Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 6 мая. Июньские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,28%, составив $24,49 за баррель.
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Перезапуск экономики. Как новый кризис повлияет на курс криптовалюты

РБК09:07

Цена нефти преодолела 3 важные отметки менее чем за сутки

Вести.Ru08:06

Цена на нефть марки Brent впервые с середины апреля поднялась выше 31 доллара за баррель

Эхо Москвывчера в 19:05

Стоимость нефти Brent опустилась ниже $30

News.ru08:49

Новости кризиса 6 мая: россиянам не раздадут деньги, мировая экономика восстанавливается

URA.Ru00:00

Цена нефти Brent поднялась выше $32 впервые с 14 апреля

РИА Новостивчера в 17:55

Цена нефти Brent опустилась ниже $30

ТАСС08:25
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Общество

Принц Гарри и Меган Маркл показали видео с подросшим сыном

News.ru 07:38
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Политика

Путин допустил ужесточение режима ограничений из-за коронавируса

Ситуация с распространением коронавируса в субъектах Российской Федерации складывается по-разному и в некоторых регионах допустимо ужесточение режима ограничений.
Lenta.ru 08:37
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Общество

Обладательница одних из самых больших губ в мире увеличила их снова

22-летняя студентка из Болгарии Андреа Иванова, обладательница одних из самых больших губ в мире, увеличила их снова.
Рамблер 05:09
34
Общество

Мурашко рассказал о результатах испытаний вакцины от коронавируса

Вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 проходят доклинические испытания, уже есть обнадёживающие результаты.
RT на русском 05:56
166
Общество

В Швеции раскрыли две главные меры борьбы с коронавирусом

Эпидемиолог, советник шведского правительства и генерального секретаря Всемирной организации здравоохранения Юхан Гизеке в интервью РБК рассказал, что власти страны в борьбе с коронавирусной инфекцией опирались на меры, польза которых научно обоснована.
РИА Новости вчера в 05:34
454
Общество

Министр культуры России заразилась коронавирусом

Министр культуры Ольга Любимова заразилась коронавирусом, сообщил РБК со ссылкой на ее пресс-секретаря Анну Усачеву.
Ведомости 07:36
521
Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 04 мая в 06:45
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Кино

Умерла актриса театра и кино Татьяна Паркина

Как стало известно, актриса ушла из жизни 6 мая. На момент смерти Паркиной было 68 лет.
iReactor 08:40
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Экономика

В Еврокомиссии заявили о глубочайшей рецессии в истории

Евросоюз вступил в глубочайшую рецессию из-за пандемии коронавируса со спадом 7,4%. Об этом 6 мая заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилоне.
Известия 06:16
Общество

Роспотребнадзор предлагает снимать ограничения в три этапа

Роспотребнадзор предлагает снимать ограничения, введенные из-за коронавируса, в три этапа, сообщает РИА Новости.
Москва 24 09:17
Фигурное катание

Плющенко объявил о переходе в свою группу фигуристки Трусовой

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко объявил, что в его тренерскую группу перешла двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова, ранее занимавшаяся у Этери Тутберидзе.
РБК 08:23
Культура

Дэниел Рэдклифф озвучил первую книгу о Гарри Поттере

Дэниел Рэдклифф озвучил первую главу из книги "Гарри Поттер и философский камень".
Piter.tv 04:33
Политика

Песков рассказал о планах Путина на 9 мая

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о планах главы государства Владимира Путина на День Победы 9 мая.
Газета.Ru 07:19
22
Политика

Глава Нижнего Новгорода уходит в отставку

«6 мая состоится внеочередное заседание городской думы Нижнего Новгорода, на котором будет рассматриваться единственный вопрос — о досрочном сложении полномочий главы Нижнего Новгорода Владимира Панова», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 09:32
775
Наука

У коронавируса нашли новую опасную мутацию

Ученые из Национальной лаборатории Лос-Аламоса (США), Института вакцин Дьюка (США) и Шеффилдского университета (Великобритания) обнаружили у коронавируса SARS-CoV-2 новую мутацию, которая с начала февраля получила распространение в Европе.
Lenta.ru 07:37
1
Общество

В Госдуме призвали отменить ЕГЭ в 2020 году

Смолин призвал осуществить набор студентов в вузы в 2020 году на основе текущей успеваемости и оценки внеучебных достижений.
News.ru 08:06
4
Общество

В Госдуме придумали, как платить зарплаты в безработицу

Москва, 6 мая 2020, 11:02 — REGNUM В Госдуме в рамках борьбы с безработицей предложили закрепить в Трудовом кодексе понятие оплачиваемых общественных работ.
REGNUM 04:02
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Происшествия

В Петербурге рассказали об умерших пациентах с коронавирусом

Еще три пациента с коронавирусной инфекцией, скончавшиеся в Санкт-Петербурге, имели хронические заболевания, в том числе гипертоническую болезнь и сахарный диабет, сообщает городской комитет по здравоохранению.
РИА Новости 08:06
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Культура

Стефани Майер написала продолжение «Сумерек»

Стефани Майер в ближайшее время издаст продолжение серии романов «Сумерки». Книга получила название «Полуночное солнце» («Midnight sun»).
Культуромания 02:56
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Здоровье

Смертность от коронавируса среди мужчин оказалась выше

Одной из причин высокой смертности от коронавируса среди мужчин является курение.
ToDay News Ufa 02:30
79
ЖКХ

В Москве с 7 мая начнут отключать отопление

С 7 мая в Москве начнут отключать отопление.
Российская газета 06:29
326
Общество

В Самаре сообщили о сроках завершения учебного года в школах

В министерстве образования Самарской области прокомментировали информацию о сроках завершения учебного года 2019-2020 в школах.
SamRU.ru 01:28
5
Политика

Лукашенко пригласил в Минск на парад Победы глав других государств

В Белоруссии не станут отменять военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и приглашают на мероприятие глав других государств.
МонаВиста вчера в 11:09
699
Общество

Власти Псковской области ослабили ограничительные меры по коронавирусу

Ослабление мер по коронавирусу затронет как обычных граждан, так и компании Псковской области. Жителям с 6 мая разрешено посещать кладбища.
Экономика сегодня 03:10
66
Шоу-бизнес

Екатерина Варнава рассталась с женихом

Российская актриса и участница юмористического шоу Comedy Woman Екатерина Варнава призналась, что около года назад рассталась с женихом — 33-летним танцором и постановщиком Константином Мякиньковым.
News.ru 08:30
4
Общество

Умер заразившийся коронавирусом главный врач Троице-Сергиевой лавры

Главный врач Троице-Сергиевой лавры и Московской духовной академии игумен Тихон (Барсуков) скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте монастыря.
РИА Новости 06:45
82
Общество

Генпрокуратура признала фейками ролики о «чипировании» россиян

Генеральная прокуратура России признала фейками размещенные в интернете видеозаписи о создании коронавируса как биологического оружия ради чипирования населения и установления глобального мирового порядка.
Известия 06:13
712
Здоровье

Более 740 больных коронавирусом свердловчан не имеют симптомов

Больных коронавирусной инфекции в Свердловской области, которые не имеют симптомов, будут переводить из больниц в другие учреждения.
Московский Комсомолец Екатеринбург 07:28
9
Армия и оружие

Российские военные начнут возвращаться из Италии 7 мая

Коммерсантъ 06:41
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Экономика

Минсельхоз назвал стабильной ситуацию на продовольственных рынках

"По данным субъектов, в настоящее время ситуация на продовольственных рынках стабильна, объемы производства позволяют удовлетворять имеющийся спрос, не отмечается существенных ценовых колебаний на основные продукты питания", - отмечается в сообщении.
ТАСС 08:40
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