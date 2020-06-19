Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,90%, составив $37,62 за баррель.
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Кино
Новые персонажи появились в перезапуске мультфильма «Ну, погоди»
Evo-rus.com вчера в 05:44
Политика
Скончался бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев
Чебоксары, 18 июня 2020, 22:39 — REGNUM Сегодня, 18 июня, скончался бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев.
REGNUM вчера в 15:39
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до рекордных 4,5%
В апреле ЦБ снизил ключевую ставку до 5,5%, в марте ставка была сохранена на уровне 6%, а до этого ставка снижалась шесть раз подряд с октября.
Коммерсантъ 06:30
Происшествия
В Москве женщина убила двух мужчин в пьяной ссоре у метро
РИА Новости 03:39
Игры
На Amazon появилась цена и дата выхода Sony PlayStation 5
Astera 16 июня в 09:25
Политика
Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
Шоу-бизнес
Домогаров отказался выходить на сцену из-за Ефремова
РИА Новости вчера в 17:00
Шоу-бизнес
Пугачева без макияжа поздравила Галкина с днем рождения
Сегодня, 18 июня, Максим Галкин отметил свой 44 день рождения. Принимать поздравления известный пародист начал еще с утра.
Kleo.ru вчера в 12:44
Шоу-бизнес
Дело о разводе Пелагеи и Ивана Телегина перенесено на 26 июня
В пресс-службе суда отметили, что теперь заседание по существу состоится 26 июня и скорее всего, процесс будет проходить в закрытом режиме.
RuNews24.ru 01:12
Происшествия
Найдены тела пропавших в Карачаево-Черкесии детей
Найдены тела пропавших в Карачаево-Черкесии детей, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СК РФ.
BFM.ru 05:04
Политика
The National Interest опубликовал статью Путина о Второй мировой войне
Американский журнал The National Interest опубликовал статью президента России Владимира Путина "The Real Lessons of the 75th Anniversary of World War II" ("Фактические уроки 75-ой годовщины Второй Мировой войны").
Газета.Ru вчера в 14:10
Армия и оружие
Новейший «Панцирь» с мини-ракетами впервые покажут на параде Победы
На новом комплексе вместо стандартного контейнера под одну зенитную ракету устанавливается кассета с четырьмя ракетами меньшего диаметра для борьбы с мини-беспилотниками.
ТАСС вчера в 18:05
Футбол
«Ростов» начал дозаявлять молодых футболистов для матча с «Сочи»
«Ростов» в экстренном порядке начал заявлять новых футболистов на матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Сочи».
RT на русском 06:39
Общество
В польском замке нашли клад времен Второй мировой войны
Вероятно, предметы были закопаны во время Второй мировой войны.
Полит.ру 03:10
Футбол
«Челси» объявил о трансфере Вернера
Советский спорт вчера в 05:22
Политика
Песков ответил на заявления Минска о «кукловодах» из «Газпрома»
Глава Комитета госконтроля Иван Тертель, как передавало агентство БЕЛТА, сказал, что за деятельностью Бабарико стоят «кукловоды», которые являются «большими начальниками в «Газпроме», а может быть, и выше».
RT на русском 07:02
Общество
Генпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны
Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
Газета.Ru вчера в 06:18
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июле
По словам метеорологов, июль является самым дождливым месяцем в году, но пока в столице осадков ожидается меньше нормы.
Известия 05:00
Технологии
Microsoft принудительно обновит Windows 10 до версии 2004
Старые версии Windows 10 будут заменены на расширенную ОС 2004 принудительно.
Экономика сегодня 04:25
Путешествия
В АТОР оценили возможные сроки возобновления международного туризма
Международный туризм может возобновиться в III квартале 2020 года, заявил вице-президент АТОР Дмитрий Горин в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу».
RT на русском 17 июня в 14:50
Шоу-бизнес
Илона Маска обвинили в групповом сексе с Эмбер Херд и Карой Делевинь
Где свидетель - друг и сосед Деппа - показал, что троица, состоящая из Маска, Херд и актрисы и модели Кары Делевинь, которую с Эмбер связывают близкие отношения, была замечена им в пентхаусе Деппа в центре Лос-Анджелеса 2016-м.
Российская газета 05:15
Общество
Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования
Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
РБК 16 июня в 10:05
Общество
Россиянам разрешили посещать пляжи без масок
Россиянам разрешили не носить маски во время отдыха на пляже.
Lenta.ru 07:09
Армия и оружие
Российские истребители вылетали на перехват бомбардировщиков ВВС США
Вести.Ru 03:26
Здоровье
Пять жителей Волгоградской области заразились дирофиляриозом
Только за пять месяцев текущего года в Волгоградской области обнаружили уже 5 заболевших.
Волгоградская правда 03:22
Авто
Эксперт спрогнозировал рост цен на автомобили после пандемии в России
Аналогичную версию выдвинули и эксперты «Автостат», по мнению которых даже июньский рост цен — результат резкого обвала нефтяных котировок и ослабления курса рубля.
Тарантас Ньюс вчера в 09:25
Наука
Расшифрован геном неандертальца, жившего на Алтае
Evo-rus.com вчера в 15:11
Экономика
Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы
С начала лета все переводы через банкоматы Сбербанка стали платными — с любой суммы придется заплатить один процент, сообщили РИА Новости в банке.
РИА Новости 03:19
Происшествия
Опубликована переписка с семьей Захарова по компенсации от Ефремова
РИА Новости вчера в 12:39