Коронавирус

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов. Майские фьючерсы на нефть WTI показали снижение на 3,28%, составив $27,41 за баррель.
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Цена на нефть Brent превысила $34

Газета.Ruвчера в 22:12

Цена на нефть марки Brent поднялась выше $34 за баррель

Известиявчера в 23:26

Мировые цены на нефть растут

RT на русском01:25

Стоимость нефти Brent превысила $34 за баррель

РБКвчера в 23:31

Цена на нефть марки Brent превысила 34 доллара

РИА Новости01:29

Цена на нефть марки Brent поднялась выше $34 за баррель

ТАССвчера в 22:03

Цена на нефть марки Brent поднималась выше $34

Коммерсантъвчера в 23:47
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Общество

Состояние заболевшего коронавирусом Бориса Джонсона ухудшилось

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона перевели в отделение интенсивной терапии после ухудшения его состояния из-за коронавируса COVID-19, сообщает Reuters со ссылкой на заявление пресс-секретаря премьера.
Коммерсантъ вчера в 15:59
Экономика

Сроки уплаты налогов перенесены

Сроки уплаты налогов перенесены.
Современный Предприниматель 02:05
Политика

СБ ООН определился с датой заседания по коронавирусу

Первое заседание Совета Безопасности ООН по проблеме коронавируса намечено на 9 апреля, сообщил "Интерфаксу" источник в штаб-квартире Организации.
Интерфакс вчера в 19:35
Армия и оружие

Пентагон попросил $20 млрд, чтобы противостоять КНР и РФ

Американские военные направили в Конгресс США запрос о выделении дополнительных $20 млрд для усиления возможности противостояния Китаю и России в Индо-Тихоокеанском регионе.
Московский Комсомолец вчера в 22:27
Шоу-бизнес

Надежду Бабкину ввели в искусственную кому

Певицу Надежду Бабкину ввели в искусственную кому. Об этом сообщает «Московский Комсомолец» с ссылкой на источники.
Lenta.ru вчера в 18:16
Общество

Опубликован проект расписания ЕГЭ 2020

Проект нового расписания проведения Единого государственного экзамена опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Газета.Ru вчера в 12:55
Происшествия

Блогер Павел Петель погиб в ДТП

Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Газета.Ru вчера в 02:47
Армия и оружие

Ударный дрон сжег транспортный самолет сразу после посадки в Ливии

По некоторым данным, речь идет о самолете Ан-12. Дрон поразил его сразу же после совершения посадки.
Российская газета вчера в 07:41
Общество

В России выявлен рост числа банкротств граждан

За январь — март этого года банкротами стали 22,4 тыс. россиян, что на 68% больше, чем за аналогичный период в прошлом году, пишет РБК со ссылкой на статистику Федресурса — Единого федерального реестра сведений о банкротстве.
RT на русском 01:23
Религия

Благовещение Пресвятой Богородицы отмечают 7 апреля

Телепорт вчера в 20:03
Общество

Минпромторг проведёт проверку из-за инцидента с замминистра в Ижевске

«В Министерстве промышленности и торговли России будет проведено внутреннее расследование в связи с инцидентом, произошедшим в аэропорту города Ижевск с участием заместителя главы Минпромторга России Дмитрия Овсянникова», — заявили в пресс-службе.
RT на русском вчера в 08:28
Общество

Желающих покинуть США россиян не набралось даже на один рейс

В понедельник стало известно, что Россия возобновила "вывозные" рейсы.
РИА Новости вчера в 23:39
Происшествия

В Башкирии у пяти медработников заподозрили коронавирус

По данным «РБК-Уфа», помимо медработников внебольничную пневмонию выявили у двух пациентов больницы им. Куватова.
РБК вчера в 12:14
Происшествия

Бывший вице-губернатор Тамбовской области задержан полицией

Бывший вице-губернатор Тамбовской области Сергей Иванов задержан в качестве подозреваемого по уголовному делу о мошенничестве, сообщил "РГ" источник в силовых структурах региона.
Российская газета вчера в 13:09
Экономика

Коронавирус ударил по бизнесу Трампа: состояние президента США сократилось на $1 млрд за месяц

Дорогая беспечность: ошибки Дональда Трампа могут стоить его детям $1,3 млрд после его смерти Вот к чему мы пришли: чистая стоимость активов Трампа теперь оценивается в $2,1 млрд — на $1 млрд меньше, чем месяц назад.
Forbes 00:53
Энергетика

РБК сообщил о планах правительства запретить импорт дешевого бензина

Правительство решило ввести запрет на импорт нефтепродуктов в Россию, чтобы предотвратить поставки дешевого иностранного бензина на внутренний рынок, сообщает РБК со ссылкой на одного из участников топливного рынка и трех чиновников.
РИА Новости вчера в 19:27
Авто

Началось производство внедорожного пикапа Lada 4x4

Как сообщают «Автоновости дня», характеристики и оснащение автомобиля идентичны обычным внедорожным пикапам с несущей конструкцией кузова.
Автоновости дня вчера в 01:58
Общество

В Китае за сутки не зафиксировали ни одной смерти от коронавируса

За все время распространения коронавирусной инфекции в 31 провинции Китая зафиксированы 81 740 подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 1242 человека (211 человек находятся в тяжелом состоянии), 77 167 человек выписаны из больниц, 3331 скончался.
Известия вчера в 22:34
Экономика

Поставщики предупредили о подорожании продуктов до 20% из-за пандемии

На фоне пандемии коронавируса и валютных колебаний производители и поставщики продуктов настаивают на пересмотре закупочных цен до 15–20%, сообщил исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков, пишут «Известия».
РБК 00:56
Гаджеты

Опубликованы подробные характеристики смартфона Vivo Y50

Сетевой информатор под ником Tipster Sudhanshu Ambhore поделился рендерами и подробными характеристиками грядущего смартфона Vivo Y50.
ITZine.ru вчера в 00:30
Армия и оружие

Российский историк рассказал об особом отношении Гитлера к Будапешту

В личных разговорах Гитлер часто упоминал о том, что Будапешт нельзя терять даже под угрозой сдачи Берлина.
iReactor 04 апреля в 05:37
Кино

Финал «Ходячих мертвецов» перенесли из-за коронавируса

Текущий сезон завершится 15-м эпизодом. Канал АМС отложил постпродакшн 16-й серии 10 сезона "Ходячих мертвецов" из-за пандемии коронавируса.
Piter.tv вчера в 09:38
Общество

«Спортмастер» закрывает все магазины

«Спортмастер» временно закроет все свои магазины, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник в компании.
Рамблер вчера в 16:14
Экономика

Определен максимальный размер кредитов для получения каникул

Правительство утвердило параметры тех займов, по которым будут предоставляться отсрочки.
Капитал страны вчера в 04:48
Общество

В МЧС рассказали, как защитить себя после прогулок

Мыть руки в МЧС советуют с мылом под теплой водой не менее 20 секунд. Кроме того, следует умыть лицо и глаза.
РИА Новости вчера в 22:21
Политика

Трамп заявил о праве США на использование ресурсов Луны

В документе отмечается, что США должны иметь право «вести коммерческое исследование, добычу и использование ресурсов в космическом пространстве».
REGNUM вчера в 16:46
Экономика

Эксперты прогнозируют снижение цен на новостройки в РФ

Эксперты НКР предполагают, что в России на новостройки значительно снизятся цены после пандемии коронавируса.
Политика Сегодня 05 апреля в 20:27
Здоровье

Российские военные врачи начали принимать больных в Белграде

Российские военные врачи после дезинфекции медицинского центра имени "Драгиша Мишовича" в Белграде начали прием пациентов с подозрением на коронавирус, сообщило Министерство обороны.
РИА Новости 00:31
Авто

В России снизилась стоимость подержанных машин

CarsWeek.ru вчера в 10:36
Политика

США признали террористической организацию националистов из России

Власти США внесли сообщество националистов "Русское имперское движение", действующее в РФ, в список террористических организаций за пропаганду превосходства белой расы, сообщает ТАСС со ссылкой на координатора Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтана Сейлса.
Газета.Ru вчера в 11:48
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