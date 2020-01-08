Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 10 января. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Нефть подешевела на снижении геополитических рисков

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Мировые цены на нефть снижаются

RT на русском00:20

Цены на нефть снижаются в пятницу утром

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Автоматически обработано 7039 источников, обновлено в 07:30, Ашберн
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Разведка США считает, что разбившийся под Тегераном 8 января украинский самолет был сбит не одной, а двумя иранскими ракетами ПВО.
Газета.Ru 04:12
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Грузовой корабль Dragon приводнился в Тихом океане после полета на МКС

Космический корабль Dragon приводнился в Тихом океане, доставив с Международной космической станции 1,6 тонны груза, сообщила компания SpaceX.
РИА Новости 07 января в 11:26
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Перечислены признаки отсутствия онкологии у человека

Медики назвали признаки отсутствия у человека рака.
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ЦБ отозвал лицензию у принадлежащего Касперской банка

Банк России с 10 января отозвал лицензию у московского Нэклис-банка, сообщается на сайте регулятора.
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Куратора Android попросили защитить пользователей от хищения данных

Международные правозащитные организации попросили генерального директора Google Inc. и куратора проекта Android Сундара Пичая пересмотреть политику предустановки приложений на смартфоны.
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В России появились два новых долларовых миллиардера – бизнесмены Ратмир Тимашев и Андрей Баронов, сообщает Forbes.
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В свою очередь не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил на своем сайте, что "вынесены смертные приговоры в отношении двух братьев: их обвиняли в убийстве своей учительницы, которая жила по соседству, и поджоге ее дома".
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Президент России Владимир Путин раскритиковал чиновников Крыма.
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Украинская компания «Нафтогаз» подаст обновленные иски против России из-за убытков, вызванных потерей активов в Крыму, заявил ее исполнительный директор Юрий Витренко в интервью Liga.net.
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В мобильном приложении TikTok нашли ряд уязвимостей, через которые злоумышленники могли получить доступ к учетным записям и личной информации пользователей.
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Как сообщает съемочная группа американского телеканала CBS, еще накануне оттуда вывезли все обломки. Об этом рассказали местные жители.
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Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников

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Kia Seltos для России испытали на Дмитровском полигоне

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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) 10 января на своем сайте опубликовала рекомендации по использованию мобильного телефона.
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