Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 6 мая. Июньские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,28%, составив $24,49 за баррель.
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Цена на нефть марки Brent впервые с середины апреля поднялась выше 31 доллара за баррель
Эхо Москвывчера в 19:05
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Комментарии
Политика
Путин выступит перед совещанием по коронавирусу
Президент России Владимир Путин сегодня, 6 мая, перед совещанием по коронавирусу обратится со вступительным словом.
Коммерсантъ 07:24
Общество
В Счетной палате назвали условие неизбежности второй волны COVID-19
Одномоментное снятие всех ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, сделает приход второй волны болезни неизбежным.
РБК 07:11
Политика
Литва призвала ЕС ввести санкции против России и Белоруссии
Сейм Литвы принял резолюцию, в которой призвал Европейски союз ввести санкции в отношении России и Белоруссии в связи со строительством БелАЭС и принять меры по недопущению попадания электроэнергии из Белоруссии на рынок электроэнергии Литвы.
Взгляд.ру 02:59
Происшествия
В ОАЭ произошёл крупный пожар в небоскрёбе
В районе ан-Нахда в Шардже (Объединённые Арабские Эмираты) в произошёл крупный пожар в высотном жилом здании.
RT на русском вчера в 17:10
Общество
Мурашко рассказал о результатах испытаний вакцины от коронавируса
Вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 проходят доклинические испытания, уже есть обнадёживающие результаты.
RT на русском 05:56
Общество
Брянщина по противодействию коронавирусу вошла в топ-3 регионов
Регион вошел в ТОП-3 по обеспечению эффективной работы системы здравоохранения.
БрянскToday 05:55
Общество
Королевская семья поздравила сына принца Гарри с днём рождения
Британская королевская семья поздравила с первым днём рождения сына принца Гарри и его супруги Меган Маркл.
News.ru 04:53
Общество
Умер заразившийся коронавирусом главный врач Троице-Сергиевой лавры
Главный врач Троице-Сергиевой лавры и Московской духовной академии игумен Тихон (Барсуков) скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте монастыря.
РИА Новости 06:45
Происшествия
В Петербурге объявлен в розыск пранкер, срывавший онлайн-уроки
Санкт-Петербург, 6 мая 2020, 12:45 — REGNUM Объявлен в розыск автор YouTube-канала, в отношении которого возбуждено уголовное дело за срыв дистанционного обучения петербургских школьников во время пандемии коронавируса.
REGNUM 05:45
Экономика
Сбербанк снизил минимальные ставки по ипотеке
В середине апреля президент Владимир Путин в рамках мер поддержки экономики и населения на фоне распространения коронавируса распорядился запустить программу льготной ипотеки по ставке 6,5%. 23 апреля глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении гражданам льготных ипотечных кредитов по ставке 6,5%. Граждане смогут оформить ипотеку по этой ставке до 1 ноября.
РБК 05:21
Происшествия
В Петербурге оштрафовали мужчин, жаривших шашлыки на Сенной площади
РИА Новости 06:25
Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК вчера в 21:07
Политика
МИД Чехии направил России ноту с предложением нормализовать отношения
Как отметил министр, обращение в форме ноты с предложением о начале консультаций было направлено России впервые со времени подписания в 1993 году Договора о сотрудничестве и дружественных отношениях.
РИА Новости вчера в 13:16
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Кухня» Сергей Лавыгин госпитализирован с сотрясением
Звезда популярного сериала "Кухня" Сергей Лавыгин попал в больницу с сотрясением мозга. Он упал возле подъезда и ударился головой.
Народные новости 04 мая в 16:41
Общество
Илон Маск назвал шестого ребенка в честь боевого самолета
Шестой ребенок Илона Маска получил странное имя X-A-12. Об этом сообщила мать мальчика и подруга основателя SpaceX поп-певица Граймз.
Российская газета 04:47
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 04 мая в 06:45
Политика
В Риге заявили, что Латвия отдавала СССР половину доходов
По подсчетам политика, во время нахождения в составе Советского Союза прибалтийские республики отдавали в общий бюджет государства 30-48 процентов своих бюджетов.
РИА Новости вчера в 20:30
Общество
Жители Подмосковья старше 65 лет смогут купить маски по льготной цене
Жители Московской области в возрасте 65 лет и старше смогут приобрести медицинские маски по льготной цене с 15 мая, купить их можно будет не более 30 штук в месяц, сообщает пресс-служба регионального правительства.
РИА Новости 06:55
Политика
Лидер «Альтернативы для Германии» назвал 8 мая «противоречивой датой»
Берлин, 6 мая 2020, 13:51 — REGNUM День 8 мая означает для Германии не только освобождение, но также абсолютное поражение и потерю большой части страны, считает один из лидеров партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Александер Гауланд.
REGNUM 06:51
Здоровье
Коронавирус подтвердился у 69 медработников Саратовской области
В Саратовской области коронавирус подтвердился у 69 медицинских работников.
Регион 64 06:47
Армия и оружие
Денис Пушилин раскритиковал работу миссии ОБСЕ в Донбассе
Пушилин заявил, что "беспредел ВСУ не может длиться вечно", а специальная мониторинговая миссия ОБСЕ продемонстрировала "бессилие".
Московский Комсомолец 04 мая в 16:29
Общество
В Минпросвещения допустили возможность переноса ЕГЭ
27 марта Минпросвещения перенесло сроки сдачи ЕГЭ с 25 мая на 8 июня из-за коронавируса.
Известия 05:21
Общество
Принятый в СССР пенсионный возраст могут вернуть россиянам
Пенсионный возраст, который был принят для граждан в Советском Союзе, могут вернуть россиянам уже нынешней осенью.
Primpress.ru вчера в 14:30
Общество
Предсказан новый всплеск заболеваемости COVID-19 в России
Россию ждет новый всплеск заболеваемости пневмонией, вызванной вирусом SARS-CoV-2.
Lenta.ru 01:32
Шоу-бизнес
Сергей и Дарья Пынзарь из «Дома-2» отпраздновали оловянную свадьбу
5 мая семья Пынзарей, ставшая известной благодаря «Дому-2», отметила десять лет с момента официальной регистрации отношений.
Городовой 03:11
Политика
Разведка Южной Кореи опровергла слухи о болезни Ким Чен Ына
Национальное агентство разведки Южной Кореи в ходе заседания парламентского комитета опровергло слухи о болезни северокорейского лидера Ким Чен Ына и последующей операции.
Интерфакс 00:51
Общество
С 12 мая в Белгородской области введут масочный режим
Режим собираются ввести с 12 мая.
БелПресса 07:13
Авто
Самые выгодные кроссоверы для перепродажи
Российское аналитическое агентство проанализировало изменение стоимости проданных на вторичном рынке в прошлом году среднеразмерных кроссоверов, приобретённых у дилера в 2016 году и выбрало самые ликвидные модели.
Car.ru вчера в 23:42