Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов в понедельник, 17 февраля.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Мировые цены на нефть снижаются

RT на русском00:08

Нефть поставила полугодовой рекорд, подорожав на 5% за неделю

News.ru14 февраля в 11:50

Цена нефти Brent поднялась выше $57 за баррель

ТАСС14 февраля в 05:56

Нефть Brent завершает неделю ростом примерно на 5% - максимальным с сентября

Финмаркет14 февраля в 10:50

Цены на нефть изменились разнонаправленно на новостях по коронавирусу

Взгляд.ру14 февраля в 01:04

Стоимость нефти Brent закрепилась выше $56 за баррель

Росбалт14 февраля в 01:59

Нефть продолжает дорожать в ожидании восстановления спроса

ПРАЙМ14 февраля в 13:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 14:23, Ашберн

Комментарии

Общество

Названа причина отставки начальника московской полиции

Газета.Ru 11:11
Общество

Аэрофлот объявил о сокращении количества рейсов в Китай

Будет меньше полетов в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг до конца марта, - сообщается на сайте компании.
Эхо Москвы 13:00
Происшествия

У россиянки на борту Diamond Princess выявлен коронавирус

Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.
Интерфакс 04:59
Шоу-бизнес

Дочь Алсу восхитила всех исполнением вальса Шопена

News.ru вчера в 08:34
Политика

Кремль решил создать атмосферу праздника на голосовании по Конституции

Регионам поставлена задача создать в день голосования по поправкам в Основной закон праздничную атмосферу в целях повышения явки, сообщили два участника семинара.
РБК вчера в 12:54
Культура

Российский павильон на Венецианской биеннале станет архитектурным бюро

Российский павильон на 17-й Венецианской архитектурной биеннале станет временным архитектурным бюро.
ТАСС 14:03
Политика

Появилось видео сопровождения самолета Шойгу сербскими истребителями

Телеканал "Звезда" опубликовал видео почетного сопровождения самолета Сергея Шойгу истребителями сербских ВВС.
РИА Новости 07:45
Происшествия

«Краснодарский каннибал» умер в тюремной больнице

Газета.Ru 13:50
Политика

Кремль оценил идею Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе

Идею президента Украины Владимира Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе надо обсуждать с ЛНР и ДНР, но Киев готовность к диалогу не проявляет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:39
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принца Гарри сняли у самолета с чемоданами в руках

Гарри взял в руки чемодан, а Меган сумку и ноутбук. При этом супруги выглядели по-домашнему.
ТВ Центр 00:49
Здоровье

Япония признала эпидемию коронавируса неуправляемой

15 февраля в Японии зафиксирован всплеск новых случаев заражения вирусом. С 259 их число выросло до 338 человек.
News.ru 15 февраля в 08:51
Происшествия

Ветеран органов внутренних дел умер в душе госпиталя МВД

Полиция начала проверку по факту смерти ветерана органов внутренних дел в Главном клиническом госпитале МВД.
RT на русском 13:49
Общество

Россиян предупредили о морозах в марте

Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Lenta.ru 02:29
Происшествия

Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных

Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
Российская газета вчера в 05:25
Экономика

«Нафтогаз» увеличил до $8 млрд оценку ущерба от потери активов в Крыму

В рамках арбитражного процесса при Постоянной палате третейского суда в Гааге НАК «Нафтогаз» уточнил ущерб от потери своих активов в Крыму.
Коммерсантъ 04:17
Шоу-бизнес

Бывшая девушка принца Гарри покончила с собой

Британская телеведущая Кэролайн Флэк покончила с собой. В 2009 году она непродолжительное время встречалась с принцем Гарри.
News.ru 06:26
Происшествия

Студентку МГУ госпитализировали с подозрением на коронавирус

Девушке предстоит сдать анализы на коронавирус.
РЕН ТВ 06:40
Общество

Митрополит Иларион извинился за слова протоиерея о гражданских женах

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион извинился перед российскими женщинами за слова протоиерея Димитрия Смирнова, сравнившего гражданских жен с "бесплатными проститутками".
РИА Новости 04:01
Футбол

Колесниченко покинул расположение ЦСКА

Полузащитник «Чертаново» Кирилл Колесниченко покинул расположение ЦСКА, сообщает пресс-служба «армейцев».
Чемпионат 10:02
Биатлон

Старых стартует последней в индивидуальной гонке на ЧМ по биатлону

Екатерина Юрлова-Перхт выйдет на гонку 36-й, Лариса Куклина — 70-й, а Ирина Старых будет стартовать последней под 100-м номером.
News.ru 11:57
Общество

В Петербурге дамбу закрыли из-за угрозы наводнения

Санкт-Петербургские ведомости 07:55
Шоу-бизнес

50-летняя Дженнифер Лопес продемонстрировала фигуру в бикини

50-летняя Дженнифер Лопес продолжает напоминать своим фанатам о том, как шикарно она выглядит.
Pravda.Ru 10:12
Здоровье

Число жертв коронавируса в провинции Хубэй возросло на 116 человек

Число жертв коронавируса COVID-2019 в китайской провинции Хубэй возросло на 116 человек.
Известия 13 февраля в 19:49
Экономика

Лукашенко обсудил с главой Минфина зарплаты бюджетников

Зарплаты бюджетников стали главной темой разговора президента Беларуси Александра Лукашенко и министра финансов Максима Ермоловича.
МИР 24 08:54
Политика

Временного поверенного России вызвали в МИД Украины

В МИД Украины вызвали временного поверенного в делах России, ему выразили протест в связи с задержанием четырех украинцев в Азовском море.
Lenta.ru 13:48
Политика

В ФСБ исключили связь с убийством Хангошвили в Берлине

Президент ассоциации спецподразделения ФСБ России "Вымпел" Валерий Попов заявил, что никакой связи между фондом и убийством гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине нет, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 13:56
Футбол

Аспас о Смолове: «Нужно дать ему пас в свободную зону, и он забьет»

Форвард «Сельты» Яго Аспас похвалил нападающего Федора Смолова за забитый гол «Реалу» (2:2). 30-летний форвард отличился на 7-й минуте, реализовав выход один на один после паса испанского одноклубника.
Sports.ru 03:16
Армия и оружие

Асад: Сирия продолжит освобождение провинций Алеппо и Идлиб

"Бой за освобождение провинций Алеппо и Идлиб продолжается, несмотря на некоторое бурление, идущее с севера, как и продолжается бой за освобождение всей сирийской земли, уничтожение терроризма и достижение стабильности", - цитирует президента его канцелярия.
Российская газета 11:38
Авто

Новому кроссоверу Chery eQ5 достался полный привод

В середине 2020 года на китайский рынок выйдет батарейный паркетник Chery eQ5, который мы ранее видели на патентных рисунках.
Драйв 05:18
Общество

Samsung оценил требования о предустановке российского софта на гаджеты

В декабре 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной предустановке отечественного ПО на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV.
ТАСС 11:25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное