Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов в понедельник, 17 февраля.
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Мировые цены на нефть снижаются

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Цена нефти Brent поднялась выше $57 за баррель

ТАСС14 февраля в 05:56

Нефть не смогла удержаться выше $57 за баррель

REGNUM14 февраля в 12:37
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