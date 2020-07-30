Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 12:08, Ашберн
Происшествия
На севере Москвы без газа остались семь домов
Газета.Ru 11:30
Политика
Посол допустил, что задержанные в Белоруссии россияне работают в ЧОПе
Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев не исключил, что задержанные в республике россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия.
RT на русском 11:05
Космос
NASA запустило к Марсу марсоход
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 30 июля запустило ракету-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance и вертолетом Ingenuity на борту.
РБК 10:11
Политика
Представитель штаба заявил, что Трамп не предлагал переносить выборы
Sarah Silbiger / Keystone Press Agency Президент США Дональд Трамп не предлагал переносить президентские выборы, а только задался вопросом о последствиях заявлений Демократической партии, которая настаивает на голосовании по почте из-за коронавируса.
РЕН ТВ 11:30
Кино
Роберт Паттинсон рассказал о пробах на роль Эдварда Каллена: «Худшее решение в жизни»
В последние несколько лет Роберт Паттинсон зарекомендовал себя как разносторонний актер, которому по плечу роли не только в популярных франшизах, но и в артхаусном кино.
Popcornnews.ru 02:15
Происшествия
Руководство Дербентского района обвинили в махинациях на 200 миллионов
По версии следствия, именно и.о. главы района является организатором преступной схемы - в мае 2018 года он якобы объединил вокруг себя республиканских чиновников и сотрудников администрации, которые занимались фальсификацией документов на землю.
Российская газета 10:53
Шоу-бизнес
Анна Кошмал объяснила, почему не общается с коллегами по «Сватам»
Украинская актриса Анна Кошмал провела прямой эфир с поклонниками, в ходе которого рассказала о взаимоотношениях с коллегами по популярному телесериалу «Сваты».
ФАН 07:50
Шоу-бизнес
Разведенный Прилучный публично оскорбил фанатку
Звезда "Мажора" и "Закрытой школы" актер Павел Прилучный, в июне официально оформивший развод с коллегой по цеху Агатой Муцениеце, оскорбил подписчицу, которая высказалась о возможном воссоединении пары.
Народные новости 05:47
Общество
Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре
Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия вчера в 07:41
Политика
Россия не вошла в новый список для снятия ограничений на поездки в ЕС
Брюссель не включил Россию в обновленную версию списка стран, с которыми Евросоюз готов открыть границы.
Коммерсантъ 09:52
Происшествия
В Петербурге задержали депутата местного парламента от «Единой России»
В Санкт-Петербурге задержан депутат Законодательного собрания города, член фракции «Единая Россия», зампред комиссии по экологии и природопользованию Роман Коваль, сообщает «Фонтанка».
РБК 11:43
Политика
Экс-глава правительства ДНР объяснил появление бойцов ЧВК в Белоруссии
Появление задержанных в Белоруссии глава СДД считает «обычной логистической ситуацией», связанной с тем, что в эпоху коронавируса Минск стал удобным пунктом транзита на пути в другие страны, например в государства Африки.
РБК 07:41
Политика
Хабаровский депутат предложил внести ценз оседлости для губернаторов
Депутат Хабаровской краевой думы Петр Емельянов внес в региональный парламент законопроект, устанавливающий ценз оседлости для губернатора.
Газета.Ru 10:59
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
Происшествия
Жена рэпера Энди Картрайта рассказала о смерти музыканта
РИА Новости 06:25
Авто
Бренд Kia представил внешность и интерьер обновленного кросса Sonet
Автогигант из Южной Кореи Kia обнародовал дебютные официальные фотографии экстерьера и внутреннего убранства обновлённого паркетника Sonet.
Pnzdrive 06:47
Происшествия
В Татарии задержан глава исполкома Тукаевского района
Казань, 29 июля 2020, 09:00 — REGNUM Главу исполкома Тукаевского района Татарии Ленара Авзалова задержали по подозрению в превышении служебных полномочий и мошенничестве.
REGNUM вчера в 02:00
Игры
Поддержка VR в Microsoft Flight Simulator появится осенью
CyberSport.ru 05:27
Экономика
ВВП США во втором квартале упал на рекордные 32,9%
ВВП Соединенных Штатов во втором квартале 2020 года упал на 32,9% против ожидаемых 34,7%, передает CNBC.
Газета.Ru 08:53
Футбол
Семак может покинуть «Зенит» из-за конфликта с руководством
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак может покинуть клуб из-за конфликта с руководством.
Газета.Ru 10:51
Шоу-бизнес
После ухода из «Уральских пельменей» Михалкова нашла работу на СТС
Экс-участница юмористического шоу Уральские пельмени Юлия Михалкова рассказала подписчикам о работе в новом комедийном проекте на телеканале СТС, где она успела примерить множество образов.
iReactor 07:41
Шоу-бизнес
Звезда «Дома−2» Саша Черно родила сына
Девушке делали кесарево сечение 27-летняя участница проекта "Дом − 2" Александра Черно и ее муж Иосиф Оганесян празднуют радостное событие — они впервые стали родителями.
WomanHit.ru 11:04
Общество
Россияне потратили часть выплат на детей на погашение микрозаймов
Некоторые россияне направили выплаты на детей от трех до 16 лет (10 тыс. руб.), которые выплачивали во время пандемии, на возврат микрозаймов.
Коммерсантъ 01:04
Происшествия
Сына экс-чиновника из Дагестана арестовали за убийство студентки МГИМО
Басманный суд Москвы в среду заключил в СИЗО сына бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Мухтара Меджидова: его обвиняют в убийстве студентки МГИМО, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости вчера в 10:07
Происшествия
Суд в Москве продлил срок домашнего ареста Ефремова на 6 месяцев
Слушания по существу уголовного дела Михаила Ефремова назначены в Пресненском районном суде на 5 августа.
Российская газета 10:09
Политика
ЧВК Вагнера использовала Минск для переброски бойцов в период пандемии
Частная военная компания Вагнера использовала Минск как перевалочный пункт в период пандемии для переброски бойцов в другие государства.
Общественная служба новостей вчера в 09:19