Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов в понедельник, 10 февраля.

Политика Зеленский призвал разработать программу украинизации молодежи Донбасса Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по обеспечению молодежи, живущей на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, возможностями получения украинского паспорта и содействию абитуриентам в поступлении в украинские вузы.

Общество Синоптики прогнозируют раннюю весну в европейской части России Синоптики ожидают раннюю весну в европейской части России. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на руководителя Росгидромета Игоря Шумакова.

Политика ЕС планирует пересмотреть Соглашение о свободной торговле с Украиной Еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Варгейи заявил, что Евросоюз планирует в 2020 году подготовить пересмотр Соглашения о свободной торговле с Украиной.

Политика СМИ узнали о полувековой слежке ЦРУ за секретной перепиской 120 стран ЦРУ совместно с разведкой ФРГ на протяжении полувека перехватывало секретные сообщения более чем 120 стран, говорится в расследовании The Washington Post и немецкого телеканала ZDF.