Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в четверг, 30 июля.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Саудовская Аравия может понизить цены на сентябрьские поставки нефти в Азию

Вестник Кавказа09:10

Нефть столкнулась со «зловещими признаками» новой волны эпидемии — PVM

REGNUM12:10

Мировые цены на нефть не продемонстрировали выраженную динамику

Вечерняя Москва01:47

Нефть чуть дешевеет, но Brent закрепилась выше $43 за баррель

Росбалт02:59

Мировые цены на нефть снижаются

RT на русском01:21

Цены на нефть на сырьевых биржах незначительно снизились

ИА Красная Весна01:09

Нефть торгуется без единой динамики на фоне опасений вокруг коронавируса

ПРАЙМ28 июля в 01:12
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 16:37, Ашберн
Общество

В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки скончались 14 пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 16:36
1,7K
Общество

В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август

Ранее наш ресурс сообщал о том, что в Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август.
Evo-rus.com 12:41
1,4K
Здоровье

Умерла первая заразившаяся коронавирусом в США собака

Немецкая овчарка, ставшая первой собакой с коронавирусной инфекцией в США, умерла через месяц после постановки диагноза, сообщает журнал National Geographic.
РИА Новости 15:35
Происшествия

Полицейский, которого следствие считает организатором задержания Голунова, обратился с жалобой к президенту

Бывший сотрудник московской полиции Игорь Ляховец, которого следствие считает организатором задержания журналиста Ивана Голунова, обратился с жалобой к президенту Владимиру Путину.
Эхо Москвы 15:32
Политика

Цепкало о задержании россиян в Минске: если их кто-то нанял, то это был Лукашенко

Белорусский оппозиционер Валерий Цепкало, получивший отказ в регистрации кандидатом на выборах президента РБ, не верит в версию официального Минска относительно задержания российских граждан.
Российский Диалог 15:54
Футбол

Сергей Семак может покинуть «Зенит» из-за конфликта с руководством

Под руководством Семака «Зенит» два раза выиграл чемпионат России (2018/19, 2019/20) и один раз стал обладателем Кубка России (2019/20).
ODDS.ru 12:26
2
Политика

Трамп предложил перенести выборы президента США

Дональд Трамп предложил отложить выборы президента США из-за угрозы для безопасности американцев, явно намекая на распространение коронавируса на территории страны.
Газета.Ru 12:02
394
Здоровье

Греческий йогурт избавит организм от лишнего сахара

Pravda.Ru 28 июля в 10:06
4
Политика

Зеленский предложил сделать Курбан-байрам государственным праздником

Президент Украины Владимир Зеленский предложил сделать Курбан-байрам, Хануку и Пасху государственными праздниками, сообщает пресс-служба главы государства.
Газета.Ru 15:23
Технологии

«МегаФон» начал тестировать eSIM в Москве

Мобильный оператор «МегаФон» начал тестировать подключение виртуальных сим-карт (eSIM) во флагманском магазине в ТЦ «Метрополис» в Москве, сообщил Telegram-канал «Нецифровая экономика».
Коммерсантъ вчера в 08:47
68
Шоу-бизнес

Елена Ландер увольняется с «России 1» и переезжает в Италию

Ведущая «Утро России» Елена Ландер приняла решение покинуть телеканал и переехать в Италию к семье.
CT news 04:04
389
Политика

ЕС ввел санкции против граждан России и Китая из-за кибератак

Отмечалось, что санкции против России и КНР из-за хакерских атак станут первым применением санкционного режима ЕС для предотвращения кибератак, в рамках которого могут быть введены запреты на поездки и заморожены активы.
Ведомости 12:27
82
Технологии

На выпуск российского «тамагочи для хакеров» собрали $450 тысяч

Проект карманного мультитула с российскими корнями Flipper Zero привлек на краудфандинговой платформе Kickstarter без малого $450 тысяч (при заявленной цели в $60 000).
Вести.Ru 14:25
4
Происшествия

Московский книжный сообщил о визите полиции из-за жалобы SERB

В Москве в книжный магазин «Ходасевич» прибыла полиция по жалобе активистов движения SERB.
РБК 15:59
Происшествия

На востоке Москвы электричка сбила двух мужчин

В Москве электропоезд сбил двух мужчин, один из которых от полученных травм скончался.
РБК 16:28
Общество

Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре

Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия вчера в 07:41
354
Шоу-бизнес

Яна Поплавская забрала новорожденного внука из роддома

Актриса и телеведущая Яна Поплавская несколькими днями ранее сообщила потрясающие новости - у неё родился внук.
Bimru.ru 03:42
6
Армия и оружие

Су-27 перехватил два американских самолета-разведчика над Черным морем

Российский Су-27 перехватил приближающиеся к границе России американские самолеты-разведчики в Черном море, сообщили в Минобороны.
РИА Новости 13:19
236
Происшествия

В Петербурге депутата Заксобрания задержали по подозрению во взятке

В Санкт-Петербурге задержали депутата законодательного собрания Романа Коваля и его помощника по подозрению во взятке, сообщил СК.
Газета.Ru 12:38
366
Происшествия

С кладбища в Польше похитили скульптуру маршала Рокоссовского

Неизвестные украли с муниципального кладбища в Легнице на западе Польши скульптуру советского и польского маршала Константина Рокоссовского.
Коммерсантъ 14:12
42
Футбол

«Сан-Лоренсо» объявил об уходе нападающего Гайча в ЦСКА

Газета.Ru 13:10
Общество

В Минске прошел многотысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко

Ведомости 15:42
212
Происшествия

На 20-м км МКАД движение затруднено из-за ДТП с четырьмя автомобилями

Движение автомобилей затруднено на 20-м км МКАД, в районе пересечения с Бесединским шоссе из-за аварии с участием четырех автомобилей.
ТАСС 16:25
Футбол

«Зенит» интересуется защитником «Фортуны» Айханом

Защитник "Фортуны" из Дюссельдорфа Каан Айхан попал в сферу интересов "Зенита".
Soccer.ru 10:54
Футбол

«Интер» намерен предложить Месси контракт на 260 млн евро

Metaratings 12:47
Политика

МИД РФ отреагировал на задержание россиян в Белоруссии

В МИД России заявили, что трактовка Минском задержания российских граждан вызывает недоумение, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:08
503
Путешествия

Туристы предупредили о проблемах с отдыхом в Турции

Ruposters.ru 10:21
104
Общество

Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей

Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru 28 июля в 12:50
457
Спорт

Министр спорта назвал любые деньги в России государственными

Все деньги на территории России фактически являются государственными, заявил министр спорта Олег Матыцин, передает «РИА Новости».
РБК 12:29
Происшествия

Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских

Интерфакс 05:47
348
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное