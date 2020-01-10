Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 10 января. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Нефть дешевеет: Brent - $68,42 за баррель, WTI - $62,88
Агентство нефтегазовой информации07 января в 06:37
Автоматически обработано 7039 источников, обновлено в 04:32, Ашберн
Кино
HBO задумался о съемках сериала по мотивам фильма «Паразиты»
Картина «Паразиты» южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо, ставшая лауреатом кинопремии «Золотой глобус», может быть переснята в многосерийный фильм для показа на американском кабельном телеканале HBO.
Общество
«ИрАэро» потребовала от производителя SSJ-100 почти 2 млрд рублей
Претензия связана с эксплуатацией лайнеров SSJ-100 за период с 2016 года. Перевозчик недоволен техническим состоянием самолётов.
Авто
Kia Seltos для России испытали на Дмитровском полигоне
Общество
Объяснена причина аномально теплой погоды в России
Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин объяснил причины аномально теплой погоды в России.
Наука
Зеленый чай в больших количествах приводит к продлению жизни
Ученые из Китая провели исследования, в результате которого выяснилось, что регулярное потребление зеленого чая служит профилактикой от многих заболеваний, что может послужить продлению жизни.
Общество
В Кургане инвалидам подарили просроченные подарки
В Кургане членам общества слепых вручили новогодние подарки, в которых оказались просроченные продукты.
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Роспотребнадзор рассказал, как нужно питаться пожилым людям
Из-за изменений в организме пожилых людей Роспотребнадзор рекомендовал ограничить калорийность пищи за счет животных жиров, простых сахаров и поваренной соли.
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В Индии женщина очнулась во время собственных похорон
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«Барселона» нацелилась на Упамекано
Защитник «Лейпцига» Дайот Упамекано может стать игроком «Барселоны».
Музыка
Оззи Осборн и Элтон Джон записали совместную песню
Композиция войдет в новый альбом Осборна "Ordinary Man", релиз которого ожидается в этом году.
Общество
Российский замминистра рассказал о новогоднем подношении в долларах
Заместитель министра транспорта России Владимир Токарев написал заявление в Следственный комитет России (СКР) о предложенной ему взятке в 10 тысяч долларов и бутылке водки «Белуга».
Армия и оружие
Две трети оборонзаказа в России пойдет на закупки нового оружия
Порядка 68% гособоронзаказа нынешнего года пойдут на закупки новейших образцов оружия, сообщил в пятницу министр обороны России Сергей Шойгу.
Политика
Шэрон Стоун назвала Путина сильным лидером
Актриса Шэрон Стоун в интервью журналу GQ рассказала о своем отношении к президенту России Владимиру Путину и раскритиковала его американского коллегу Дональда Трампа.
Шоу-бизнес
Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей
Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
Армия и оружие
Возле побережья Украины заметили разведывательный корабль ФСБ
Украинские военные заметили корабль пограничной охраны ФСБ России рядом с побережьем Азовского моря.
Общество
Астролог рассказала, кто из знаков зодиака — «хамелеон»
Астролог Лесли Хейл рассказала, кого из знаков зодиака следует считать "хамелеонами", сообщает Women’s Health.
Гаджеты
Intel объединит процессор и дискретную графику. Снова
Компания Intel представила на CES 2020 немало продуктов, в том числе новые компьютеры NUC линеек Quartz Canyon и Ghost Canyon.
Политика
Помпео прокомментировал крушение украинского Boeing в Иране
Хоккей
Вратарь «Нэшвилла» Ринне забросил шайбу в матче НХЛ
Политика
Зеленский назвал Канаду «Канадией»
В соцсети от имени главы Украины опубликовали сообщение, где Канаду назвали Канадией.
Политика
МИД России назвал события в Абхазии внутренним делом страны
Министерство иностранных дел России внимательно следит за развитием ситуации в Сухуме и расценивает происходящее там как внутреннее дело страны, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
Происшествия
Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников
Житель подмосковного Подольска Евгений Манюров открыл стрельбу у здания ФСБ на Лубянке вечером 19 декабря.
Политика
Захарова оценила резолюцию сейма Польши о начале Второй мировой
Принятием резолюции о равной ответственности Германии и СССР за начало войны сейм Польши показывает, как идеология побеждает правду, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Армия и оружие
США разместят в Тихом океане спецчасти для борьбы с Россией и Китаем
Сухопутные войска США намерены разместить на островах Тихого океана новые части, предназначенные для нейтрализации возможностей вооруженных сил Китая и России, сообщает Bloomberg со ссылкой на Райана Маккарти, главу федерального агентства, управляющего делами армии США.
Гаджеты
Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5 получит 1,2 дисплей и модуль NFC
Армия и оружие
Появилось видео пуска ракеты «Кинжал» на учениях в Черном море
Телеканал «Звезда» опубликовал видео пуска гиперзвуковой ракеты «Кинжал» с истребителя МиГ-31К в ходе учений в Черном море.