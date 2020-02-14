Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
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Нефть Brent завершает неделю ростом примерно на 5% - максимальным с сентября
Финмаркет14 февраля в 10:50
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 16:01, Ашберн
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Акции ТГК-2 резко выросли в ходе торгов на Московской бирже. Пикового значения в 70%, до 0,007725 руб за акцию, рост достигал в 17:20.
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Тульские медики госпитализировали двух китайских сотрудников завода Haval, недавно вернувшихся с родины, следует из комментария министерства здравоохранения Тульской области.
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Россия направила своих агентов к берегам Ирландии, чтобы определить, где именно проходят подводные кабели связи для соединения Европы и США.
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Пермский врач отказала ВИЧ-положительному посетителю в приеме
В пермском поселке Ныроб вместо консультации врач разгласила ВИЧ-статус посетителя всем присутствующим, передает 59.ru со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) и президент организации Выбор Анна Каргапольцева.
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