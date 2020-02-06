Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов в понедельник, 10 февраля.
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Нефть закрепилась на $54 за баррель

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Нефть Brent подорожала до $54,41 за баррель

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Нефть перешла к росту после обвала накануне

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Рост цен на нефть ускоряется до 2% на фоне возвращения аппетита к риску

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Мировые цены на нефть в ходе торгов растут

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Рост котировок Brent и WTI ускорился

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Упадет ли дальше? Нефть остановилась возле отметки в $54

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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 15:14, Ашберн
Экономика

ЦБ продаст Сбербанк правительству по рыночной стоимости

Глава Сбербанка Герман Греф на момент публикации материала не прокомментировал сообщение своего акционера, то есть ЦБ, о продаже контрольного пакета.
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Гаджеты

Samsung представила складной смартфон Galaxy Z Flip

Компания Samsung представила новый складной смартфон модели Galaxy Z Flip.
RT на русском 15:01
Общество

Как велось расследование дела «Сети»

Отдельно с 8 апреля 2019 года в Московском окружном военном суде (с октября 2019 года - 2-м Западном окружном военном суде) на выездных заседаниях в Санкт-Петербурге рассматривается уголовное дело в отношении двух предполагаемых участников организации - Юлия Бояршинова и Виктора Филинкова.
ТАСС вчера в 06:51
Кино

Warner переименовала фильм «Хищные птицы» из-за плохих кассовых сборов

Warner Bros переименовала фильм «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» в «Харли Квинн: Хищные птицы», сообщает ТАСС со ссылкой на Entertainment Weekly.
Мой Брянск 12:38
Здоровье

В России под наблюдением из-за коронавируса находятся 20 тысяч человек

Под медицинским наблюдением с подозрением на коронавирус в России остаются 20 тысяч человек.
МордовМедиа вчера в 09:07
Политика

Зеленский считает, что Путин его понимает

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что президент Российской Федерации Владимир Путин его понимает и согласен с тем, что войну в Донбассе пора заканчивать.
REGNUM 15:04
Политика

Лукашенко обсудил с Путиным публикации российских СМИ о Белоруссии

Лукашенко отметил, что в зарубежных СМИ, в том числе в российских, часто публикуются инсинуации в отношении Белоруссии.
Газета.Ru 09:50
Технологии

NASA прогнозирует «замерзание» Западной Европы

Круг Бофорта удерживают на месте многолетние западные ветры, однако если они изменять направление, то излишки талой воды попадут в Атлантику и будут уноситься течениями океана.
Что происходит 00:32
Общество

Госдума рассмотрит поправки о расширении материнского капитала

В Госдуму внесены поправки в законопроект о материнском капитале, продлевающие действие программы до конца 2026 года с ежегодной индексацией.
Gazeta.SPb 00:46
Гаджеты

На чехлы для неанонсированного iPhone уже открыт приём заказов

Стоит отметить, что у Alibaba и Amazon тоже есть чехлы для еще не анонсированного смартфона iPhone SE 2. Такая практика применяется не первый год, когда производители начинают выпускать чехлы за несколько недель до презентации новых iPhone.
Astera 07:27
Общество

Белоруссия перерабатывает последнюю нефть

Белоруссия начала выбирать технологическую нефть для переработки на своих НПЗ из веток магистрального нефтепровода «Дружба», не задействованных при транзите российской нефти на запад, сообщили «РИА Новости» в «Белнефтехиме».
Коммерсантъ 06:22
Авто

КамАЗ запатентовал электрогрузовик без кабины

Изображение грузовика без кабины на электрической тяге размещено в открытой базе Роспатента, обладателем патента указан КамАЗ, пишет издание Motor.
МИР 24 вчера в 10:25
Шоу-бизнес

Бывший стилист Пугачевой назвал «чучелом» молодую жену Петросяна

Московский Комсомолец 13:07
Общество

В ВОЗ считают распространение коронавируса «верхушкой айсберга»

Гебрейесус призвал все государства делиться любой информацией по коронавирусу в режиме онлайн, а также назвал врачей, борющихся с эпидемией, героями.
REGNUM вчера в 10:50
Политика

ЦРУ втайне владело крупнейшим поставщиком криптографических технологий

Как следует из публикации издания, начавшая свой бизнес ещё во время Второй мировой войны швейцарская Crypto AG всю вторую половину XX века являлась одним из крупнейших мировых поставщиков аппаратных и программных решений для зашифрованных коммуникаций.
Вести.Ru 10:59
Кино

Маколей Калкин провалил кастинг на роль в фильме Квентина Тарантино

Lenta.ru 10:59
Футбол

Форвард «Барселоны» Дембеле выбыл на полгода и пропустит Евро-2020

Нападающий «Барселона» Усман Дембеле выбыл на шесть месяцев, сообщается на официальном сайте каталонского клуба.
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Здоровье

Названы полезные для слизистой оболочки кишечника продукты

Врачи определили продукты, способные улучшить общее состояние здоровья и восстановить слизистую оболочку кишечника.
ToDay News Ufa 06:33
Игры

Вводный ролик коопертивного шутера Outriders, который выйдет в конце года на PS5 и Xbox Series X

3DNews 14:15
Культура

Пугачева прокомментировала эвакуацию на премьере фильма «Лед 2»

Алла Пугачева прокомментировала эвакуацию из кинотеатра "Октябрь" во время премьеры фильма "Лед 2". Как сообщает "Газета.ру", в момент, когда в кинотеатре сработала пожарная тревога, героиня Марии Ароновой начала петь песню "Озеро надежды" Пугачевой.
Москва 24 05:48
Армия и оружие

Главы Минобороны НАТО обсудят реакцию альянса на российские ракеты

Министры обороны НАТО обсудят на плановом заседании 12-13 февраля, как альянс будет реагировать на российские ядерные и обычные ракеты.
ТАСС 05:12
Происшествия

В Польше избили граждан России, Украины и Белоруссии за русскую речь

Газета.Ru 14:31
Армия и оружие

Минобороны РФ знает о проблемах НАТО в Восточной Европе

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Культура

Ван Дамма и Джеки Чана «перенесли» в Mortal Kombat 11

Например, Скала выступил в роли Кабала, Брюс Ли, конечно, в роли Лю Кана, а Джеки Чан в роли Кун Лао.
Ferra вчера в 12:46
Футбол

Коутиньо хочет остаться в «Баварии»

Soccer.ru вчера в 23:20
Шоу-бизнес

Милла Йовович рассказала о тяжелой болезни новорожденной дочери

Американская актриса русско-сербского происхождения Милла Йовович рассказала о тяжелой болезни новорожденной дочери Оушен.
Lenta.ru 09:51
Теннис

Векич в футболке «Зенита» вышла на разминку перед матчем в Петербурге

Sports.ru 09:55
Кино

Владимир Меньшов: «Мужчины лучше рассказывают о женщинах»

Аргументы и Факты вчера в 16:05
Общество

В ГТРК «Камчатка» прокомментировали смех ведущей при записи эфира

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В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с учеником

Известия 03:50
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