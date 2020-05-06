Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 6 мая. Июньские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,28%, составив $24,49 за баррель.
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 12:28, Ашберн
Комментарии
Общество
Елин: В Петербурге введут обязательный масочный режим
Масочный режим в Петербурге будет носить не рекомендательный, а обязательный характер, заявил 7 мая вице-губернатор города Евгений Елин.
Фонтанка.Ру 12:05
Здоровье
Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи
Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru вчера в 11:14
Общество
Собянин продлил ограничения в Москве до 31 мая
Мэр столицы Сергей Собянин продлил ограничения в Москве до 31 мая.
Газета.Ru 09:11
Шоу-бизнес
Дана Борисова хотела заболеть коронавирусом ради хайпа
Телеведущая и участница различных шоу Дана Борисова призналась, что ради хайпа готова была заразиться коронавирусом.
Слово и Дело 05:54
Происшествия
На волейболиста Спиридонова напали в Москве
Газета.Ru 09:28
Общество
В Москве снесли съемочную площадку шоу «Дом-2»
В Москве снесли съемочные павильоны телевизионного шоу «Дом-2» на территории Троицкого административного округа.
РБК вчера в 11:20
Общество
В Минздраве дали прогноз «активного распространения» коронавируса
Согласно ранее представленному прогнозу сингапурских учёных, эпидемия завершится в России к 24 августа.
RT на русском 11:37
Спорт
Assassin’s Creed Valhalla не станет самой масштабной игрой в серии
Cyber.sports.ru 06:50
Политика
Путин провел телефонный разговор с Трампом
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, сообщил представитель Белого дома Джадд Дир. По его словам, лидеры двух стран "обсудили прогресс в борьбе с пандемией коронавируса".
РИА Новости 10:59
Авто
У кроссовера Hyundai Palisade появилась VIP-версия
Компания Hyundai обновила большой кроссовер Palisade для южнокорейского рынка.
Motor вчера в 09:00
Гаджеты
SSD-накопители ADATA Ultimate SU720 выполнены в формате 2,5 дюйма
Компания ADATA Technology анонсировала твердотельные (SSD) накопители Ultimate SU720: изделия ориентированы прежде всего на тех пользователей, которые обновляют систему или хотят перейти с традиционного жёсткого диска на флеш-решение.
3DNews 00:01
Общество
Граница Финляндии для россиян будет закрыта до 14 июня
Граница Финляндии с Россией останется закрытой для путешественников. Ограничения решили продлить с 14 мая до 14 июня.
АБН 09:31
Футбол
У Леонида Федуна обнаружили коронавирус
Вице-президент "Лукойла", владелец московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун госпитализирован из-за диагностированной коронавирусной инфекции.
ТАСС 06:09
Общество
Власти Ростовской области продлят после 15 мая действие разрешений на передвижение граждан
Действие разрешений, позволявших жителям Ростовской области передвигаться на работу и домой, будет продлено после 15 мая.
ТАСС 11:59
Фигурное катание
Роднина прокомментировала уход Трусовой от Тутберидзе
Ранее ГЛАС сообщал о том, что Плющенко откажется от выступлений и будет тренировать Трусову 24 на 7. Он заявил, что сделает все возможное, чтобы сделать из Трусовой чемпионку.
ГЛАС.RU 06:25
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия 02:07
Общество
Впервые за 12 лет в польской деревне родился мальчик
В польской деревне Мейсьце Оджаньске впервые за 12 лет родился мальчик.
Вечерняя Москва 10:53
Здоровье
Рошаль: власти знали, что российские больницы были не готовы к ЧС
Российские власти знали, что российские медицинские учреждения были не готовы к ЧС. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 11:00
Общество
ЕГЭ и начало учебного года могут перенести из-за коронавируса
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) из-за пандемии COVID-19 может быть перенесен на середину июля или начало августа.
Уралинформбюро вчера в 04:07
Космос
Ученые обнаружили ближайшую к Земле черную дыру
Ученые из международной команды астрономов открыли новую черную дыру, которая расположена на максимально близком расстоянии от Земли.
Актуальные Новости вчера в 13:33
Армия и оружие
Появились фотографии кораблей НАТО в Баренцевом море
Шестой флот США опубликовал снимки кораблей НАТО, которые находятся у границ России в Баренцевом море, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:43
Политика
МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала
"Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала.
ТАСС вчера в 15:31
Игры
Xbox показала новые игры консоли Series X во время онлайн-презентации
Вашингтон, 7 мая 2020, 19:00 — REGNUM Компания Xbox провела онлайн-презентацию, в рамках которой она показала кинематографические и геймплейные ролики игр, которые выйдут на новой консоли Series X. Трансляция прошла сегодня, 7 мая, на YouTube-канале компании.
REGNUM 12:00
Политика
В США смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву
Американское издание We Are The Mighty смоделировало сбрасывание термоядерной бомбы мощностью в 10 тыс. мегатонн.
Известия 01:46
Кино
Россияне назвали любимые фильмы о Великой Отечественной войне
Сервис «Кинопоиск» в преддверии 75-летия Победы провел опрос среди своих пользователей и определил, какие фильмы о войне россияне любят больше всего.
Петрозаводск говорит 07:11
Общество
Верховный суд Карелии оставил в СИЗО историка Дмитриева
6 мая 155 общественных деятелей попросили председателя ВС Карелии Анатолия Накваса освободить 64-летнего историка, поскольку в петрозаводском СИЗО, где он содержится три года, выявлены случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Интерфакс 06:02
Армия и оружие
Российским военным запретили пользоваться гаджетами на службе
Интерфакс вчера в 12:34
Наука
Физики создали основу для сверхточных атомных часов
Алгоритм, который управляет работой атомных часов, периодически облучает эти ионы особым лазерным лучом, заставляя их внешние электроны колебаться между разными энергетическими уровнями.
ТАСС Наука вчера в 12:09
Авто
АвтоВАЗ запатентовал названия трех новых моделей Lada
Российский крупный производитель автомобилей «АвтоВАЗ» получил патент на три новых названия. В патент вошли Tensa, Forta и Kayna.
Слово и Дело 10:32