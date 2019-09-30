Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
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Происшествия
Медведь напал на мужчину в Забайкалье
Чита.Ру вчера в 20:31
Кино
Вышел тизер четвёртого сезона сериала «Очень странные дела»
Стриминговый видеосервис Netflix опубликовал на своём YouTube-канале первый официальный тизер четвёртого сезона сериала «Очень странные дела» (Watch Stranger Things).
Профиль 01:16
Футбол
Кононов покинул пост главного тренера «Спартака»
РИА Новости 29 сентября в 12:30
Экономика
Сбербанк не успел подключиться в срок к Системе быстрых платежей ЦБ
Участниками Системы быстрых платежей (СБП) Центробанка стали все системно значимые банки, кроме Сбербанка — крупные кредитные организации по закону должны были подключиться к СБП до 1 октября 2019 года.
РБК вчера в 21:43
Спорт
WADA не считает случайными искажения данных московской лаборатории
Напомним, что РУСАДА было восстановлено в правах в сентябре 2018 года с условием, что организация предоставит WADA оригинал базы данных проверки российских спортсменов и их допинг-пробы за период с 2012 по 2015 год, которые хранились в московской лаборатории.
Газета.Ru вчера в 06:59
Футбол
«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» сыграли вничью на «Олд Траффорд»
«Манчестер Юнайтед» на своем поле не сумел переиграть «Арсенал» в матче 7-го тура АПЛ.
Sportbox.RU вчера в 16:53
Политика
Пушков: Трамп обидится на Зеленского из-за отказа в расследовании
Член Совета Федерации Алексей Пушков попытался предугадать реакцию президента Соединённых Штатов Дональда Трампа на отказ украинского лидера Владимира Зеленского проводить расследование "по делу Байдена".
Аргументы недели 02:32
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января
С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском вчера в 07:02
Шоу-бизнес
Саша Савельева впервые улетела с сыном за границу
Накануне Саша Савельева и Кирилл Сафонов прилетели вместе с сыном Леоном в Израиль.
StarHit.ru 00:00
Финансы
Заемщиков стали оценивать по долговой нагрузке
Выдача кредитов российскими банками и микрофинансовыми организациями (МФО) с 1 октября ограничена предельной долговой нагрузкой (ПДН) физических лиц.
РИА Новости вчера в 19:10
Армия и оружие
Китай представил на параде образцы новейшего вооружения
1 октября в Пекине во время посвященного 70-летию образования Китайской Народной Республики парада было продемонстрировано новейшее оружие, находящееся на вооружении Народно-освободительной армии страны.
REGNUM 01:35
Происшествия
Девушка устроила фотосессию в форме в московском ОВД
Девушка устроила фотосессию в полицейской форме в одном из районных отделов полиции Москвы.
Известия 29 сентября в 14:58
Политика
Пушков оценил возможность переноса штаб-квартиры ООН из США
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал возможность переноса штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка после скандала с визами.
iReactor вчера в 22:31
Гаджеты
Huawei разрабатывает 5-нм чипсет Kirin 1000 для Mate 40
В начале сентября компания Huawei выпустила свой последний мобильный чипсет Kirin 990, созданный по 7-нм техпроцессу.
MobiDevices 02:16
Политика
Интервью «Мисс Украина 2019» не вышло в эфир из-за русского языка
Интервью модели Маргариты Паши («Мисс Украина — 2019») не вышло в эфир, поскольку она говорила по-русски, передаёт «24 канал».
REGNUM вчера в 20:09
Недвижимость
Крупнейшие российские банки снизили ставки по ипотеке
Эксперты предсказывают увеличение спроса на ипотечные кредиты в конце года Крупнейшие российские банки решили снизить ставки по ипотеке.
Мой город Чебоксары 02:33
Гаджеты
Обзор ноутбука Huawei MateBook D: «рабочая лошадка» для мобильного офиса
Годом позже дебютировали 14-дюймовые ноутбуки MateBook D, включая подобные девайсы еще и на базе процессоров AMD Ryzen.
Вести.Хайтек 02:57
Транспорт
Транспортный коллапс зафиксирован на дорогах Петербурга
В восемь утра в городе были восьмибалльные пробки. Через час на дорогах семь баллов.
Санкт-Петербургские ведомости 02:52
Общество
В ДНР началась первая перепись населения
Перепись населения началась в самопровозглашенной Донецкой народной республике со вторника, она проводится впервые, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе Минэкономразвития ДНР.
РИА Новости 02:43
Общество
В России вступил в силу скандальный «закон о курении на балконах»
В России 1 октября вступило в силу постановление правительства, которое вносит изменения в правила противопожарного режима в России.
Lenta.ru вчера в 17:31
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал, что полковник ФСБ Черкалин брал взятки на Лубянке
Полковник ФСБ Кирилл Черкалин получал некоторые взятки от посредников, в числе которых был полковник ФСБ Михаил Горбатов на улице или в кафе у здания ФСБ на Лубянской площади и всего таким образом получил $750 тысяч, установило следствие.
Интерфакс 02:02
Политика
Белоруссия сочла бессмысленным размещение российской военной базы
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что размещение на белорусской территории российской базы ВВС бессмысленно.
Газета.Ru 02:31
Экономика
В Совфеде предложили в 100 раз увеличить штрафы за теневой бизнес
Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил министру экономического развития России Максиму Орешкину информацию о законодательных инициативах, в числе которых - предложение о стократном увеличение штрафа за введение теневого бизнеса.
Газета.Ru вчера в 08:22
Политика
В сенате США будет рассмотрен вопрос об импичменте Трампа
Члены сената США будут вынуждены заняться рассмотрением дела, в котором речь идет об импичменте главе Штатов Дональду Трампу.
Капитал страны 01:22
Экономика
Минфин решил изменить подход к налогообложению богатых россиян
Минфин внес в Госдуму проект «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».
РБК 02:00
Общество
Москва достигла «барического дна»
Lenta.ru 02:21
Общество
Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
РБК 29 сентября в 14:22
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров на диете Плисецкой похудел на 30 килограммов
Вечерний курьер вчера в 02:34