Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 10 января. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Нефть подешевела на снижении геополитических рисков

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Цены на нефть завершают неделю снижением впервые с ноября

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Мировые цены на нефть снижаются

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Стоимость нефти Brent снижается, но остается выше $65 за баррель

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Картина «Паразиты» южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо, ставшая лауреатом кинопремии «Золотой глобус», может быть переснята в многосерийный фильм для показа на американском кабельном телеканале HBO.
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Вертолет Ми-8 совершил экстренную посадку в Красноярском крае

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«ИрАэро» потребовала от производителя SSJ-100 почти 2 млрд рублей

Претензия связана с эксплуатацией лайнеров SSJ-100 за период с 2016 года. Перевозчик недоволен техническим состоянием самолётов.
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Объяснена причина аномально теплой погоды в России

Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин объяснил причины аномально теплой погоды в России.
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Зеленый чай в больших количествах приводит к продлению жизни

Ученые из Китая провели исследования, в результате которого выяснилось, что регулярное потребление зеленого чая служит профилактикой от многих заболеваний, что может послужить продлению жизни.
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В Кургане членам общества слепых вручили новогодние подарки, в которых оказались просроченные продукты.
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Роспотребнадзор рассказал, как нужно питаться пожилым людям

Из-за изменений в организме пожилых людей Роспотребнадзор рекомендовал ограничить калорийность пищи за счет животных жиров, простых сахаров и поваренной соли.
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Происшествия

В Индии женщина очнулась во время собственных похорон

РИА Новости 01:43
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«Барселона» нацелилась на Упамекано

Защитник «Лейпцига» Дайот Упамекано может стать игроком «Барселоны».
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Музыка

Оззи Осборн и Элтон Джон записали совместную песню

Композиция войдет в новый альбом Осборна "Ordinary Man", релиз которого ожидается в этом году.
ИА InterMedia вчера в 18:23
Общество

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Заместитель министра транспорта России Владимир Токарев написал заявление в Следственный комитет России (СКР) о предложенной ему взятке в 10 тысяч долларов и бутылке водки «Белуга».
Lenta.ru 03:35
Армия и оружие

Две трети оборонзаказа в России пойдет на закупки нового оружия

Порядка 68% гособоронзаказа нынешнего года пойдут на закупки новейших образцов оружия, сообщил в пятницу министр обороны России Сергей Шойгу.
РИА Новости 04:11
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Шэрон Стоун назвала Путина сильным лидером

Актриса Шэрон Стоун в интервью журналу GQ рассказала о своем отношении к президенту России Владимиру Путину и раскритиковала его американского коллегу Дональда Трампа.
РИА Новости вчера в 17:27
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Армия и оружие

Возле побережья Украины заметили разведывательный корабль ФСБ

Украинские военные заметили корабль пограничной охраны ФСБ России рядом с побережьем Азовского моря.
Lenta.ru вчера в 06:43
Общество

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Астролог Лесли Хейл рассказала, кого из знаков зодиака следует считать "хамелеонами", сообщает Women’s Health.
РИА Новости вчера в 17:02
Гаджеты

Intel объединит процессор и дискретную графику. Снова

Компания Intel представила на CES 2020 немало продуктов, в том числе новые компьютеры NUC линеек Quartz Canyon и Ghost Canyon.
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В соцсети от имени главы Украины опубликовали сообщение, где Канаду назвали Канадией.
Аргументы недели 03:50
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МИД России назвал события в Абхазии внутренним делом страны

Министерство иностранных дел России внимательно следит за развитием ситуации в Сухуме и расценивает происходящее там как внутреннее дело страны, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
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Захарова оценила резолюцию сейма Польши о начале Второй мировой

Принятием резолюции о равной ответственности Германии и СССР за начало войны сейм Польши показывает, как идеология побеждает правду, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
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Армия и оружие

США разместят в Тихом океане спецчасти для борьбы с Россией и Китаем

Сухопутные войска США намерены разместить на островах Тихого океана новые части, предназначенные для нейтрализации возможностей вооруженных сил Китая и России, сообщает Bloomberg со ссылкой на Райана Маккарти, главу федерального агентства, управляющего делами армии США.
РБК 04:16
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Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5 получит 1,2 дисплей и модуль NFC

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Армия и оружие

Появилось видео пуска ракеты «Кинжал» на учениях в Черном море

Телеканал «Звезда» опубликовал видео пуска гиперзвуковой ракеты «Кинжал» с истребителя МиГ-31К в ходе учений в Черном море.
РБК вчера в 23:35
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Скорость исчезновения воды из атмосферы Марса оказалась недооценена

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