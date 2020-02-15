Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов в понедельник, 17 февраля.

Политика Судья КС призвал не считать Россию правопреемницей СССР Советский Союз был «незаконно созданным государством», и Россия не должна считаться правопреемником «репрессивно-террористических деяний» советской власти, считает судья Конституционного суда (КС) Константин Арановский.

Общество «Камаз» и «Соллерс» обсуждают создание альянса Крупнейший российский производитель грузовиков «Камаз» и один из основных российских производителей легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV), «Соллерс», хотят создать альянс.

Наука Возможным источником коронавируса назвали китайскую лабораторию Два биолога из Китая, Ботао Сяо и Лэй Сяо, сообщают, что к развитию и распространению инфекции могли вызвать эксперименты, которые проводились на летучих мышах.

Религия Грузинская церковь отказалась от участия во встрече по вопросу ПЦУ Грузинская церковь решила не участвовать во встрече предстоятелей поместных церквей в Иордании, которую организует иерусалимский патриарх Феофил III с целью обсуждения проблем православного мира.

Общество Украина продаст три убыточных морских порта в Чёрном море Три государственных морских порта Украины с выходом к Чёрному морю внесены в список объектов, подлежащих приватизации по причине их убыточности.

Армия и оружие В Сирии возобновилось совместное патрулирование России и Турции Российская военная полиция и турецкие военнослужащие возобновили совместное патрулирование зоны у сирийско-турецкой границы, сообщил 17 февраля на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлёв.

Политика В ФСБ исключили связь с убийством Хангошвили в Берлине Президент ассоциации спецподразделения ФСБ России "Вымпел" Валерий Попов заявил, что никакой связи между фондом и убийством гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине нет, передает "Интерфакс".

Происшествия Первая россиянка заразилась коронавирусом На круизном лайнере Diamond Princess, стоящем на карантине у берегов Японии, коронавирусом нового типа 2019-nCoV заразилась россиянка.

Космос Получены изображения тускнеющего красного гиганта Бетельгейзе С помощью Очень большого телескопа ESO (VLT) астрономы зафиксировали затемнение на поверхности Бетельгейзе, красной сверхгигантской звезды в созвездии Ориона.

Общество В Петербурге суд вернул в больницу сбежавшую из карантина пациентку Петроградский районный суд принудительно вернул в больницу жительницу Санкт-Петербурга Аллу Ильину, которая находилась в карантине с подозрением на коронавирус, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Общество «Газпром» покинули два ключевых члена команды Миллера В феврале 2019 г. «Газпром» объявил об отставке двух ключевых заместителей Миллера – Валерия Голубева, курировавшего внутренний рынок, и Александра Медведева, отвечавшего за работу на внешних рынках.