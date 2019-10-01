Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 30 сентября.
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Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $61 за баррель

Национальная служба новостейвчера в 13:20

Цены на нефть повышаются после вчерашнего обвала

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Цены на нефть растут во вторник утром после резкого снижения

Московский Комсомолецвчера в 22:15

Мировые цены на нефть марки WTI растут

RT на русском01:24

Цены на нефть Brent упали ниже 61 доллара за баррель

Интерфаксвчера в 12:06

Цены на нефть продолжают слабо снижаться после резкого падения

News.ruвчера в 02:01

Нефть подешевела на новостях из Саудовской Аравии

Взгляд.рувчера в 01:56
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Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 03:27, Вашингтон
Авто

Автопарк нижегородской транспортной компании «ИТЕКО» превысил две тысячи единиц

НИА Нижний Новгород вчера в 07:14
Шоу-бизнес

Известие об уходе Ларисы Гузеевой поразило россиян

Россияне во всю судачат о скором уходе Ларисы Гузеевой из шоу "Давай поженимся".
Дни.ру 02:36
Транспорт

Петербургские автомобилисты застряли в 8-балльных пробках

В Петербурге сегодня, 1 октября, утро для многих горожан началось с многокилометровых пробках. Загруженность дорог достигла 8 баллов.
Neva.Today 02:47
Политика

Путин освободил от НДФЛ некоторые категории жителей РФ

Российский президент Владимир Путин подписал законы, которые позволят некоторым россиянам получать материальную помощь без подоходного налога (НДФЛ).
Газета.Ru вчера в 02:27
Энергетика

Нефть Brent показала крупнейшее квартальное падение в 2019 году

Нефть марки Brent в третьем квартале показала самое крупное падение в цене по сравнению с предыдущими двумя кварталами этого года.
РБК вчера в 18:46
Финансы

Заемщиков стали оценивать по долговой нагрузке

Выдача кредитов российскими банками и микрофинансовыми организациями (МФО) с 1 октября ограничена предельной долговой нагрузкой (ПДН) физических лиц.
РИА Новости вчера в 19:10
Армия и оружие

Китай представил на параде образцы новейшего вооружения

1 октября в Пекине во время посвященного 70-летию образования Китайской Народной Республики парада было продемонстрировано новейшее оружие, находящееся на вооружении Народно-освободительной армии страны.
REGNUM 01:35
Общество

Вступил в силу запрет хостелов в жилых домах

С 1 октября 2019 года в России запрещено размещать хостелы в многоквартирных жилых домах.
Коммерсантъ 02:08
Политика

В сенате США будет рассмотрен вопрос об импичменте Трампа

Члены сената США будут вынуждены заняться рассмотрением дела, в котором речь идет об импичменте главе Штатов Дональду Трампу.
Капитал страны 01:22
Происшествия

Выплаты по европротоколу увеличились до 400 тыс. руб. по всей России

С 1 октября в соответствии с принятыми поправками в законодательство об ОСАГО на всей территории России вступает в силу норма закона, дающая возможность получить выплату по европротоколу (оформление ДТП без вызова полиции) до 400 тыс. руб. До настоящего времени такой лимит был доступен только в Москве и области, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
РБК вчера в 22:28
Происшествия

В Кузбассе суд признал недействительным брак с мужчиной без сознания

РБК 03:02
Экономика

Минфин решил изменить подход к налогообложению богатых россиян

Минфин внес в Госдуму проект «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».
РБК 02:00
Здоровье

В Кремле прокомментировали угрозы онкологов центра Блохина уволиться

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал конфликт медиков с руководством и их заявление, отметив, что «это обращение видят и слышат в Минздраве» и что «Минздрав примет необходимые меры для прояснения ситуации».
Дождь вчера в 10:00
Экономика

На Украине выведут из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек

С 1 октября на Украине монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек перестанут быть платёжным средством, сообщил 30 сентября специализированный ресурс «Курс денег».
REGNUM вчера в 04:12
Кино

На НТВ вышел сериал про ангарского маньяка

Сериал создан по мотивам реального расследования преступлений серийного убийцы Михаила Попкова — милиционера из Ангарска, бывшего оперативного дежурного, более известного как «ангарский маньяк».
Байкал-Daily 00:14
Экономика

На сокращение чиновников в России потратят почти 5 млрд рублей

В ближайшие три года на увольнение федеральных чиновников планируют потратить 4,8 млрд рублей, сообщили «Известиям» в Минфине.
Известия вчера в 19:15
Происшествия

В колонии изнасилование обернулось массовой дракой

Рамблер вчера в 14:08
Здоровье

Названы три симптома скорого сердечного приступа у женщин

Специалисты рассказали, что самыми частыми симптомами приближающегося сердечного приступа являются боль в груди, которая может перехрдить на левую руку, а также потливость, тошнота, головокружение и одышка.
Рамблер 01:04
Политика

Британцы восхитились российским спецназом

Британское издание The Daily Mail рассказало о подготовке спецназа Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и показало кадры испытаний, через которые проходят бойцы, чтобы заслужить право носить краповые береты.
Известия 01:05
Политика

В Белоруссии назвали размещение российской военной базы бессмысленным

26 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу — это неприятный эпизод, но главное, что Минск подтверждает союзнический характер отношений с Москвой.
Известия 01:44
Политика

В Кремле назвали условия публикации стенограмм бесед Путина и Трампа

Председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Шифф ранее дал интервью телеканалу NBC, в котором объяснил намерения эти демократов "необходимостью обеспечить национальную безопасность США и выяснить, подрывал ли президент Трамп во время бесед с другими лидерами, в особенности с Путиным, безопасность США, рассчитывая извлечь личную пользу для своей кампании".
ТАСС вчера в 09:21
Космос

В Чили началось строительство огромного телескопа

Стало известно, что инженеры и строители уже приступили к сооружению огромного 2800-тонного купола оптического телескопа E-ELT.
Rusargument 28 сентября в 08:43
Экономика

Число непубличных госкомпаний выросло на четверть

Сокращение количества ПАО при росте числа непубличных государственных предприятий скорее является следствием двух прямо не связанных между собой процессов — избавления государства от невыгодных активов (неприбыльных ПАО) и акционирования ГУП, говорят РБК эксперты.
РБК вчера в 22:59
Происшествия

Воспитанница интерната погибла в ванне с кипятком

Вести.Ru 02:25
Армия и оружие

СМИ узнали о планах РФ поставить загоризонтные РЛС на Ближний Восток

Известия вчера в 21:09
Политика

Грету Тунберг пригласили в Госдуму

Депутат Госдумы Василий Власов решил пригласить шведскую экоактивистку Грету Тунберг на выступление в Госдуму перед российской молодежью.
Известия вчера в 20:48
Армия и оружие

Российский спецназ заметили в Норвегии

Известия вчера в 03:52
Армия и оружие

Бывший командующий Балтфлотом сравнил ракеты «Гранит» и «Калибр»

Российская крылатая ракета «Калибр» существенно быстрее и современнее ракеты из комплекса «Гранит», которую китайское СМИ назвало самым мощным оружием России в случае боевого противостояния с ВМС США.
Известия 29 сентября в 10:16
Происшествия

«Коммерсантъ» узнал, что полковник ФСБ Черкалин брал взятки на Лубянке

Полковник ФСБ Кирилл Черкалин получал некоторые взятки от посредников, в числе которых был полковник ФСБ Михаил Горбатов на улице или в кафе у здания ФСБ на Лубянской площади и всего таким образом получил $750 тысяч, установило следствие.
Интерфакс 02:02
Технологии

Минпромторг заменил разработчика нового самолёта на замену Ан-2

Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) не будет разрабатывать легкий многоцелевой самолет на замену Ан-2, новым разработчиком самолета названа компания "Байкал-Инжиниринг".
Военное обозрение 03:19
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