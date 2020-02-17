Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
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Комментарии
ЖКХ
В России могут запретить отключать услуги ЖКХ должникам
Государственная Дума рассмотрит поправки в 157-ю статью Жилищного кодекса, которые запрещают отключение россиянам услуг ЖКХ за долги.
Общество
Аутсайдером рейтинга регионов РФ по качеству жизни стала Тува
Тува названа наименее благоприятным для жизни регионом России.
Политика
В Чечне ответили на слова чешского премьера о республике
Заявления чешского премьера о Чечне свидетельствуют о его желании понравиться русофобской публике на Западе, заявил чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.
Общество
Богатейший человек мира дал 10 миллиардов долларов на «спасение Земли»
Ранее сообщалось, что Джефф Безос снова возглавил список богатейших людей мира по версии Forbes.
Космос
В MetaBallStudios сравнили астероиды и земные объекты
На всемирно известном канале MetaBallStudios был обнародован видеоматериал, в котором ученые продемонстрировали реальные габариты астероидов в сравнении с объектами, расположенными на земном шаре.
Общество
Пассажиры Diamond Princess начнут покидать судно 19 февраля
Общество
Регионы Сибири запаздывают с программами модернизации здравоохранения
В Сибири утверждаются 642 паспорта медорганизации, которые участвуют в программе модернизации первичного звена здравоохранения.
Экономика
ЦБ одобрил блокчейн-проект «Норникеля» для токенизации продукции
Комитет Банка России по развитию финансового рынка одобрил блокчейн-платформу "Норникеля" для выпуска и оборота цифровых прав, пилотный проект сможет заработать после вступления в силу закона "О цифровых финансовых активах".
Общество
Россиян предупредили о морозах в марте
Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Здоровье
Хирург: Цирроз печени развивается даже от лёгкого алкоголя
Руководитель Центра портальной гипертензии и экстренной хирургии Гарик Манукьян предупредил о том, что развитие у человека цирроза печени не зависит от крепости употребляемых им алкогольных напитков.
Политика
СМИ: в районе крушения MH17 не было комплексов «Бук»
В районе крушения малайзийского рейса MH17 в Донбассе не было зенитно-ракетных комплексов «Бук».
Здоровье
Онкобольных могут лишить инвалидности из-за регламента Минздрава
Новый регламент Минздрава может лишить онкобольных возможности получить инвалидность.
Здоровье
Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 70 тысяч человек
Общее число заболевших по миру превысило 71 тысячу человек. Вылечиться от коронавирусной инфекции удалось более 10 тысячам человек.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал
Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Политика
Аваков: Украинский борт вывезет из Китая россиянина
Украинский спецборт вывезет из Китая 49 граждан Украины и 25 иностранцев, среди которых есть гражданин РФ.
Политика
Кремль отреагировал на высказывания Лукашенко в адрес России
Россия продолжит диалог с Минском по поставкам энергоносителей, исходя из того, что на встрече в Сочи лидеры двух стран достигли определенного понимания, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Армия и оружие
Хуситы сбили военный самолет арабской коалиции в Йемене
На северо-востоке Йемена сторонники движения "Ансар Аллах" (хуситы) сбили истребитель арабской коалиции.
Политика
Мнение: запрет отчуждения территорий гарантирует России целостность
Президент России Владимир Путин на встрече с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ выступил в поддержку идеи художественного руководителя Театра Олега Табакова Владимира Машкова о том, чтобы закрепить в Конституции запрет на отчуждение территорий России.
Политика
Глава МИД Украины заявил о риске войны между Россией и Белоруссией
Белоруссию ждет война с Россией, если белорусские власти будут бороться за свою независимость, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью чешскому изданию Respekt, опубликованном 17 февраля.
Экономика
В Госдуму внесен проект об индексации для работающих пенсионеров
Член Совета Федерации Василий Иконников внес в Госдуму законопроект о восстановлении индексации страховых пенсий работающим пенсионерам.
Общество
Сбежавшую из карантина петербурженку решили принудительно изолировать
Петроградский районный Санкт-Петербурга суд постановил, что сбежавшую из коронавирусного карантина в Боткинской больнице Аллу Ильину необходимо принудительно изолировать.
Энергетика
Литва проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд
Литва проиграла дело о финансовых претензиях к "Газпрому" в размере €1,4 млрд в Верховном суде Швеции (ВСШ).
Хоккей
«Вашингтон» проиграл «Вегасу», Овечкин снова не забил
Стоит отметить, что капитан "Кэпиталз" Александр Овечкин не может набрать очки уже в пятом матче подряд.
Футбол
«Торпедо» подписало экс-защитника «Енисея» Кичина
Экс-защитник «Енисея» Валерий Кичин вернулся в Россию. Футболист сборной Кыргызстана подписал контракт с «Торпедо».
Кино
Скончался грузинский режиссер Георгий Шенгелая
Культура
Автор саундтрека к «Бригаде» Андрей Иванов погиб в Австралии
Экономика
Названы регионы, где продают самое дорогое российское шампанское
Специалисты провели анализ розничных цен российского шампанского по регионам за годовой период и выяснили, что самое дорогое шампанское продается в Москве, Приморье, Красноярском крае, Санкт-Петербурге и Нижегородской области.
Экономика
Счётная палата проанализирует передачу акций Сбербанка правительству
Аудитор Счётной палаты Алексей Саватюгин сообщил, что ведомство планирует проверить передачу Центробанком правительству контрольного пакета акций Сбербанка за счёт средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Хоккей
«Лос-Анджелес» обменял своего лучшего снайпера Тоффоли в «Ванкувер»
27-летний Тоффоли был выбран «королями» на драфте 2010 года под общим 47-м номером. Он является лучшим снайпером «Кингз» в этом сезоне.