Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов в понедельник, 17 февраля.
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Цены на нефть снижаются во вторник утром

Московский Комсомолец21:56

Мировые цены на нефть снижаются

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Цена нефтяной корзины ОПЕК подскочила почти на доллар

Росбалт09:21

«БКС Глобал Маркетс» ожидает высокой волатильности в ценах на нефть на предстоящей неделе в диапазоне $55-60 за баррель

Финмаркет05:45

Нефть Brent подешевела на открытии торгов до $57,17 за баррель

News.ru01:34

Нефть приближается к $58 за баррель

REGNUM15:22

Нефть дешевеет на опасениях за влияние коронавируса на спрос

ПРАЙМ00:06
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Эпидпорог гриппа и ОРВИ превышен в 31 субъекте России

В 31 субъекте России превышен эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Газета.Ru 21:54
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В бундестаге выступили против развёртывания войск на границе с Россией

"Положить конец" поддержке учений Депутаты бундестага от Левой партии убеждены, что размещение войск в рамках DEFENDER-Europe 20 наносит вред системе коллективной безопасности в Европе, нарушает дух основополагающего акта Россия — НАТО, а также противоречит всем усилиям по ослаблению напряжённости и формированию доверия.
RT на русском вчера в 23:03
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Скончался грузинский режиссер Георгий Шенгелая

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«Вашингтон» проиграл «Вегасу», Овечкин снова не забил

Стоит отметить, что капитан "Кэпиталз" Александр Овечкин не может набрать очки уже в пятом матче подряд.
Газета.Ru 21:01
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СМИ: в районе крушения MH17 не было комплексов «Бук»

В районе крушения малайзийского рейса MH17 в Донбассе не было зенитно-ракетных комплексов «Бук».
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Фонд СПО оригинально просит у Microsoft исходники Windows 7

В свою очередь Фонд свободного программного обеспечения, предложил компании Microsoft поделится исходным кодом Windows 7 и дать системе вторую жизнь.
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В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Член Совета Федерации Василий Иконников внес в Государственную думу проект закона, предусматривающего восстановление индексации страховых пенсий работающим пенсионерам.
РИА Новости 15:13
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Прокуратура извинилась за преследование пенсионера из Челябинска. У него прошел обыск с автоматчиками из-за надбавки к пенсии в 1,5 тысячи рублей

После обыска Сергея Зарубу доставили в отдел полиции «Советский», где ему предъявили обвинение в незаконном получении надбавки к пенсии в размере 1,5 тысяч рублей: она полагается тем пенсионерам Вооруженных сил, которые имеют в семье нетрудоспособного иждивенца (в случае с Зарубой — сына-студента).
Новая газета 12:08
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В РПЦ вступились за Смирнова, назвавшего гражданских жен проститутками

Как ранее сообщало ИА REGNUM, протоиерей Смирнов на встрече с участниками православного сообщества «OrthodoxBRO» заявил, что гражданский брак порочен, а гражданские жены — «бесплатные проститутки».
REGNUM вчера в 07:05
Происшествия

Врача курганской больницы, отказавшегося помочь пациенту, уволят

Терапевт приемного отделения курганской больницы, читавший книгу во время приема и отказавшийся помогать пациенту, будет уволен из медучреждения.
ТАСС 06:02
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Областной противотуберкулезный диспансер открывается после ремонта

Сегодня в Оренбурге после ремонта откроется областной противотуберкулёзный диспансер.
Вестирама.ру 22:19
Общество

Число жертв коронавируса в Китае достигло 1868

Общее число зараженных коронавирусом нового типа в КНР превысило 72,4 тыс. человек, увеличившись за сутки на 1,8 тыс. Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане.
ТАСС 19:30
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ФСБ задержала в Крыму возможного участника украинского нацбатальона

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Джефф Безос пообещал выделить $10 млрд на борьбу с изменением климата

Глава и основатель компании Amazon Джефф Безос в своем инстаграме объявил о создании фонда Bezos Earth Fund, через который он будет финансировать деятельность ученых, активистов и общественных организаций, занимающихся проблемами изменения климата.
Интерфакс 16:34
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Онкобольных могут лишить инвалидности из-за регламента Минздрава

Новый регламент Минздрава может лишить онкобольных возможности получить инвалидность.
News.ru вчера в 20:35
Армия и оружие

Минобороны показало стрельбу из новых «Градов»

Военнослужащие артиллерийского подразделения 41-й общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО) впервые испытали модернизированные реактивные системы залпового огня (РСЗО) БМ-21-1 «Град».
Известия 12:59
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Иван Ургант посмеялся над словами отца о пенсии

Телеведущий Иван Ургант в эфире шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале пошутил про слова его отца о пенсии.
РИА Новости 22:15
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В России отреагировали на вызов поверенного России в МИД Украины

Ранее временного поверенного в делах России вызвали в МИД Украины и выразили ему протест в связи с задержанием четырех украинцев в Азовском море.
Lenta.ru 16:22
Армия и оружие

Консультации Турции и России по Идлибу продолжатся в Москве 18 февраля

Министерство иностранных дел Турции заявило о том, что консультации представителей Анкары с российской стороной по деэскалации конфликта в сирийской провинции Идлиб продолжатся в ближайший вторник.
Политическая Экспертиза 11:06
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Samsung оценил требования о предустановке российского софта на гаджеты

В декабре 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной предустановке отечественного ПО на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV.
ТАСС 11:25
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Смолов забил первый мяч в чемпионате Испании

Газета.Ru 04:45
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Евгений Куйвашев попросил у Кремля денег для Деревни Универсиады

Евгений Куйвашев попросил у Кремля денег для Деревни Универсиады Так как FISU не согласовывала строительство деревни в «Новокольцовском», то построить ее за счет средств, выделяемых на Универсиаду, не получится.
Екатеринбург-ТВ 22:23
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Опубликован рейтинг самых популярных китайских автомобилей в России

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Фабрика-кухня на юге Москвы занимает площадь около 400 кв. м (типичный ресторан сети в стрит-ретейле открывается на площадях от 400 до 1 тыс. кв. м). Компания также сейчас ищет помещения для комбинированного формата — классического ресторана, совмещенного с дополнительной кухней, которая будет обслуживать только курьеров агрегаторов доставки, знают собеседники РБК.
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Россия начала устанавливать контроль над главным шоссе Сирии

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Эксперт оценил финансовые потери туроператоров из-за коронавируса

Российские туроператоры ежемесячно теряют около $100 млн из-за резкого уменьшения количества китайских путешественников, вызванного распространением коронавируса.
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Автор саундтрека к «Бригаде» Андрей Иванов погиб в Австралии

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