Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,90%, составив $37,62 за баррель.
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Цена нефти WTI растёт на 3%

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Цена нефти Brent превысила $42 после мониторингового комитета ОПЕК+

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Цена нефти Brent превысила $42 за баррель

Газета.Ruвчера в 23:47
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На Amazon появилась цена и дата выхода Sony PlayStation 5

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Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
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В пресс-службе суда отметили, что теперь заседание по существу состоится 26 июня и скорее всего, процесс будет проходить в закрытом режиме.
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Найдены тела пропавших в Карачаево-Черкесии детей

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