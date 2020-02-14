Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
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Нефть Brent завершает неделю ростом примерно на 5% - максимальным с сентября
Финмаркет14 февраля в 10:50
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 14:23, Ашберн
Комментарии
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Аэрофлот объявил о сокращении количества рейсов в Китай
Будет меньше полетов в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг до конца марта, - сообщается на сайте компании.
Происшествия
У россиянки на борту Diamond Princess выявлен коронавирус
Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.
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Кремль решил создать атмосферу праздника на голосовании по Конституции
Регионам поставлена задача создать в день голосования по поправкам в Основной закон праздничную атмосферу в целях повышения явки, сообщили два участника семинара.
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Российский павильон на 17-й Венецианской архитектурной биеннале станет временным архитектурным бюро.
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Появилось видео сопровождения самолета Шойгу сербскими истребителями
Телеканал "Звезда" опубликовал видео почетного сопровождения самолета Сергея Шойгу истребителями сербских ВВС.
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Кремль оценил идею Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе
Идею президента Украины Владимира Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе надо обсуждать с ЛНР и ДНР, но Киев готовность к диалогу не проявляет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принца Гарри сняли у самолета с чемоданами в руках
Гарри взял в руки чемодан, а Меган сумку и ноутбук. При этом супруги выглядели по-домашнему.
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Япония признала эпидемию коронавируса неуправляемой
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Ветеран органов внутренних дел умер в душе госпиталя МВД
Полиция начала проверку по факту смерти ветерана органов внутренних дел в Главном клиническом госпитале МВД.
Общество
Россиян предупредили о морозах в марте
Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
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Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных
Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
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«Нафтогаз» увеличил до $8 млрд оценку ущерба от потери активов в Крыму
В рамках арбитражного процесса при Постоянной палате третейского суда в Гааге НАК «Нафтогаз» уточнил ущерб от потери своих активов в Крыму.
Шоу-бизнес
Бывшая девушка принца Гарри покончила с собой
Британская телеведущая Кэролайн Флэк покончила с собой. В 2009 году она непродолжительное время встречалась с принцем Гарри.
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Студентку МГУ госпитализировали с подозрением на коронавирус
Девушке предстоит сдать анализы на коронавирус.
Общество
Митрополит Иларион извинился за слова протоиерея о гражданских женах
Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион извинился перед российскими женщинами за слова протоиерея Димитрия Смирнова, сравнившего гражданских жен с "бесплатными проститутками".
Футбол
Колесниченко покинул расположение ЦСКА
Полузащитник «Чертаново» Кирилл Колесниченко покинул расположение ЦСКА, сообщает пресс-служба «армейцев».
Биатлон
Старых стартует последней в индивидуальной гонке на ЧМ по биатлону
Екатерина Юрлова-Перхт выйдет на гонку 36-й, Лариса Куклина — 70-й, а Ирина Старых будет стартовать последней под 100-м номером.
Общество
В Петербурге дамбу закрыли из-за угрозы наводнения
Шоу-бизнес
50-летняя Дженнифер Лопес продемонстрировала фигуру в бикини
50-летняя Дженнифер Лопес продолжает напоминать своим фанатам о том, как шикарно она выглядит.
Здоровье
Число жертв коронавируса в провинции Хубэй возросло на 116 человек
Число жертв коронавируса COVID-2019 в китайской провинции Хубэй возросло на 116 человек.
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Лукашенко обсудил с главой Минфина зарплаты бюджетников
Зарплаты бюджетников стали главной темой разговора президента Беларуси Александра Лукашенко и министра финансов Максима Ермоловича.
Политика
Временного поверенного России вызвали в МИД Украины
В МИД Украины вызвали временного поверенного в делах России, ему выразили протест в связи с задержанием четырех украинцев в Азовском море.
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В ФСБ исключили связь с убийством Хангошвили в Берлине
Президент ассоциации спецподразделения ФСБ России "Вымпел" Валерий Попов заявил, что никакой связи между фондом и убийством гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине нет, передает "Интерфакс".
Футбол
Аспас о Смолове: «Нужно дать ему пас в свободную зону, и он забьет»
Форвард «Сельты» Яго Аспас похвалил нападающего Федора Смолова за забитый гол «Реалу» (2:2). 30-летний форвард отличился на 7-й минуте, реализовав выход один на один после паса испанского одноклубника.
Армия и оружие
Асад: Сирия продолжит освобождение провинций Алеппо и Идлиб
"Бой за освобождение провинций Алеппо и Идлиб продолжается, несмотря на некоторое бурление, идущее с севера, как и продолжается бой за освобождение всей сирийской земли, уничтожение терроризма и достижение стабильности", - цитирует президента его канцелярия.
Авто
Новому кроссоверу Chery eQ5 достался полный привод
В середине 2020 года на китайский рынок выйдет батарейный паркетник Chery eQ5, который мы ранее видели на патентных рисунках.
Общество
Samsung оценил требования о предустановке российского софта на гаджеты
В декабре 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной предустановке отечественного ПО на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV.