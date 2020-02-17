Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в апреле снизились на 0,28% — до $57,16 за баррель.
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