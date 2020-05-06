Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 6 мая. Июньские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,28%, составив $24,49 за баррель.

Гаджеты Intel готовит новые Xeon vPro — Comet Lake для корпоративных рабочих станций Компания Intel в последний день прошлого месяца представила новое поколение потребительских настольных процессоров, которые вошли в серию Comet Lake-S.

Экономика В Еврокомиссии заявили о глубочайшей рецессии в истории Евросоюз вступил в глубочайшую рецессию из-за пандемии коронавируса со спадом 7,4%. Об этом 6 мая заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилоне.

Политика Путин выступит перед совещанием по коронавирусу Президент России Владимир Путин сегодня, 6 мая, перед совещанием по коронавирусу обратится со вступительным словом. 604

Экономика Минтранс планирует расширить меры поддержки транспортной отрасли Министерство транспорта Российской федерации разработало новый пакет непрямой поддержки для авиаотрасли, грузового автотранспорта, а также городского электротранспорта, вокзалов и автостанций. 5

Общество СМИ сообщили о планах ввести масочный режим в Москве Власти Москвы намерены вслед за другими регионами ввести обязательный режим ношения медицинских масок и респираторов в общественных местах. 79

Здоровье 350 медиков отказались работать в Калининградской области В Калининградской области почти 100 врачей и 250 человек среднего медперсонала отказались работать в период борьбы с коронавирусом. 7K

Общество В Госдуме придумали, как платить зарплаты в безработицу Москва, 6 мая 2020, 11:02 — REGNUM В Госдуме в рамках борьбы с безработицей предложили закрепить в Трудовом кодексе понятие оплачиваемых общественных работ. 334

Экономика Сбербанк с 6 мая снижает ставки по ипотечным кредитам Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках программы субсидирования застройщиков составит для зарплатных клиентов 6,2%. Кроме того, Сбербанк на базе "ДомКлик" готовит решения для снижения ставок по программам ипотечного кредитования на покупку жилья на первичном и вторичном рынках. 412

Экономика «Уралкалий» прокомментировал поставки калия из Белоруссии в Китай Один из крупнейших мировых производителей калия заявил, что согласованная с китайскими партнерами стоимость удобрений в 220 долларов ниже уровня предыдущего договора. 44

Политика Глава Нижнего Новгорода уходит в отставку «6 мая состоится внеочередное заседание городской думы Нижнего Новгорода, на котором будет рассматриваться единственный вопрос — о досрочном сложении полномочий главы Нижнего Новгорода Владимира Панова», — говорится в сообщении. 774

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