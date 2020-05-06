Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 6 мая. Июньские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,28%, составив $24,49 за баррель.
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Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 10:35, Ашберн
Комментарии
Общество
Собянин: С 12 мая в Москве не ослабят режим самоизоляции
В Москве с 12 мая планируется отменить ограничения на работу всех промышленных и строительных предприятий.
Росбалт 09:32
Шоу-бизнес
Самойлова извинилась перед Джиганом за решение о разводе
Бизнесвумен и модель Оксана Самойлова все-таки официально подала на развод с супругом, рэпером Денисом Вайнштейном-Устименко, более известным как Джиган.
NewInform вчера в 03:58
Политика
Путин соберет всех губернаторов на совещание по коронавирусу
Владимир Путин сегодня в ближайшее время соберет совещание с участием глав регионов, представителей правительства и администрации президента, на котором будет обсуждаться поддержка экономики во время пандемии коронавируса и поэтапный выход из режима ограничений.
Вести ФМ 09:43
Политика
Путин поручил максимально проинформировать граждан и бизнес о льготах
Президент России Владимир Путин потребовал максимально полно и достоверно проинформировать граждан и представителей бизнеса о способах получения льгот.
Lenta.ru 10:15
Шоу-бизнес
Умерла актриса, сыгравшая в «Мимино» и «Зависти богов»
В 68-летнем возрасте умерла российская актриса Татьяна Паркина. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.
Вести.Ru 09:00
Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК вчера в 21:07
Общество
В Госдуме призвали отменить ЕГЭ в 2020 году
Смолин призвал осуществить набор студентов в вузы в 2020 году на основе текущей успеваемости и оценки внеучебных достижений.
News.ru 08:06
Экономика
Белоусов: экономика России вступает в сложный период
Россия вступает в более сложный период с точки зрения экономики, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании у президента Владимира Путина.
Вести.Ru 10:14
Общество
Меркель заявила о преодолении первой фазы пандемии в Германии
Темпы распространения коронавируса в ФРГ существенно замедлились, это дает повод говорить о том, что первая стадия пандемии преодолена.
ТАСС 09:46
Общество
Министр культуры России заразилась коронавирусом
Ведомости 07:36
Политика
Лукашенко пригласил глав государств на парад Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других стран приехать в Минск на парад Победы 9 мая, передает агентство «БелТА».
BFM.ru вчера в 05:43
Шоу-бизнес
Илон Маск в шестой раз стал отцом
Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск стал отцом в шестой раз. Матерью ребенка является певица Клэр Элис Буше, более известная как Grimes.
Российская газета вчера в 02:31
Общество
Андрей Бочаров принял участие в видеоселекторе с Владимиром Путиным
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров принял участие в видеоселектором совещании, посвященном вопросам противодействия распространению в РФ коронавирусной инфекции.
РИАЦ 10:27
Шоу-бизнес
Сергей и Дарья Пынзарь из «Дома-2» отпраздновали оловянную свадьбу
5 мая семья Пынзарей, ставшая известной благодаря «Дому-2», отметила десять лет с момента официальной регистрации отношений.
Городовой 03:11
Политика
Саакашвили заявил о своей новой должности в Нацсовете реформ Украины
О возвращении к работе в структурах власти Украины Саакашвили сообщил в конце апреля, рассказав, что получил от президента Владимира Зеленского предложение войти в состав правительства Украины в качестве вице-премьера по реформам.
РБК 07:05
Политика
Помпео отверг причастность США к событиям в Венесуэле
РИА Новости 10:29
Общество
Италии предложили помочь России плазмой выздоровевших от коронавируса
Руководство общественной Ассоциации итальянских друзей России обратилось с открытым письмом к премьер-министру Италии Джузеппе Конте, в котором предложило направить в Россию плазму итальянцев, выздоровевших после заболевания коронавирусной инфекцией, сообщил президент ассоциации Лоренцо Валлорейа.
Взгляд.ру 08:47
Экономика
Коллекторы отметили рост безработных среди должников по кредитам
Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев заявил, что доля допускающих просроченную задолженность из-за финансовых трудностей россиян увеличилась на 10% и составляет 60%.
Газета.Ru 04:46
Хоккей
«Ак Барс» подписал контракт с Бурмистровым на один сезон
«Ак Барс» подписал контракт на один сезон с форвардом Александром Бурмистровым.
Новый Век 06:01
Политика
В Кремле заявили о недоверии опросам «Левады» о рейтинге Путина
Песков отметил, что «существуют и другие опросы, которые дают иную картину».
РБК 08:34
Политика
Разведка Южной Кореи опровергла слухи о болезни Ким Чен Ына
Национальное агентство разведки Южной Кореи в ходе заседания парламентского комитета опровергло слухи о болезни северокорейского лидера Ким Чен Ына и последующей операции.
Интерфакс 00:51
Фигурное катание
Плющенко подтвердил переход Трусовой в свою академию
«Процесс начался, готовим официально документы на федерацию о переходе Саши Трусовой ко мне в академию, в мою группу», — сказал Плющенко.
REGNUM 08:54
Общество
«Мне очень больно есть»: как выглядит девушка с самыми большими губами
В Интернете все обсуждают новую «звезду» Instagram. Ею стала девушка из Болгарии Андреа Иванова (22).
Peopletalk 04:13
Общество
В России ГИБДД введет новые штрафы для водителей
Как сообщил автомобильный эксперт Егор Васильев в рамках интервью с агентством «Прайм», в новый КоАП были внесены предложения, которые обязывают автовладельцев платить штраф в размере 5 или 35 тысяч рублей для физических и юридических лиц соответственно за нанесение вреда городской инфраструктуре.
SpeedMe 04 мая в 23:59
Происшествия
Девушки в стрингах прокатились на мотоциклах по Чебоксарам
Девушки в стрингах прокатились на мотоциклах по дорогам Чебоксар днем 6 мая.
Московский Комсомолец 09:22
Здоровье
Мясников назвал симптомы, при которых стоит вызвать скорую помощь
Если вы обезвожены, если у вас диарея, приводящая к обезвоживанию, — это возможно при COVID-19.
Вечерняя Москва 09:57
Происшествия
Капитана ФСБ лишили звания после вымогательства 20 миллионов рублей
Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд приговорил сотрудника ФСБ Кирилла Либена к двум годам колонии и лишил воинского звания капитана запаса за вымогательство 20 миллионов рублей.
Lenta.ru 09:55
Здоровье
Мурашко заявил, что мужчины болеют коронавирусом тяжелее женщин
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что мужчины болеют коронавирусом тяжелее женщин.
РИА Новости 08:59