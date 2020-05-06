Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 6 мая. Июньские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,28%, составив $24,49 за баррель.
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Цена на нефть марки Brent впервые с середины апреля поднялась выше 31 доллара за баррель
Эхо Москвывчера в 19:05
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Комментарии
Космос
Россия создаст многоразовую ракету лучше SpaceX из сбереженного от Украины носителя
Совет Российской академии наук по космосу одобрил на днях предложенную Роскосмосом линейку новых ракет космического назначения, включая многоразовые носители.
ФАН 04 мая в 11:34
Общество
Глава Роспотребнадзора назвала «финальную точку» в снятии ограничений
По словам Анны Поповой, возглавляющей Роспотребнадзор, последним из этапов снятия действующих из-за коронавируса ограничений станет отмена запрета на проведение массовых мероприятий.
Наша версия 04 мая в 08:38
Общество
Рошаль назвал оптимизацию здравоохранения неэффективной в условиях ЧС
Оптимизация здравоохранения в РФ неэффективна в условиях чрезвычайных ситуаций, считает сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта доктор Леонид Рошаль.
РИА Новости вчера в 08:31
Общество
Силуанов назвал замороженные из-за вируса проекты и стройки
«Средства на стимулирование госслужащих, целый ряд строек будут перенесены на более поздний срок, например проект по строительству здания Верховного суда в Санкт-Петербурге», — добавил министр.
РБК вчера в 19:46
Общество
В Минздраве считают, что России еще далеко до плато по коронавирусу
Главный пульмонолог министерства, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев считает, что до выхода на плато по заболеваемости COVID-19 России еще далеко, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Аргументы и Факты 04 мая в 10:49
Политика
МИД Чехии направил России ноту с предложением нормализовать отношения
Как отметил министр, обращение в форме ноты с предложением о начале консультаций было направлено России впервые со времени подписания в 1993 году Договора о сотрудничестве и дружественных отношениях.
РИА Новости вчера в 13:16
Путешествия
Спрогнозированы сроки возобновления рейсов между Россией и Турцией
Согласно расчетам, первые полеты между Турцией и российскими городами, где зафиксирован низкий уровень инфицирования, могут состояться после 12 июня.
Lenta.ru 02:29
Политика
В Пентагоне заявили о непричастности США к событиям в Венесуэле
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Соединенные Штаты непричастны к попытке переворота в Венесуэле, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 18:05
Происшествия
Дочь ректора Горного университета выиграла суд против РФ в ЕСПЧ
Женщина является дочерью Владимира Литвиненко, ректора Петербургского горного университета.
Piter.tv 01:59
Общество
В России рассматривают введение общественных работ для решения проблемы зарплат
Зампредседателя комиссии Госдумы по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства Айрат Фаррахов выступил с предложением ввести общественные работы для предприятий, в которых в связи с карантинными мерами приостановлено производство.
Газета.Ru 02:24
Политика
Депутат Рашкин попросил проверить программу Киселева на экстремизм
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин направил запрос генпрокурору Игорю Краснову после выпуска программы «Вести недели», где телеведущий Дмитрий Киселев заявил о необходимости «ставить памятники Колчаку, Врангелю, Деникину, Краснову».
РБК 04 мая в 07:54
Общество
Власти Приморья решили ограничить въезд в Находку из-за коронавируса
Власти Приморского края приняли решение с 8 мая ограничить въезд и выезд из Находкинского городского округа из-за высокого темпа прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-служба правительства региона.
RT на русском вчера в 23:45
Общество
Отопление в Москве начнут отключать 7 мая
В Москве отключать отопление начнут с 7 мая, процесс продлится три дня, объявил заммэра Петр Бирюков.
Интерфакс 01:13
Политика
Глава минюста Латвии назвал республику донором денег для СССР
В советские годы Латвия отдавала почти половину своих доходов в общий бюджет СССР и являлась «донором денег» для всей страны.
Известия 01:49
Общество
Немецкие медики предупредили о второй и третьей волне коронавируса
Берлин, 5 мая 2020, 14:20 — REGNUM Специалисты из Германии считают, что им придётся столкнуться со второй и третьей волнами распространения нового коронавируса.
REGNUM вчера в 07:20
Политика
Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 04 мая в 08:04
Общество
В Псковской области ограничили карантинные меры
В Псковской области расширили список магазинов и организаций, которые могут работать во время введенного президентом нерабочего периода из-за коронавируса.
Коммерсантъ 02:50
Общество
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом в домашних условиях
Вирусолог доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в интервью Пятому каналу заявил, что в случае заражения коронавирусом в домашних условиях через еду или воду заболевание будет протекать по типу кишечной инфекции.
RT на русском вчера в 21:37
Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК вчера в 21:07
Политика
Разведка Южной Кореи опровергла слухи об операции у Ким Чен Ына
Южнокорейская разведка опровергла информацию о проблемах со здоровьем у лидера КНДР Ким Чен Ына и последующем хирургическом вмешательстве.
Известия 01:07
Футбол
Давид Янчик: «Однажды вечером жена не пустила меня в дом, и я всю ночь спал за дверью»
Было такое, что я вечером пришел домой, но жена не позволила мне зайти внутрь, и я всю ночь спал за дверью.
Спорт-Экспресс вчера в 23:56
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева показала редкое фото пятилетней дочери
Дочери знаменитости накануне исполнилось пять лет. По этому поводу родители устроили праздничную вечеринку.
Слово и Дело 02:38
Общество
ЕГЭ могут перенести на июль-август – СМИ
Москва, 6 мая 2020, 09:28 — REGNUM Проведение экзаменов в формате ЕГЭ может быть перенесено на июль-август.
REGNUM 02:28
Общество
Во Владимирской области выявили 48 новых случаев коронавируса
На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10:00 на 5 мая лабораторно подтверждено 48 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
ГТРК Владимир вчера в 03:34
Общество
В Москве 588 пациентов вылечились от коронавируса
В Москве ещё 588 пациентов выздоровели после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших достигло 5458.
RT на русском 02:52
Экономика
«Почта России» перенесет штаб-квартиру в «ВЭБ-Арену»
Совет директоров АО «Почта России» одобрил сделку аренды офисных площадей в бизнес-центре «ВЭБ-Арена», сообщила компания и подтвердил представитель ВЭБ.РФ.
Ведомости 02:38
Экономика
В Татарстане увеличили прожиточный минимум
Прожиточный минимум для трудоспособного населения в январе-марте 2020 года увеличился с 9 534 до 9 841 рубля, для пенсионеров — c 7 311 до 7 546 рублей, для детей — с 8 889 рублей до 9 333 рублей, следует из постановления.
Реальное время 02:25
Происшествия
Самосвал Volvo протаранил две легковушки на Таллинском шоссе
Как сообщили очевидцы, на светофоре у "Ленты", которая находится на Таллинском шоссе, самосвал Volvo въехал в две легковушки.
Piter.tv 01:40
Политика
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
Деловое.ТВ вчера в 12:23
Культура
Стефани Майер заговорила о продолжении саги «Сумерки»
Автор серии романов «Сумерки» Стефани Майер намекнула на то, что истории о вампирах могут быть продолжены.
Что происходит вчера в 07:57