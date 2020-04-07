Коронавирус
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов. Майские фьючерсы на нефть WTI показали снижение на 3,28%, составив $27,41 за баррель.
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Общество
Состояние заболевшего коронавирусом Бориса Джонсона ухудшилось
Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона перевели в отделение интенсивной терапии после ухудшения его состояния из-за коронавируса COVID-19, сообщает Reuters со ссылкой на заявление пресс-секретаря премьера.
Экономика
Сроки уплаты налогов перенесены
Сроки уплаты налогов перенесены.
Политика
СБ ООН определился с датой заседания по коронавирусу
Первое заседание Совета Безопасности ООН по проблеме коронавируса намечено на 9 апреля, сообщил "Интерфаксу" источник в штаб-квартире Организации.
Армия и оружие
Пентагон попросил $20 млрд, чтобы противостоять КНР и РФ
Американские военные направили в Конгресс США запрос о выделении дополнительных $20 млрд для усиления возможности противостояния Китаю и России в Индо-Тихоокеанском регионе.
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину ввели в искусственную кому
Певицу Надежду Бабкину ввели в искусственную кому. Об этом сообщает «Московский Комсомолец» с ссылкой на источники.
Общество
Опубликован проект расписания ЕГЭ 2020
Проект нового расписания проведения Единого государственного экзамена опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Происшествия
Блогер Павел Петель погиб в ДТП
Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Армия и оружие
Ударный дрон сжег транспортный самолет сразу после посадки в Ливии
По некоторым данным, речь идет о самолете Ан-12. Дрон поразил его сразу же после совершения посадки.
Общество
В России выявлен рост числа банкротств граждан
За январь — март этого года банкротами стали 22,4 тыс. россиян, что на 68% больше, чем за аналогичный период в прошлом году, пишет РБК со ссылкой на статистику Федресурса — Единого федерального реестра сведений о банкротстве.
Религия
Благовещение Пресвятой Богородицы отмечают 7 апреля
Общество
Минпромторг проведёт проверку из-за инцидента с замминистра в Ижевске
«В Министерстве промышленности и торговли России будет проведено внутреннее расследование в связи с инцидентом, произошедшим в аэропорту города Ижевск с участием заместителя главы Минпромторга России Дмитрия Овсянникова», — заявили в пресс-службе.
Общество
Желающих покинуть США россиян не набралось даже на один рейс
В понедельник стало известно, что Россия возобновила "вывозные" рейсы.
Происшествия
В Башкирии у пяти медработников заподозрили коронавирус
По данным «РБК-Уфа», помимо медработников внебольничную пневмонию выявили у двух пациентов больницы им. Куватова.
Происшествия
Бывший вице-губернатор Тамбовской области задержан полицией
Бывший вице-губернатор Тамбовской области Сергей Иванов задержан в качестве подозреваемого по уголовному делу о мошенничестве, сообщил "РГ" источник в силовых структурах региона.
Экономика
Коронавирус ударил по бизнесу Трампа: состояние президента США сократилось на $1 млрд за месяц
Дорогая беспечность: ошибки Дональда Трампа могут стоить его детям $1,3 млрд после его смерти Вот к чему мы пришли: чистая стоимость активов Трампа теперь оценивается в $2,1 млрд — на $1 млрд меньше, чем месяц назад.
Энергетика
РБК сообщил о планах правительства запретить импорт дешевого бензина
Правительство решило ввести запрет на импорт нефтепродуктов в Россию, чтобы предотвратить поставки дешевого иностранного бензина на внутренний рынок, сообщает РБК со ссылкой на одного из участников топливного рынка и трех чиновников.
Авто
Началось производство внедорожного пикапа Lada 4x4
Как сообщают «Автоновости дня», характеристики и оснащение автомобиля идентичны обычным внедорожным пикапам с несущей конструкцией кузова.
Общество
В Китае за сутки не зафиксировали ни одной смерти от коронавируса
За все время распространения коронавирусной инфекции в 31 провинции Китая зафиксированы 81 740 подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 1242 человека (211 человек находятся в тяжелом состоянии), 77 167 человек выписаны из больниц, 3331 скончался.
Экономика
Поставщики предупредили о подорожании продуктов до 20% из-за пандемии
На фоне пандемии коронавируса и валютных колебаний производители и поставщики продуктов настаивают на пересмотре закупочных цен до 15–20%, сообщил исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков, пишут «Известия».
Гаджеты
Опубликованы подробные характеристики смартфона Vivo Y50
Сетевой информатор под ником Tipster Sudhanshu Ambhore поделился рендерами и подробными характеристиками грядущего смартфона Vivo Y50.
Армия и оружие
Российский историк рассказал об особом отношении Гитлера к Будапешту
В личных разговорах Гитлер часто упоминал о том, что Будапешт нельзя терять даже под угрозой сдачи Берлина.
Кино
Финал «Ходячих мертвецов» перенесли из-за коронавируса
Текущий сезон завершится 15-м эпизодом. Канал АМС отложил постпродакшн 16-й серии 10 сезона "Ходячих мертвецов" из-за пандемии коронавируса.
Общество
«Спортмастер» закрывает все магазины
«Спортмастер» временно закроет все свои магазины, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник в компании.
Экономика
Определен максимальный размер кредитов для получения каникул
Правительство утвердило параметры тех займов, по которым будут предоставляться отсрочки.
Общество
В МЧС рассказали, как защитить себя после прогулок
Мыть руки в МЧС советуют с мылом под теплой водой не менее 20 секунд. Кроме того, следует умыть лицо и глаза.
Политика
Трамп заявил о праве США на использование ресурсов Луны
В документе отмечается, что США должны иметь право «вести коммерческое исследование, добычу и использование ресурсов в космическом пространстве».
Экономика
Эксперты прогнозируют снижение цен на новостройки в РФ
Эксперты НКР предполагают, что в России на новостройки значительно снизятся цены после пандемии коронавируса.
Здоровье
Российские военные врачи начали принимать больных в Белграде
Российские военные врачи после дезинфекции медицинского центра имени "Драгиша Мишовича" в Белграде начали прием пациентов с подозрением на коронавирус, сообщило Министерство обороны.
Авто
В России снизилась стоимость подержанных машин
Политика
США признали террористической организацию националистов из России
Власти США внесли сообщество националистов "Русское имперское движение", действующее в РФ, в список террористических организаций за пропаганду превосходства белой расы, сообщает ТАСС со ссылкой на координатора Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтана Сейлса.