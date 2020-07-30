Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 29 июля.

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Политика Представитель штаба заявил, что Трамп не предлагал переносить выборы Sarah Silbiger / Keystone Press Agency Президент США Дональд Трамп не предлагал переносить президентские выборы, а только задался вопросом о последствиях заявлений Демократической партии, которая настаивает на голосовании по почте из-за коронавируса.

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Политика Экс-глава правительства ДНР объяснил появление бойцов ЧВК в Белоруссии Появление задержанных в Белоруссии глава СДД считает «обычной логистической ситуацией», связанной с тем, что в эпоху коронавируса Минск стал удобным пунктом транзита на пути в другие страны, например в государства Африки. 4

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