Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
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Киберспорт
Valve забанила более 40 тысяч аккаунтов за абуз матчмейкинга в Dota 2
Разработчики Dota 2 заблокировали более 40 тыс. учетных записей за абуз матчмейкинга.
Гаджеты
Samsung представила складной смартфон Galaxy Z Flip
Компания Samsung представила новый складной смартфон модели Galaxy Z Flip.
Общество
Опубликована карта «захвата» множества стран коронавирусом в течение трех месяцев
Британские специалисты разработали карту, как коронавирус будет распространяться в ближайшие три месяца по планете.
Хоккей
«Авангард» по буллитам обыграл «Ак Барс»
Политика
Зеленский призвал разработать программу украинизации молодежи Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по обеспечению молодежи, живущей на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, возможностями получения украинского паспорта и содействию абитуриентам в поступлении в украинские вузы.
Футбол
«Краснодар» интересуется полузащитником «Наполи» Юнесом
Как сообщает Calcio Napoli, полузащитником интересуется «Краснодар», сам Юнес хочет покинуть клуб.
Авто
Автоэксперт дал советы по уходу за автомобилем в зимний период
Специалист Алексей Ревин с журнала «Зарулем» дал рекомендации автомобилистам по безопасной езде в зимний период.
Здоровье
Эпидемический порог гриппа и ОРВИ превышен в 37 российских регионах
Недельные эпидемические пороги гриппа и ОРВИ превысили норму в 37 регионах России. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на Роспотребнадзор.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева вышла в свет в молодежном образе
В кинотеатре «Октябрь» на премьере фильма «Лёд-2» Примадонна появилась в молодёжной одежде.
Шоу-бизнес
Бывший стилист Пугачевой назвал «чучелом» молодую жену Петросяна
Гаджеты
В Сети показали разобранный Xiaomi Mi 10
Происшествия
Супружескую пару из Калининграда обвинили в госизмене
Семейную пару из Калининграда обвинили в государственной измене в пользу спецслужб Латвии.
Общество
Синоптики прогнозируют раннюю весну в европейской части России
Синоптики ожидают раннюю весну в европейской части России. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на руководителя Росгидромета Игоря Шумакова.
Политика
ЕС планирует пересмотреть Соглашение о свободной торговле с Украиной
Еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Варгейи заявил, что Евросоюз планирует в 2020 году подготовить пересмотр Соглашения о свободной торговле с Украиной.
Происшествия
Петербурженка сбежала из коронавирусного карантина
Жительница Санкт-Петербурга сбежала из коронавирусного карантина в Боткинской больнице.
Авто
Новый Kia Sorento показали на официальных изображениях
Компания Kia представила официальные изображения нового Sorento.
Политика
СМИ узнали о полувековой слежке ЦРУ за секретной перепиской 120 стран
ЦРУ совместно с разведкой ФРГ на протяжении полувека перехватывало секретные сообщения более чем 120 стран, говорится в расследовании The Washington Post и немецкого телеканала ZDF.
Политика
«Академик Черский» направлен на строительство «Северного потока-2»
Здоровье
В Тюмени студентку с коронавирусом вылечили и выписали из больницы
Из Тюменской инфекционной больницы выписали вылеченную от нового коронавируса студентку Тюменского индустриального университета, гражданку Китая.
Культура
Арт-критик разрушила произведение искусства за $20 тысяч
Интернет
Telegram позволил создавать сайты на базе TON
Технически новинка является сервисом создания обычных сайтов, но с доступом через пространство TON.
Транспорт
В Петербурге готовят проект строительства новой скоростной трассы
Комитет по архитектуре и градостроительству поручил до 30 июня 2021 года подготовить проект планировки территории для строительства новой скоростной трассы в Санкт-Петербурге.
Происшествия
В Югре два сотрудника полиции погибли в ДТП
Столкновение с четырьмя автомобилями произошло на 79 километре дороги Сургут-Нижневартовск.
Культура
Собчак отреагировала на критику своего нового шоу «Док-ток»
Новый формат вечернего шоу «Док-ток» на Первом канале заключается в том, что в эфире происходит реконструкция событий.
Политика
В МИД усомнились в проведении саммита «Нормандской четверки» в апреле
Заявления и действия украинской стороны ставят под вопрос возможность новой встречи лидеров "нормандского формата" в апреле 2020 года.
Кино
Warner переименовала фильм «Хищные птицы» из-за плохих кассовых сборов
Warner Bros переименовала фильм «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» в «Харли Квинн: Хищные птицы», сообщает ТАСС со ссылкой на Entertainment Weekly.