября специализированный ресурс «Курс денег».
REGNUM вчера в 04:12
Кино
На НТВ вышел сериал про ангарского маньяка
Сериал создан по мотивам реального расследования преступлений серийного убийцы Михаила Попкова — милиционера из Ангарска, бывшего оперативного дежурного, более известного как «ангарский маньяк».
Байкал-Daily 00:14
Экономика
На сокращение чиновников в России потратят почти 5 млрд рублей
В ближайшие три года на увольнение федеральных чиновников планируют потратить 4,8 млрд рублей, сообщили «Известиям» в Минфине.
Известия вчера в 19:15
Происшествия
В колонии изнасилование обернулось массовой дракой
Рамблер вчера в 14:08
Здоровье
Названы три симптома скорого сердечного приступа у женщин
Специалисты рассказали, что самыми частыми симптомами приближающегося сердечного приступа являются боль в груди, которая может перехрдить на левую руку, а также потливость, тошнота, головокружение и одышка.
Рамблер 01:04
Политика
Британцы восхитились российским спецназом
Британское издание The Daily Mail рассказало о подготовке спецназа Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и показало кадры испытаний, через которые проходят бойцы, чтобы заслужить право носить краповые береты.
Известия 01:05
Политика
В Белоруссии назвали размещение российской военной базы бессмысленным
26 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу — это неприятный эпизод, но главное, что Минск подтверждает союзнический характер отношений с Москвой.
Известия 01:44
Политика
В Кремле назвали условия публикации стенограмм бесед Путина и Трампа
Председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Шифф ранее дал интервью телеканалу NBC, в котором объяснил намерения эти демократов "необходимостью обеспечить национальную безопасность США и выяснить, подрывал ли президент Трамп во время бесед с другими лидерами, в особенности с Путиным, безопасность США, рассчитывая извлечь личную пользу для своей кампании".
ТАСС вчера в 09:21
Космос
В Чили началось строительство огромного телескопа
Стало известно, что инженеры и строители уже приступили к сооружению огромного 2800-тонного купола оптического телескопа E-ELT.
Rusargument 28 сентября в 08:43
Экономика
Число непубличных госкомпаний выросло на четверть
Сокращение количества ПАО при росте числа непубличных государственных предприятий скорее является следствием двух прямо не связанных между собой процессов — избавления государства от невыгодных активов (неприбыльных ПАО) и акционирования ГУП, говорят РБК эксперты.
РБК вчера в 22:59
Армия и оружие
СМИ узнали о планах РФ поставить загоризонтные РЛС на Ближний Восток
Известия вчера в 21:09
Политика
Грету Тунберг пригласили в Госдуму
Депутат Госдумы Василий Власов решил пригласить шведскую экоактивистку Грету Тунберг на выступление в Госдуму перед российской молодежью.
Известия вчера в 20:48
Армия и оружие
Российский спецназ заметили в Норвегии
Известия вчера в 03:52
Армия и оружие
Бывший командующий Балтфлотом сравнил ракеты «Гранит» и «Калибр»
Российская крылатая ракета «Калибр» существенно быстрее и современнее ракеты из комплекса «Гранит», которую китайское СМИ назвало самым мощным оружием России в случае боевого противостояния с ВМС США.
Известия 29 сентября в 10:16
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал, что полковник ФСБ Черкалин брал взятки на Лубянке
Полковник ФСБ Кирилл Черкалин получал некоторые взятки от посредников, в числе которых был полковник ФСБ Михаил Горбатов на улице или в кафе у здания ФСБ на Лубянской площади и всего таким образом получил $750 тысяч, установило следствие.
Интерфакс 02:02
Технологии
Минпромторг заменил разработчика нового самолёта на замену Ан-2
Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) не будет разрабатывать легкий многоцелевой самолет на замену Ан-2, новым разработчиком самолета названа компания "Байкал-Инжиниринг".
Военное обозрение 03:19