Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов в понедельник, 17 февраля.

Происшествия У россиянки на борту Diamond Princess выявлен коронавирус Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.

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