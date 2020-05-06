Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 6 мая. Июньские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,28%, составив $24,49 за баррель.
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Цена на нефть марки Brent впервые с середины апреля поднялась выше 31 доллара за баррель
Эхо Москвывчера в 19:05
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Комментарии
Политика
Мишустин не примет участие в совещании с Путиным по коронавирусу
Участие премьер-министра России Михаила Мишустина в совещании с Владимиром Путиным по борьбе с коронавирусом не планируется, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков «РИА Новости».
Коммерсантъ 04:42
Общество
«Севкабель» перенесут на Кировский завод в Петербурге
В Петербурге запланирована релокация завода "Севкабель" - производство собираются перенести на площадку Кировского завода.
Питерские заметки 05:04
Культура
Дэниел Рэдклифф озвучил первую книгу о Гарри Поттере
Дэниел Рэдклифф озвучил первую главу из книги "Гарри Поттер и философский камень".
Piter.tv 04:33
Общество
В Петербурге умерли от коронавируса еще четверо медиков
Православие и Мир 03:31
Общество
В РФ разработана дорожная карта по внедрению раздельного сбора мусора
Москва, 6 мая 2020, 10:05 — REGNUM Дорожная карта по внедрению по всей России раздельного сбора мусора разработана Минприроды.
REGNUM 03:05
Шоу-бизнес
Ксению Бородину уличили в покупке подделки люксовой сумки
Недавно Ксения продемонстрировала новую сумку Chanel — стоимость такой вещи в официальном магазине достигает 400 тысяч рублей.
StarHit.ru вчера в 14:11
Кино
Россияне назвали любимые фильмы о войне
Картину Леонида Быкова «В бой идут одни старики», посвященную летчикам-истребителям, россияне назвали любимым фильмом о Велико Отечественной войне, передает ТАСС.
МИР 24 00:10
Происшествия
Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 представил свою версию трагедии
Денис Евдокимов, командир пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в мае 2019-го на взлетной полосе в московском аэропорту Шереметьево, в интервью изданию «Лента.ру» поделился своей версией произошедшей трагедии.
Известия вчера в 07:24
Общество
Министр просвещения допустил отмену экзамена для девятиклассников
Основной государственный экзамен (ОГЭ) для выпускников 9 классов может быть отменен, заявил министр просвещения Сергей Кравцов в эфире канала «Россия 24».
Ведомости вчера в 09:43
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 04 мая в 06:45
Политика
МИД Украины перечислил тактические задачи для возвращения Крыма
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о разработке концепции «возвращения» Крыма под контроль Киева.
Коммерсантъ 05:44
Политика
Минюст Латвии назвал страну донором денег в годы СССР
В годы СССР Латвия перечисляла 48% своих доходов в общий бюджет Советского Союза, заявил глава минюста страны Янис Борданс, рассказывая о комиссии по расчетам потерь от оккупации.
Газета.Ru 02:57
Политика
Гордума Нижнего Новгорода утвердила отставку мэра Владимира Панова
Депутаты Гордумы Нижнего Новгорода сегодня на внеочередном заседании, которое прошло в дистанционном формате, утвердили отставку мэра Владимира Панова в связи с переходом на другую работу.
Российская газета 03:56
Здоровье
Областная больница Бурденко переполнена пациентами с коронавирусом
В пензенской областной клинической больнице Бурденко находятся около 600 пациентов с пневманией.
Smi58.ru 02:27
Общество
МЧС предупредило о дожде с грозой в Москве
По прогнозам синоптиков, до конца дня в столице местами возможны дождь и гроза, порывы ветра могут достигать 16 – 21 м / с. Росгидрометцентр сообщает, что сегодня в Москве воздух прогреется до 20 – 22°С.
Коммерсантъ вчера в 07:55
Здоровье
В Омске уволился главврач больницы, где выявили вспышку коронавируса
Главный врач принял решение, что по собственному желанию покидает свой пост, потому что не смог уберечь коллектив и не смог принять нужные меры эпидемиологической безопасности пресс-служба министра здравоохранения Омской области В понедельник, 4 мая, больница была закрыта на карантин.
Деловое.ТВ вчера в 14:21
Общество
Илон Маск начал распродавать свою недвижимость
Forbes 04 мая в 11:42
Общество
В Псковской области ограничили карантинные меры
В Псковской области расширили список магазинов и организаций, которые могут работать во время введенного президентом нерабочего периода из-за коронавируса.
Коммерсантъ 02:50
Общество
В Тульской области за сутки выявлено 75 новых случаев коронавируса
За минувшие сутки в Туле и области зарегистрировано 75 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Тульские новости 04 мая в 04:01
Политика
Разведсеть «Пять глаз»: COVID-19 не выведен в уханьских лабораториях
Доказательств, что коронавирус COVID-19 "сбежал" из лабораторий в китайском городе Ухань, нет, сообщает издание The Guardian со ссылкой на собственный источник в разведке.
Вести.Ru вчера в 03:29
Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК вчера в 21:07
Экономика
Еврокомиссия: ЕС вступил в глубочайшую рецессию
Речь идёт о глубочайшей рецессии в истории Евросоюза, подчеркнул он.
REGNUM 05:38
Общество
Коронавирус добрался до Шигонского района Самарской области
В Шигонском районе Самарской области выявлен первый заболевший коронавирусом, об этом сообщили в среду, 6 мая, представители регионального оперштаба.
ГТРК Самара 04:20
Происшествия
В Крыму подросток погиб от падения с 30-метровой скалы
Российская газета 03:56
Игры
Слухи: игрок узнал дату выхода Assassin’s Creed Valhalla благодаря магазину в своём городе
3DNews вчера в 03:56
Единоборства
Александр Емельяненко хочет провести бой с Тайсоном
Российский боец ММА Александр Емельяненко сообщил, что не против провести поединок с бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе Майком Тайсоном.
Спорт БИЗНЕС Online 02:15
Общество
Предсказан новый всплеск заболеваемости COVID-19 в России
Россию ждет новый всплеск заболеваемости пневмонией, вызванной вирусом SARS-CoV-2.
Lenta.ru 01:32
Здоровье
Краснокутский район могут закрыть на карантин из-за коронавируса
Краснокутский район Саратовской области может разделить судьбу Ершовского и Балтайского районов и уйти на карантин.
Четвертая Власть 05:36
Футбол
Врач «Сельты»: «Смолов приехал из страны, которая в принципе неопасна»
Представитель медицинского штаба «Сельты» Гарсия Кота высказался о возвращении нападающего Федора Смолова из России.
Бомбардир.ру 01:18