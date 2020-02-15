Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов в понедельник, 17 февраля.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Мировые цены на нефть снижаются

RT на русском00:08

Цены на нефть выросли при закрытии торгов в пятницу

Московский Комсомолец14 февраля в 21:58

Нефть поставила полугодовой рекорд, подорожав на 5% за неделю

News.ru14 февраля в 11:50

Нефть Brent завершает неделю ростом примерно на 5% - максимальным с сентября

Финмаркет14 февраля в 10:50

Цена нефти Brent поднялась выше $57 за баррель

ТАСС14 февраля в 05:56

Нефть завершила сессию выше $57 за баррель

REGNUM14 февраля в 15:40

Цены на нефть изменились разнонаправленно на новостях по коронавирусу

Взгляд.ру14 февраля в 01:04
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 17:27, Ашберн

Комментарии

Политика

Судья КС призвал не считать Россию правопреемницей СССР

Советский Союз был «незаконно созданным государством», и Россия не должна считаться правопреемником «репрессивно-террористических деяний» советской власти, считает судья Конституционного суда (КС) Константин Арановский.
Коммерсантъ 02:21
Экономика

Почему экономика Японии упала рекордно за пять лет

В IV квартале 2019 года японская экономика показала максимальное падение за последние пять лет.
RT на русском 11:18
Происшествия

Краснодарский «людоед» Бакшеев скончался в тюремной больнице

Вести.Ru 10:36
Общество

Телеведущего Дмитрия Диброва госпитализировали в Москве

Интерфакс 15:11
Общество

«Камаз» и «Соллерс» обсуждают создание альянса

Крупнейший российский производитель грузовиков «Камаз» и один из основных российских производителей легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV), «Соллерс», хотят создать альянс.
Ведомости вчера в 13:58
Наука

Возможным источником коронавируса назвали китайскую лабораторию

Два биолога из Китая, Ботао Сяо и Лэй Сяо, сообщают, что к развитию и распространению инфекции могли вызвать эксперименты, которые проводились на летучих мышах.
ToDay News Ufa 07:22
Шоу-бизнес

Кети Топурия показала округлившийся живот

Обтягивающее вечернее платье с завышенной талией подчеркнуло округлившийся живот звезды, передает Telegram-канал «Только никому».
NewInform 15 февраля в 07:24
Шоу-бизнес

50-летняя Дженнифер Лопес продемонстрировала фигуру в бикини

50-летняя Дженнифер Лопес продолжает напоминать своим фанатам о том, как шикарно она выглядит.
Pravda.Ru 10:12
Футбол

Александр Кокорин: «Сочи» может играть агрессивно

Спорт день за днем 15:04
Футбол

Футболист Смолов забил «Реалу» в чемпионате Испании

Росбалт вчера в 16:40
Футбол

«Манчестер Юнайтед» победил «Челси» в 26-м туре АПЛ

RT на русском 16:55
Общество

«Макдоналдс» открыл в России «темную кухню»

Lenta.ru 15:52
Кино

Бекмамбетов в Кронштадте начал съемки фильма «Девятаев»

Peterburg2.ru 12:28
Общество

Парижский суд оставил россиянина Винника под стражей

Апелляционный суд Парижа оставил под стражей Александра Винника, отклонив апелляцию защиты россиянина.
Вечерняя Москва 14:41
Здоровье

Два амбулаторных центра онкопомощи откроются в Тверской области

Известия 07:33
Технологии

В России появился новый метод воровства персональных данных

В понедельник, 17 февраля, стало известно, что российские интернет-компании и администраторы различных сайтов разработали новый метод воровства персональных данных пользователей.
Форпост Северо-Запад 02:30
Политика

В раде предложили отправить в Москву делегацию на парад Победы

Известия 05:24
Политика

Лавров назвал главные темы переговоров России и Италии в формате «2+2»

Переговоры дипломатов и министров обороны России и Италии в формате «2+2» пройдут завтра, 18 февраля, в Риме.
NewInform вчера в 23:34
Религия

Грузинская церковь отказалась от участия во встрече по вопросу ПЦУ

Грузинская церковь решила не участвовать во встрече предстоятелей поместных церквей в Иордании, которую организует иерусалимский патриарх Феофил III с целью обсуждения проблем православного мира.
Аргументы и Факты 11:22
Общество

Украина продаст три убыточных морских порта в Чёрном море

Три государственных морских порта Украины с выходом к Чёрному морю внесены в список объектов, подлежащих приватизации по причине их убыточности.
RT на русском 12:38
Политика

Посол России в Турции рассказал об угрозах в свой адрес

Послу России в Анкаре Алексею Ерхову угрожают. Об этом сам дипломат рассказал телеканалу "Звезда", передает РИА Новости.
Российская газета вчера в 11:49
Армия и оружие

В Сирии возобновилось совместное патрулирование России и Турции

Российская военная полиция и турецкие военнослужащие возобновили совместное патрулирование зоны у сирийско-турецкой границы, сообщил 17 февраля на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлёв.
REGNUM 14:24
Политика

В ФСБ исключили связь с убийством Хангошвили в Берлине

Президент ассоциации спецподразделения ФСБ России "Вымпел" Валерий Попов заявил, что никакой связи между фондом и убийством гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине нет, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 13:56
Футбол

Ребров: Дзюба хотел остаться в «Спартаке», всё долго обдумывал

Чемпионат 10:25
Происшествия

Первая россиянка заразилась коронавирусом

На круизном лайнере Diamond Princess, стоящем на карантине у берегов Японии, коронавирусом нового типа 2019-nCoV заразилась россиянка.
РБК 05:48
Космос

Получены изображения тускнеющего красного гиганта Бетельгейзе

С помощью Очень большого телескопа ESO (VLT) астрономы зафиксировали затемнение на поверхности Бетельгейзе, красной сверхгигантской звезды в созвездии Ориона.
Научная Россия 15 февраля в 04:24
Общество

В Петербурге суд вернул в больницу сбежавшую из карантина пациентку

Петроградский районный суд принудительно вернул в больницу жительницу Санкт-Петербурга Аллу Ильину, которая находилась в карантине с подозрением на коронавирус, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 04:40
Общество

«Газпром» покинули два ключевых члена команды Миллера

В феврале 2019 г. «Газпром» объявил об отставке двух ключевых заместителей Миллера – Валерия Голубева, курировавшего внутренний рынок, и Александра Медведева, отвечавшего за работу на внешних рынках.
Ведомости 13:17
Общество

В Госсовете предложили декриминализировать невыплату зарплат

Рабочая группа Госсовета во главе с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым предлагает частично декриминализировать законодательство об экономических преступлениях, сообщает РБК.
Коммерсантъ 08:14
Армия и оружие

ВМС США испытали баллистическую ракету Trident II без боевой части

Военно-морские силы США провели испытание баллистической ракеты Trident II без боевой части, передает ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 22:32
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное