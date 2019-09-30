Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 30 сентября.
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Мировые цены на нефть марки WTI растут

RT на русском01:24

Нефть подешевела на новостях из Саудовской Аравии

Взгляд.рувчера в 01:56

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $61 за баррель

Национальная служба новостейвчера в 13:20

Цены на нефть Brent упали ниже 61 доллара за баррель

Интерфаксвчера в 12:06

Цена нефтяной корзины ОПЕК подросла

Росбалтвчера в 10:29

Цены на нефть продолжают слабо снижаться после резкого падения

News.ruвчера в 02:01

Цены на нефть растут во вторник утром после резкого снижения

Московский Комсомолецвчера в 22:15
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Происшествия

Медведь напал на мужчину в Забайкалье

Чита.Ру вчера в 20:31
Кино

Вышел тизер четвёртого сезона сериала «Очень странные дела»

Стриминговый видеосервис Netflix опубликовал на своём YouTube-канале первый официальный тизер четвёртого сезона сериала «Очень странные дела» (Watch Stranger Things).
Профиль 01:16
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Кононов покинул пост главного тренера «Спартака»

РИА Новости 29 сентября в 12:30
Экономика

Сбербанк не успел подключиться в срок к Системе быстрых платежей ЦБ

Участниками Системы быстрых платежей (СБП) Центробанка стали все системно значимые банки, кроме Сбербанка — крупные кредитные организации по закону должны были подключиться к СБП до 1 октября 2019 года.
РБК вчера в 21:43
Спорт

WADA не считает случайными искажения данных московской лаборатории

Напомним, что РУСАДА было восстановлено в правах в сентябре 2018 года с условием, что организация предоставит WADA оригинал базы данных проверки российских спортсменов и их допинг-пробы за период с 2012 по 2015 год, которые хранились в московской лаборатории.
Газета.Ru вчера в 06:59
Футбол

«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» сыграли вничью на «Олд Траффорд»

«Манчестер Юнайтед» на своем поле не сумел переиграть «Арсенал» в матче 7-го тура АПЛ.
Sportbox.RU вчера в 16:53
Политика

Пушков: Трамп обидится на Зеленского из-за отказа в расследовании

Член Совета Федерации Алексей Пушков попытался предугадать реакцию президента Соединённых Штатов Дональда Трампа на отказ украинского лидера Владимира Зеленского проводить расследование "по делу Байдена".
Аргументы недели 02:32
Экономика

В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января

С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском вчера в 07:02
Шоу-бизнес

Саша Савельева впервые улетела с сыном за границу

Накануне Саша Савельева и Кирилл Сафонов прилетели вместе с сыном Леоном в Израиль.
StarHit.ru 00:00
Технологии

Минпромторг выбрал нового разработчика самолета на замену Ан-2

Взгляд.ру 02:29
Финансы

Заемщиков стали оценивать по долговой нагрузке

Выдача кредитов российскими банками и микрофинансовыми организациями (МФО) с 1 октября ограничена предельной долговой нагрузкой (ПДН) физических лиц.
РИА Новости вчера в 19:10
Армия и оружие

Китай представил на параде образцы новейшего вооружения

1 октября в Пекине во время посвященного 70-летию образования Китайской Народной Республики парада было продемонстрировано новейшее оружие, находящееся на вооружении Народно-освободительной армии страны.
REGNUM 01:35
Происшествия

В Кузбассе суд признал недействительным брак с мужчиной без сознания

РБК 03:02
Происшествия

Девушка устроила фотосессию в форме в московском ОВД

Девушка устроила фотосессию в полицейской форме в одном из районных отделов полиции Москвы.
Известия 29 сентября в 14:58
Политика

Пушков оценил возможность переноса штаб-квартиры ООН из США

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал возможность переноса штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка после скандала с визами.
iReactor вчера в 22:31
Гаджеты

Huawei разрабатывает 5-нм чипсет Kirin 1000 для Mate 40

В начале сентября компания Huawei выпустила свой последний мобильный чипсет Kirin 990, созданный по 7-нм техпроцессу.
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Политика

Интервью «Мисс Украина 2019» не вышло в эфир из-за русского языка

Интервью модели Маргариты Паши («Мисс Украина — 2019») не вышло в эфир, поскольку она говорила по-русски, передаёт «24 канал».
REGNUM вчера в 20:09
Недвижимость

Крупнейшие российские банки снизили ставки по ипотеке

Эксперты предсказывают увеличение спроса на ипотечные кредиты в конце года Крупнейшие российские банки решили снизить ставки по ипотеке.
Мой город Чебоксары 02:33
Гаджеты

Обзор ноутбука Huawei MateBook D: «рабочая лошадка» для мобильного офиса

Годом позже дебютировали 14-дюймовые ноутбуки MateBook D, включая подобные девайсы еще и на базе процессоров AMD Ryzen.
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Транспортный коллапс зафиксирован на дорогах Петербурга

В восемь утра в городе были восьмибалльные пробки. Через час на дорогах семь баллов.
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Общество

В ДНР началась первая перепись населения

Перепись населения началась в самопровозглашенной Донецкой народной республике со вторника, она проводится впервые, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе Минэкономразвития ДНР.
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Общество

В России вступил в силу скандальный «закон о курении на балконах»

В России 1 октября вступило в силу постановление правительства, которое вносит изменения в правила противопожарного режима в России.
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«Коммерсантъ» узнал, что полковник ФСБ Черкалин брал взятки на Лубянке

Полковник ФСБ Кирилл Черкалин получал некоторые взятки от посредников, в числе которых был полковник ФСБ Михаил Горбатов на улице или в кафе у здания ФСБ на Лубянской площади и всего таким образом получил $750 тысяч, установило следствие.
Интерфакс 02:02
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Белоруссия сочла бессмысленным размещение российской военной базы

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что размещение на белорусской территории российской базы ВВС бессмысленно.
Газета.Ru 02:31
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В Совфеде предложили в 100 раз увеличить штрафы за теневой бизнес

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил министру экономического развития России Максиму Орешкину информацию о законодательных инициативах, в числе которых - предложение о стократном увеличение штрафа за введение теневого бизнеса.
Газета.Ru вчера в 08:22
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В сенате США будет рассмотрен вопрос об импичменте Трампа

Члены сената США будут вынуждены заняться рассмотрением дела, в котором речь идет об импичменте главе Штатов Дональду Трампу.
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Экономика

Минфин решил изменить подход к налогообложению богатых россиян

Минфин внес в Госдуму проект «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».
РБК 02:00
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Москва достигла «барического дна»

Lenta.ru 02:21
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Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта

РБК 29 сентября в 14:22
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Филипп Киркоров на диете Плисецкой похудел на 30 килограммов

Вечерний курьер вчера в 02:34
Как работают Яндекс.Новости?
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