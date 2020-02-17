Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 23:34, Ашберн
Комментарии
Здоровье
Эпидпорог гриппа и ОРВИ превышен в 31 субъекте России
В 31 субъекте России превышен эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Армия и оружие
В бундестаге выступили против развёртывания войск на границе с Россией
"Положить конец" поддержке учений Депутаты бундестага от Левой партии убеждены, что размещение войск в рамках DEFENDER-Europe 20 наносит вред системе коллективной безопасности в Европе, нарушает дух основополагающего акта Россия — НАТО, а также противоречит всем усилиям по ослаблению напряжённости и формированию доверия.
Кино
Скончался грузинский режиссер Георгий Шенгелая
Хоккей
«Вашингтон» проиграл «Вегасу», Овечкин снова не забил
Стоит отметить, что капитан "Кэпиталз" Александр Овечкин не может набрать очки уже в пятом матче подряд.
Армия и оружие
СМИ: в районе крушения MH17 не было комплексов «Бук»
В районе крушения малайзийского рейса MH17 в Донбассе не было зенитно-ракетных комплексов «Бук».
Общество
Врач-онколог назвала продукты, которые исключила из рациона
Технологии
Фонд СПО оригинально просит у Microsoft исходники Windows 7
В свою очередь Фонд свободного программного обеспечения, предложил компании Microsoft поделится исходным кодом Windows 7 и дать системе вторую жизнь.
Экономика
В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающим пенсионерам
Член Совета Федерации Василий Иконников внес в Государственную думу проект закона, предусматривающего восстановление индексации страховых пенсий работающим пенсионерам.
Происшествия
Прокуратура извинилась за преследование пенсионера из Челябинска. У него прошел обыск с автоматчиками из-за надбавки к пенсии в 1,5 тысячи рублей
После обыска Сергея Зарубу доставили в отдел полиции «Советский», где ему предъявили обвинение в незаконном получении надбавки к пенсии в размере 1,5 тысяч рублей: она полагается тем пенсионерам Вооруженных сил, которые имеют в семье нетрудоспособного иждивенца (в случае с Зарубой — сына-студента).
Общество
В РПЦ вступились за Смирнова, назвавшего гражданских жен проститутками
Как ранее сообщало ИА REGNUM, протоиерей Смирнов на встрече с участниками православного сообщества «OrthodoxBRO» заявил, что гражданский брак порочен, а гражданские жены — «бесплатные проститутки».
Происшествия
Врача курганской больницы, отказавшегося помочь пациенту, уволят
Терапевт приемного отделения курганской больницы, читавший книгу во время приема и отказавшийся помогать пациенту, будет уволен из медучреждения.
Здоровье
Областной противотуберкулезный диспансер открывается после ремонта
Сегодня в Оренбурге после ремонта откроется областной противотуберкулёзный диспансер.
Общество
Число жертв коронавируса в Китае достигло 1868
Общее число зараженных коронавирусом нового типа в КНР превысило 72,4 тыс. человек, увеличившись за сутки на 1,8 тыс. Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане.
Общество
Джефф Безос пообещал выделить $10 млрд на борьбу с изменением климата
Глава и основатель компании Amazon Джефф Безос в своем инстаграме объявил о создании фонда Bezos Earth Fund, через который он будет финансировать деятельность ученых, активистов и общественных организаций, занимающихся проблемами изменения климата.
Здоровье
Онкобольных могут лишить инвалидности из-за регламента Минздрава
Новый регламент Минздрава может лишить онкобольных возможности получить инвалидность.
Армия и оружие
Минобороны показало стрельбу из новых «Градов»
Военнослужащие артиллерийского подразделения 41-й общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО) впервые испытали модернизированные реактивные системы залпового огня (РСЗО) БМ-21-1 «Град».
Шоу-бизнес
Иван Ургант посмеялся над словами отца о пенсии
Телеведущий Иван Ургант в эфире шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале пошутил про слова его отца о пенсии.
Политика
В России отреагировали на вызов поверенного России в МИД Украины
Ранее временного поверенного в делах России вызвали в МИД Украины и выразили ему протест в связи с задержанием четырех украинцев в Азовском море.
Армия и оружие
Консультации Турции и России по Идлибу продолжатся в Москве 18 февраля
Министерство иностранных дел Турции заявило о том, что консультации представителей Анкары с российской стороной по деэскалации конфликта в сирийской провинции Идлиб продолжатся в ближайший вторник.
Общество
Samsung оценил требования о предустановке российского софта на гаджеты
В декабре 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной предустановке отечественного ПО на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV.
Футбол
Смолов забил первый мяч в чемпионате Испании
Общество
Евгений Куйвашев попросил у Кремля денег для Деревни Универсиады
Евгений Куйвашев попросил у Кремля денег для Деревни Универсиады Так как FISU не согласовывала строительство деревни в «Новокольцовском», то построить ее за счет средств, выделяемых на Универсиаду, не получится.
Авто
Опубликован рейтинг самых популярных китайских автомобилей в России
Общество
«Макдоналдс» первым из ресторанов открыл в России «темную кухню»
Фабрика-кухня на юге Москвы занимает площадь около 400 кв. м (типичный ресторан сети в стрит-ретейле открывается на площадях от 400 до 1 тыс. кв. м). Компания также сейчас ищет помещения для комбинированного формата — классического ресторана, совмещенного с дополнительной кухней, которая будет обслуживать только курьеров агрегаторов доставки, знают собеседники РБК.
Армия и оружие
Россия начала устанавливать контроль над главным шоссе Сирии
Общество
Эксперт оценил финансовые потери туроператоров из-за коронавируса
Российские туроператоры ежемесячно теряют около $100 млн из-за резкого уменьшения количества китайских путешественников, вызванного распространением коронавируса.
Футбол
Шейдаев стал игроком азербайджанского клуба «Сабах»
Культура