Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 6 мая. Июньские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,28%, составив $24,49 за баррель.
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Комментарии
Общество
У министра культуры выявлен коронавирус
У главы Минкультуры РФ Ольги Любимовой подтвержден коронавирус.
Вести.Ru 07:53
Гаджеты
Intel готовит новые Xeon vPro — Comet Lake для корпоративных рабочих станций
Компания Intel в последний день прошлого месяца представила новое поколение потребительских настольных процессоров, которые вошли в серию Comet Lake-S.
3DNews вчера в 12:04
Экономика
В Еврокомиссии заявили о глубочайшей рецессии в истории
Евросоюз вступил в глубочайшую рецессию из-за пандемии коронавируса со спадом 7,4%. Об этом 6 мая заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилоне.
Известия 06:16
Политика
Путин выступит перед совещанием по коронавирусу
Президент России Владимир Путин сегодня, 6 мая, перед совещанием по коронавирусу обратится со вступительным словом.
Коммерсантъ 07:24
Общество
Мурашко рассказал о результатах испытаний вакцины от коронавируса
Вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 проходят доклинические испытания, уже есть обнадёживающие результаты.
RT на русском 05:56
Экономика
Минтранс планирует расширить меры поддержки транспортной отрасли
Министерство транспорта Российской федерации разработало новый пакет непрямой поддержки для авиаотрасли, грузового автотранспорта, а также городского электротранспорта, вокзалов и автостанций.
Online47.ru вчера в 21:37
Общество
СМИ сообщили о планах ввести масочный режим в Москве
Власти Москвы намерены вслед за другими регионами ввести обязательный режим ношения медицинских масок и респираторов в общественных местах.
РБК 08:46
Здоровье
350 медиков отказались работать в Калининградской области
В Калининградской области почти 100 врачей и 250 человек среднего медперсонала отказались работать в период борьбы с коронавирусом.
РЕН ТВ 04 мая в 12:50
Здоровье
Более 740 больных коронавирусом свердловчан не имеют симптомов
Больных коронавирусной инфекции в Свердловской области, которые не имеют симптомов, будут переводить из больниц в другие учреждения.
Московский Комсомолец Екатеринбург 07:28
Происшествия
В Петербурге оштрафовали мужчин, жаривших шашлыки на Сенной площади
РИА Новости 06:25
Энергетика
Brent поднялась выше $30 за баррель впервые с 15 апреля
Газета.Ru вчера в 10:03
Общество
В Госдуме придумали, как платить зарплаты в безработицу
Москва, 6 мая 2020, 11:02 — REGNUM В Госдуме в рамках борьбы с безработицей предложили закрепить в Трудовом кодексе понятие оплачиваемых общественных работ.
REGNUM 04:02
Экономика
Сбербанк с 6 мая снижает ставки по ипотечным кредитам
Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках программы субсидирования застройщиков составит для зарплатных клиентов 6,2%. Кроме того, Сбербанк на базе "ДомКлик" готовит решения для снижения ставок по программам ипотечного кредитования на покупку жилья на первичном и вторичном рынках.
Вести.Ru 05:27
Шоу-бизнес
У актера Петра Красилова диагностировали коронавирус
Общественное телевидение России 08:09
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл показали видео с подросшим сыном
Принц Гарри и Меган Маркл к первому дню рождения своего сына Арчи выпустили новое видео с малышом.
News.ru 07:38
Экономика
«Почта России» перенесет штаб-квартиру на стадион ЦСКА
Совет директоров АО «Почта России» одобрил сделку аренды офисных площадей в бизнес-центре «ВЭБ-арена», сообщила компания и подтвердил представитель ВЭБ.РФ.
Ведомости 02:38
Экономика
«Уралкалий» прокомментировал поставки калия из Белоруссии в Китай
Один из крупнейших мировых производителей калия заявил, что согласованная с китайскими партнерами стоимость удобрений в 220 долларов ниже уровня предыдущего договора.
RuNews24.ru 01:10
Политика
Глава Нижнего Новгорода уходит в отставку
«6 мая состоится внеочередное заседание городской думы Нижнего Новгорода, на котором будет рассматриваться единственный вопрос — о досрочном сложении полномочий главы Нижнего Новгорода Владимира Панова», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 09:32
Общество
В Самаре сообщили о сроках завершения учебного года в школах
В министерстве образования Самарской области прокомментировали информацию о сроках завершения учебного года 2019-2020 в школах.
SamRU.ru 01:28
Общество
Минобрнауки пока не планирует переносить начало учебного года
Министерство науки и высшего образования РФ пока не собирается переносить начало учебного года с 1 сентября на октябрь, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 08:50
Политика
Лукашенко пригласил в Минск на парад Победы глав других государств
В Белоруссии не станут отменять военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и приглашают на мероприятие глав других государств.
МонаВиста вчера в 11:09
Происшествия
В Петербурге рассказали об умерших пациентах с коронавирусом
Еще три пациента с коронавирусной инфекцией, скончавшиеся в Санкт-Петербурге, имели хронические заболевания, в том числе гипертоническую болезнь и сахарный диабет, сообщает городской комитет по здравоохранению.
РИА Новости 08:06
Политика
В Кремле заявили о недоверии опросам «Левады» о рейтинге Путина
Песков отметил, что «существуют и другие опросы, которые дают иную картину».
РБК 08:34
Общество
Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России
Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 04 мая в 06:41
Экономика
Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы
Почти треть должников, испытывающих финансовые трудности, объясняют просроченные задолженности потерей работы, сообщили в ассоциации коллекторских агентств.
Газета.Ru 03:37
Экономика
Силуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги
Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой.
Газета.Ru вчера в 18:45
Политика
Глава минюста Латвии назвал республику донором денег для СССР
В советские годы Латвия отдавала почти половину своих доходов в общий бюджет СССР и являлась «донором денег» для всей страны.
Известия 01:49
Общество
Материнский капитал с 15 апреля получили около 66 тыс. семей
Более 66 тыс. семей в России получили сертификат на материнский капитал без заявления начиная с 15 апреля.
ТАСС 08:55
Политика
Песков прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Белоруссии
Россия и Белоруссия придерживаются разной тактики в борьбе с коронавирусом, Москва надеется, что разные технологии и методики не приведут к взрывному росту числа инфицированных, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:34