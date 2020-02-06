Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов в понедельник, 10 февраля.
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