Энергетика
Телеканал 360°Мировые цены на нефть показали снижение в ходе торгов 27 июля
Мировые цены на нефть показали снижение в ходе торгов, сообщил сайт RT. Как уточнили аналитики, стоимость фьючерсов на нефть WTI за сентябрь уменьшилась на 0,15% и составила 41,23 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,14%, до 43,28 доллара за баррель.
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Политика
Парламент Турции принял закон об усилении контроля за соцсетями
Парламент Турции принял закон об усилении контроля за иностранными социальными сетями, телеканал NTV.
Московский Комсомолец 01:23
Общество
FT: в США назвали возможную стоимость вакцины от коронавируса
Американская биотехнологическая компания Moderna намерена установить на свою вакцину от коронавируса цену на уровне $50-60 за курс прививок, что составляет порядка $25-30 за дозу.
ТАСС вчера в 19:08
Экономика
В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий
Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru вчера в 02:21
Политика
«Ъ»: Дегтярев заявил о взаимопонимании с митингующими в Хабаровске
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что в целом ситуация в Хабаровске вселяет "осторожный оптимизм".
Газета.Ru 01:29
Общество
Universal заключила беспрецедентный контракт с AMC Theatres
Киностудия Universal и крупнейшая сеть кинотеатров Северной Америки AMC Theatres заключили беспрецедентное соглашение, суть которого сводится к сокращению прокатного окна до 17 дней.
Kinonews.ru вчера в 17:37
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег
Ранее, 28 июля, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия вчера в 19:56
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как не заразиться энтеровирусной инфекцией
Роспотребнадзор подготовил рекомендации, как не заразиться энтеровирусной инфекцией.
Невские Новости 00:15
Общество
«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»
Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru вчера в 18:51
Происшествия
Двое пострадали при столкновении грузовых поездов в Петербурге
На юге Петербурга при столкновении грузовых электровозов пострадали два человека, сообщили ТАСС в пресс-службе Городской станции скорой медицинской помощи.
Газета.Ru вчера в 09:42
Авто
Петербуржцы чаще других выбирают автомобили серого цвета
В Петербурге чаще всего покупают автомобили серого или серебристого цвета (24%).
Piter.tv вчера в 04:47
Происшествия
Сотрудник Росгвардии погиб при обстреле автомобиля в Ингушетии
В региональном управлении Росгвардии уточнили, что погибший был сотрудником вневедомственной охраны (одного из подразделений Росгвардии).
Коммерсантъ вчера в 15:54
Космос
Аппараты NASA сняли на видео панораму с Марса в высоком качестве
Получить полноценное видео с Марса специалисты NASA пока не могут. Проблема в скорости отправки данных на Землю.
TV BRICS 27 июля в 05:35
Политика
Россия и США обсудили безопасность в космосе и улучшение каналов связи
Пресс-служба Госдепартамента США сообщила, что делегации России и Соединенных Штатов в течение 13 часов вели переговоры в Вене по вопросам безопасности в космосе и снижению рисков, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 20:40
Политика
AP: США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе
С помощью направленной на западную аудиторию дезинформации Кремль стремится повлиять на ход президентских выборов в США в ноябре, считают источники и добавляют, что официальные лица США пытаются избежать повторения выборов 2016 года, когда Россия якобы запустила скрытую кампанию в социальных сетях в поддержку тогдашнего кандидата Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 18:13
Космос
Аппарат Perseverance займется поиском возможных следов жизни на Марсе
Известия вчера в 00:58
Происшествия
Школьница пожаловалась на усталость и умерла от коронавируса во сне
Американская школьница Кимора Линум (Kimora Lynum) умерла от коронавируса во время сна после того, как пожаловалась на усталость.
Lenta.ru 01:39
Футбол
Мелкадзе покинул «Тамбов» и вернулся в московский «Спартак»
Нападающий Георгий Мелкадзе вернулся в московский "Спартак" после аренды в "Тамбове".
МК-Спорт вчера в 12:41
Армия и оружие
Спецназ Нацгвардии Украины переходит на натовский калибр
Новые штурмовые винтовки UAR-15 получил один из отрядов специального назначения Нацгвардии. Оружие сделано под патрон НАТО 5,56х45 мм.
Военное обозрение вчера в 12:25
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
Нижняя палата российского парламента одобрило выплаты для детей в размере 10 тысяч в августе месяце.
Лезги газет 00:25
Политика
Песков сообщил, что Путин не заразился коронавирусом от Лукашенко
Белорусский президент Александр Лукашенко рассказал, что перенес коронавирус "на ногах" и бессимптомно.
Газета.Ru вчера в 13:10
Политика
Россия расширит возможности применения санкций против Украины
Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы.
РБК вчера в 09:55
Кино
Квентин Тарантино перечислил 11 лучших фильмов в истории кино
Знаменитый американский режиссер Квентин Тарантино назвал 11 лучших фильмов в истории кино. Рейтинг обнародовало издание Far Out Magazine.
Piter.tv вчера в 01:11
Экономика
Почти 90% просроченных в разгар пандемии кредитов остались проблемными
Завершение острой фазы кризиса и пандемии не улучшило ситуацию с проблемными долгами: в мае и июне, когда в России начали постепенно сниматься санитарные ограничения, произошел заметный рост просроченной задолженности по розничным кредитам.
РБК вчера в 23:00
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве возросло до семи
В районе ДТП затруднено движение дорожного транспорта. По последним данным, пострадало семь человек: четыре в автобусе и три в "Газели".
Газета.Ru 00:17
Общество
Коуч рекомендует дыхательные техники для концентрации на работе
Мойка78 вчера в 22:25
Политика
Новый корабль-ракетоносец заложили на Амурском судостроительном заводе
Новый корабль-носитель крылатых ракет «Калибр» проекта «Каракурт» заложили на Амурском судостроительном заводе.
Телеканал 360° 00:41
Общество
В России планируют ввести алкозамки для автомобилей
Минпромторг планирует до конца года разработать концепцию массового использования алкозамков — они блокируют зажигание машины при выявлении алкоголя.
Коммерсантъ 01:59
Технологии
Павел Дуров раскритиковал Apple за 30-процентную комиссию в App Store
Дуров пояснил, как, по его мнению, влияет на пользователей продукции Apple 30-процентная комиссия, которую компания взимает с разработчиков приложений за покупки в App Store.
REGNUM вчера в 18:04