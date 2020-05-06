Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 6 мая. Июньские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,28%, составив $24,49 за баррель.

Политика Путин изучит рекомендации по снятию режима ограничений Президент Владимир Путин 6 мая проведет совещание и изучит предложения о поэтапной отмене введенных из-за эпидемии коронавируса ограничений, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова. 1K

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Происшествия Подавший сигнал об угрозе взрыва самолет успешно сел в Уфе Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, экипаж воздушного лайнера подал сигнал тревоги об угрозе взрыва на борту через час после вылета из столицы. 121

Гаджеты Смартфоны Samsung Galaxy S20 продаются гораздо хуже предшественников Как сообщается, по объёму продаж в первые недели после релиза смартфоны Galaxy S20 не смогли догнать своих предшественников. 1

Авто Так вот зачем в машинах Tesla будет использоваться салонная камера. Позже компания добавит возможность проведения видеоконференций Позже компания рассказала, что камера пригодится, когда эти электромобили начнут использовать в сервисах такси, чтобы в случае какого-либо происшествия можно было восстановить события.

Политика Песков прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Белоруссии Россия и Белоруссия придерживаются разной тактики в борьбе с коронавирусом, Москва надеется, что разные технологии и методики не приведут к взрывному росту числа инфицированных, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 17

Общество Всплеском туберкулеза грозит борьба с коронавирусом Минимум 1,4 млн человек могут умереть от туберкулеза из-за введенных властями карантинных мер, вызванных пандемией коронавируса, заявили исследователи партнерства «Остановите туберкулез» (Stop TB Partnership) вместе с Имперским колледжем Лондона и Университетом Джонса Хопкинса, пишет The Guardian.

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