Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в апреле снизились на 0,28% — до $57,16 за баррель.

Политика Глава МИД Украины заявил о риске войны между Россией и Белоруссией Белоруссию ждет война с Россией, если белорусские власти будут бороться за свою независимость, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью чешскому изданию Respekt, опубликованном 17 февраля.

Технологии Названа минимальная стоимость Sony PlayStation 5 Источники из компании Sony раскрыли базовую цену новенькой PlayStation 5. Цена на эту приставку нового поколения может неприятно удивить геймеров, сообщает агентство Bloomberg.

Кино Как гопники Гая Ричи стали «Джентльменами» Извилистей стала структура: «Джентльмены» – фильм-матрешка с крайне ненадежным рассказчиком, который меняет сюжет на ходу и очевидно себе на уме.

Общество В Петербурге суд вернул в больницу сбежавшую из карантина пациентку Петроградский районный суд принудительно вернул в больницу жительницу Санкт-Петербурга Аллу Ильину, которая находилась в карантине с подозрением на коронавирус, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Шоу-бизнес Евгений Миронов впервые появился с сыном на публике В начале этого года артист впервые появился с мальчиком на публике и поклонники и журналисты смогли лично убедиться в реальности его существования.

Наука Польские ученые поставили под вопрос теорию эволюции динозавров Теория развития динозавров подразумевает, что предки ящеров постепенно изменяли свою тазобедренную кость, пока она не вошла сбоку в вертикальную впадину тазобедренного сустава, что позволило им передвигаться на двух ногах и стало существенным фактором в гонке эволюции.

Здоровье В Хубэе число жертв коронавируса достигло 1789 человек Количество зараженных новым типом коронавируса в китайской провинции Хубэй достигло почти 60 тысяч человек, зарегистрировано 93 новых смертельных случая, сообщает региональный комитет здравоохранения.

Политика В Госдуме продлили срок предоставления поправок в проект о Конституции Совет Думы продлил до 2 марта срок представления поправок в проект об изменении Конституции РФ, сообщила журналистам глава комитета Госдумы по ЖКХ, член рабочей группы по поправке в конституцию Галина Хованская, участвовавшая в заседании Совета ГД.