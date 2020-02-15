Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
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Нефть Brent завершает неделю ростом примерно на 5% - максимальным с сентября
Финмаркет14 февраля в 10:50
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 17:27, Ашберн
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