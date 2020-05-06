Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 6 мая. Июньские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,28%, составив $24,49 за баррель.
Читать в источнике
Комментировать359

Подробнее о событии

Нефть, Beyond Meat, Walt Disney: за какими котировками следить

РБК02:06

Цена нефти Brent поднялась выше $32

ТАССвчера в 17:54

Цена на нефть Brent перевалила за $31

News.ru03:50

Нефть: 100% за две недели. Что принесет вторая половина мая?

Вести.Ruвчера в 22:32

Цена нефти Brent поднялась выше $32 впервые с 14 апреля

РИА Новостивчера в 17:55

Новости кризиса 6 мая: россиянам не раздадут деньги, мировая экономика восстанавливается

URA.Ru00:00

Цена на нефть марки Brent впервые с середины апреля поднялась выше 31 доллара за баррель

Эхо Москвывчера в 19:05
Показать все источники
Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 07:31, Ашберн

Комментарии

Политика

Путин выступит перед совещанием по коронавирусу

Президент России Владимир Путин сегодня, 6 мая, перед совещанием по коронавирусу обратится со вступительным словом.
Коммерсантъ 07:24
Общество

В Счетной палате назвали условие неизбежности второй волны COVID-19

Одномоментное снятие всех ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, сделает приход второй волны болезни неизбежным.
РБК 07:11
7
Политика

Литва призвала ЕС ввести санкции против России и Белоруссии

Сейм Литвы принял резолюцию, в которой призвал Европейски союз ввести санкции в отношении России и Белоруссии в связи со строительством БелАЭС и принять меры по недопущению попадания электроэнергии из Белоруссии на рынок электроэнергии Литвы.
Взгляд.ру 02:59
3
Происшествия

В ОАЭ произошёл крупный пожар в небоскрёбе

В районе ан-Нахда в Шардже (Объединённые Арабские Эмираты) в произошёл крупный пожар в высотном жилом здании.
RT на русском вчера в 17:10
194
Общество

Мурашко рассказал о результатах испытаний вакцины от коронавируса

Вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 проходят доклинические испытания, уже есть обнадёживающие результаты.
RT на русском 05:56
133
Общество

Брянщина по противодействию коронавирусу вошла в топ-3 регионов

Регион вошел в ТОП-3 по обеспечению эффективной работы системы здравоохранения.
БрянскToday 05:55
9
Общество

Королевская семья поздравила сына принца Гарри с днём рождения

Британская королевская семья поздравила с первым днём рождения сына принца Гарри и его супруги Меган Маркл.
News.ru 04:53
Общество

Умер заразившийся коронавирусом главный врач Троице-Сергиевой лавры

Главный врач Троице-Сергиевой лавры и Московской духовной академии игумен Тихон (Барсуков) скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте монастыря.
РИА Новости 06:45
29
Происшествия

В Петербурге объявлен в розыск пранкер, срывавший онлайн-уроки

Санкт-Петербург, 6 мая 2020, 12:45 — REGNUM Объявлен в розыск автор YouTube-канала, в отношении которого возбуждено уголовное дело за срыв дистанционного обучения петербургских школьников во время пандемии коронавируса.
REGNUM 05:45
6
Экономика

Сбербанк снизил минимальные ставки по ипотеке

В середине апреля президент Владимир Путин в рамках мер поддержки экономики и населения на фоне распространения коронавируса распорядился запустить программу льготной ипотеки по ставке 6,5%. 23 апреля глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении гражданам льготных ипотечных кредитов по ставке 6,5%. Граждане смогут оформить ипотеку по этой ставке до 1 ноября.
РБК 05:21
340
Происшествия

В Петербурге оштрафовали мужчин, жаривших шашлыки на Сенной площади

РИА Новости 06:25
671
Экономика

Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК вчера в 21:07
7,3K
Политика

МИД Чехии направил России ноту с предложением нормализовать отношения

Как отметил министр, обращение в форме ноты с предложением о начале консультаций было направлено России впервые со времени подписания в 1993 году Договора о сотрудничестве и дружественных отношениях.
РИА Новости вчера в 13:16
1,6K
Шоу-бизнес

Звезда сериала «Кухня» Сергей Лавыгин госпитализирован с сотрясением

Звезда популярного сериала "Кухня" Сергей Лавыгин попал в больницу с сотрясением мозга. Он упал возле подъезда и ударился головой.
Народные новости 04 мая в 16:41
12
Фигурное катание

СМИ сообщили о переходе фигуристки Трусовой от Тутберидзе к Плющенко

РБК 07:23
Общество

Илон Маск назвал шестого ребенка в честь боевого самолета

Шестой ребенок Илона Маска получил странное имя X-A-12. Об этом сообщила мать мальчика и подруга основателя SpaceX поп-певица Граймз.
Российская газета 04:47
5
Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 04 мая в 06:45
1,8K
Политика

В Риге заявили, что Латвия отдавала СССР половину доходов

По подсчетам политика, во время нахождения в составе Советского Союза прибалтийские республики отдавали в общий бюджет государства 30-48 процентов своих бюджетов.
РИА Новости вчера в 20:30
1,1K
Общество

Жители Подмосковья старше 65 лет смогут купить маски по льготной цене

Жители Московской области в возрасте 65 лет и старше смогут приобрести медицинские маски по льготной цене с 15 мая, купить их можно будет не более 30 штук в месяц, сообщает пресс-служба регионального правительства.
РИА Новости 06:55
14
Политика

Лидер «Альтернативы для Германии» назвал 8 мая «противоречивой датой»

Берлин, 6 мая 2020, 13:51 — REGNUM День 8 мая означает для Германии не только освобождение, но также абсолютное поражение и потерю большой части страны, считает один из лидеров партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Александер Гауланд.
REGNUM 06:51
3
Здоровье

Коронавирус подтвердился у 69 медработников Саратовской области

В Саратовской области коронавирус подтвердился у 69 медицинских работников.
Регион 64 06:47
Армия и оружие

Денис Пушилин раскритиковал работу миссии ОБСЕ в Донбассе

Пушилин заявил, что "беспредел ВСУ не может длиться вечно", а специальная мониторинговая миссия ОБСЕ продемонстрировала "бессилие".
Московский Комсомолец 04 мая в 16:29
Общество

В Минпросвещения допустили возможность переноса ЕГЭ

27 марта Минпросвещения перенесло сроки сдачи ЕГЭ с 25 мая на 8 июня из-за коронавируса.
Известия 05:21
487
Общество

Принятый в СССР пенсионный возраст могут вернуть россиянам

Пенсионный возраст, который был принят для граждан в Советском Союзе, могут вернуть россиянам уже нынешней осенью.
Primpress.ru вчера в 14:30
27
Общество

Предсказан новый всплеск заболеваемости COVID-19 в России

Россию ждет новый всплеск заболеваемости пневмонией, вызванной вирусом SARS-CoV-2.
Lenta.ru 01:32
336
Шоу-бизнес

Сергей и Дарья Пынзарь из «Дома-2» отпраздновали оловянную свадьбу

5 мая семья Пынзарей, ставшая известной благодаря «Дому-2», отметила десять лет с момента официальной регистрации отношений.
Городовой 03:11
1
Политика

Разведка Южной Кореи опровергла слухи о болезни Ким Чен Ына

Национальное агентство разведки Южной Кореи в ходе заседания парламентского комитета опровергло слухи о болезни северокорейского лидера Ким Чен Ына и последующей операции.
Интерфакс 00:51
1
Общество

С 12 мая в Белгородской области введут масочный режим

Режим собираются ввести с 12 мая.
БелПресса 07:13
26
Шоу-бизнес

Актриса Татьяна Васильева сообщила о своем самочувствии

РБК 06:44
2
Авто

Самые выгодные кроссоверы для перепродажи

Российское аналитическое агентство проанализировало изменение стоимости проданных на вторичном рынке в прошлом году среднеразмерных кроссоверов, приобретённых у дилера в 2016 году и выбрало самые ликвидные модели.
Car.ru вчера в 23:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное