Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 6 мая. Июньские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,28%, составив $24,49 за баррель.
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Цена на нефть марки Brent впервые с середины апреля поднялась выше 31 доллара за баррель
Эхо Москвывчера в 19:05
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Комментарии
Культура
Лещенко предложил спеть «День Победы» на разных языках 9 мая
Москва, 5 мая 2020, 10:18 — REGNUM Все желающие могут принять участие в акции «День Победы на разных языках» и 9 мая спеть знаменитую песню Давида Тухманова, заявил народный артист РСФСР Лев Лещенко.
REGNUM вчера в 03:18
Общество
Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ
Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости 04:55
Политика
Путин изучит рекомендации по снятию режима ограничений
Президент Владимир Путин 6 мая проведет совещание и изучит предложения о поэтапной отмене введенных из-за эпидемии коронавируса ограничений, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
Lenta.ru 03:03
Здоровье
Областная больница Бурденко переполнена пациентами с коронавирусом
В пензенской областной клинической больнице Бурденко находятся около 600 пациентов с пневманией.
Smi58.ru 02:27
Политика
В МИД Украины назвали три задачи по «возвращению» Крыма
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Радио НВ" рассказал о трех задачах Киева по "возвращению" Крыма.
Газета.Ru 03:34
Общество
Ролики о чипировании с помощью коронавируса признали фейком
Генеральная прокуратура России признала сообщения о искусственной природе коронавируса и о том, что его будут использовать для массового чипирования человечества, фейком.
Lenta.ru 04:13
Здоровье
В Тверской области зафиксировано ещё 44 случая заражения коронавирусом
Новых летальных случаев со вчерашнего дня не зафиксировано, то есть всего в регионе насчитывается 8 человек, умерших от вируса COVID-19.
Край справедливости 03:45
Политика
Мадуро сообщил о задержании сотрудников личной охраны Трампа
Восемь нападавших были убиты, двое задержаны. Позднее стало известно еще о восьми задержанных, сообщает РИА Новости.
Российская газета вчера в 00:04
Политика
Reuters узнало о планах США по освоению ресурсов Луны без России
США заняты подготовкой проекта по добыче ресурсов на Луне, к которому на первоначальном этапе планируют привлечь Канаду, Японию и Евросоюз, а также Объединенные Арабские Эмираты.
BFM.ru 01:20
Общество
102 новых случая заражения коронавирусом выявили в Татарстане
За прошедшие сутки в Татарстане официально зарегистрированы 102 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, в том числе болезнь выявили у семи детей.
Новый Век 04:43
Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК вчера в 21:07
Здоровье
Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС
В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31
Игры
В Сети появились первые скриншоты игры The Lord of the Rings: Gollum
В Сети появились первые скриншоты игры The Lord of the Rings: Gollum, созданной разработчиками компании Daedalic Entertainment.
Дни24 04 мая в 11:44
Общество
Губернатор Куйвашев продлит режим самоизоляции как минимум до 19 мая
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что режим самоизоляции продлят как минимум на неделю после майских праздников.
АиФ Урал вчера в 09:31
Общество
В России выявили 10559 новых случаев заражения коронавирусом
В России за последние сутки выявили 10 559 новых случаев заражения коронавирусом в 82 регионах.
Lenta.ru 03:36
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 04 мая в 06:45
Хоккей
«Сочи» обменял Лещенко в «Трактор»
«Сочи» на своем официальном сайте объявил об уходе нападающего Вячеслава Лещенко. Его обменяли в «Трактор» на денежную компенсацию.
Спорт-Экспресс 04:53
Гаджеты
Разъём Intel LGA 1700 будет поддерживать три поколения процессоров
Всё чаще появляются новости о процессорах Intel семейства Alder Lake-S, которые станут первыми обладателями конструктивного исполнения LGA 1700.
3DNews 04 мая в 05:14
Общество
Автор карантина в Великобритании нарушил свои же правила и уволился
06.05.2020 Из научного совета при правительстве Великобритании уволился ведущий медицинский эксперт, эпидемиолог и математик Имперского колледжа Нил Фергюсон, сообщает The Daily Telegraph.
Портал Поиск 03:42
Армия и оружие
Генерал Есин объяснил попытки США запретить испытания ракеты «Нудоль»
Соединенные Штаты Америки пытаются добиться запрета на испытания "Нудоли", однако в международном законодательстве отсутствуют акты, регламентирующие или запрещающие тестирование подобного вооружения, приводит слова Есина ФАН.
iReactor вчера в 04:30
Шоу-бизнес
Губерниев высказался о болезни сына Евгения Плющенко
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поддержал бывшего фигуриста Евгения Плющенко и его жену Яну Рудковскую после скандального материала в одном из глянцевых журналов о болезни их сына Александра.
МК-Спорт вчера в 11:55
Экономика
«Почта России» перенесет штаб-квартиру на стадион ЦСКА
Совет директоров АО «Почта России» одобрил сделку аренды офисных площадей в бизнес-центре «ВЭБ-арена», сообщила компания и подтвердил представитель ВЭБ.РФ.
Ведомости 02:38
Общество
Находку закроют на карантин из-за роста заболевших коронавирусом
По данным Роспотребнадзора, темпы прироста зараженных коронавирусом в Находке почти в два раза превышают в среднем по субъекту.
Российская газета вчера в 23:49
Шоу-бизнес
Муж Дарьи Пынзарь устроил ей сюрприз на десятую годовщину свадьбы
Сама Дарья не вспомнила о десятилетней годовщине брака и не сразу поняла, по какому случаю муж затеял торжество.
Пятый канал 04:11
Общество
Меган Маркл и принц Гарри отмечают 1 год сыну Арчи
Сегодня наследнику принца Гарри и Меган Маркл исполнился 1 год.
Дни24 03:53
Общество
Немецкие медики предупредили о второй и третьей волне коронавируса
Берлин, 5 мая 2020, 14:20 — REGNUM Специалисты из Германии считают, что им придётся столкнуться со второй и третьей волнами распространения нового коронавируса.
REGNUM вчера в 07:20
Шоу-бизнес
Илон Маск назвал шестого ребенка в честь боевого самолета
Шестой ребенок Илона Маска получил странное имя X-A-12. Об этом сообщила мать мальчика и подруга основателя SpaceX поп-певица Граймз.
Российская газета 04:47
Общество
Еврокомиссия подтвердила превосходство законов ЕС над национальными
Превосходство законов ЕС над законами стран — членов Евросоюза подтвердил пресс-секретарь Еврокомиссии Эрик Мамер 5 мая.
ИА Красная Весна вчера в 10:54
Экономика
Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы
Почти треть должников, испытывающих финансовые трудности, объясняют просроченные задолженности потерей работы, сообщили в ассоциации коллекторских агентств.
Газета.Ru 03:37