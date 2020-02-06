Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
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Энергетика
Болгария попросила о «значительном снижении» цен на газ из России
"Булгаргаз" ведет переговоры с российской компанией "Газпром-экспорт" о "значительном снижении" цены на газ, сообщается на ее сайте.
Хоккей
«Спартак» Знарка дожал «Металлург» и вышел в плей-офф КХЛ
В Москве завершилась встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между столичным "Спартаком" и магнитогорским "Металлургом".
Футбол
Василий Березуцкий рассказал о новой работе в ЦСКА
Армия и оружие
Норвежская разведка назвала наибольшей угрозой Россию и Китай
Наибольшую угрозу для Норвегии представляют Россия и Китай.
Общество
Полиция начала проверку в отношении Водонаевой
Полиция начала доследственную проверку в отношении телеведущей Алены Водонаевой из-за ее призыва «не рожать рабов этому государству».
Гаджеты
Samsung представила новые смартфоны Galaxy
Южнокорейская компания Samsung представила линейку флагманских смартфонов Galaxy S20. Презентацию транслировал YouTube-канал производителя.
Гаджеты
Показаны качественные фотографии нового флагмана Xiaomi Mi 10
Компания Xiaomi постаралась не раскрывать до презентации всех особенностей данной модели, а также его внешнего вида.
Политика
«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока-2»
Газопровод «Северный поток-2» запустят в конце 2020 года, следует из презентации компании, подготовленной к Дню инвестора.
Здоровье
Заболевшую коронавирусом китаянку выписали из больницы в Тюмени
Китайскую студентку, заболевшую новым коронавирусом 2019-nCoV, выписали из больницы в Тюмени.
Здоровье
Число сивучей, запутанных в пластиковом мусоре и рыболовных снастях, растет на Сахалине
Именно поэтому Валентина предложила внести в протокол специальное предложение об организации условий для ввоза в Россию ветеринарных препаратов для обездвиживания сивучей при распутывании.
Экономика
Сахалинские депутаты смело и бестолково наехали на ипотечное агентство
Областные депутаты обсудили отчет контрольно-счетной палаты по проверке сахалинского ипотечного агентства на совместном заседании двух постоянных комитетов — по бюджету и налогам и экономическому развитию.
Шоу-бизнес
Модель Оксана Воеводина подхватила в самолете неизвестный вирус
Модель Оксана Воеводина рассказала о последствиях недавнего полета в самолете.
Общество
Семь фигурантов дела «Сети» получили от 6 до 18 лет колонии
Здоровье
Минздрав: треть россиян являются «тихими» алкоголиками
По словам эксперта, треть россиян злоупотребляет алкоголем, однако они не считают свой порок чем-то серьезным и поэтому не обращаются за помощью к специалистам.
Общество
Белоруссия начала забирать технологическую нефть из «Дружбы»
Белоруссия начала забор технологической нефти для переработки на своих НПЗ из веток магистрального нефтепровода «Дружба», не задействованных при транзите российской нефти западным потребителям.
Происшествия
Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за свадебного гостя
Обвинение в госизмене путём раскрытия информации о сотруднике ФСБ предъявлено супругам из Калининграда Константину Антонцу и Антонине Зиминой.
Технологии
Операторы сообщили результаты тестирования «суверенного Рунета»
Напомним, что в законе «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и защите информации» с недавних пор появились поправки, которые еще называют "законом о суверенном Рунете", они вступили в силу 01.11.2019 года.
Технологии
Samsung стал блокировать умные телевизоры россиян
Компания Samsung неожиданно сделала пакость своим клиентам из России.
Политика
Зеленский анонсировал программу по украинизации молодежи Донбасса
Ранее 11 февраля помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что Зеленский искренне хочет урегулировать конфликт в Донбассе, и Киев предпринимает для этого всё необходимое.
Происшествия
В Петербурге экс-полицейские получили реальные сроки за избиение юноши
Колпинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к реальным срокам бывших полицейских Алексея Заброду и Евгения Аунинга, обвиняемых в избиении 17-летнего юноши.
Футбол
Дембеле выбыл на полгода и пропустит Евро-2020
«Блауграна» сообщила, что ее форвард Усман Дембеле выбыл на шесть месяцев из рядов сине-гранатовых.
Экономика
Деньги от продажи Сбербанка правительству, по некоторым данным, пойдут на выполнение социальных обещаний президента
Газета пишет, что операция с передачей Сбербанка позволит властям обойти бюджетное правило и потратить часть денег Фонда национального благосостояния на социальные проекты.
Политика
Украина не станет назначать посла в России
Представители украинского МИД сообщили, что Киев не будет назначать своего посла на территории РФ ввиду якобы имеющей место российской агрессии.
Здоровье
Врач назвал храп признаком серьезного заболевания
Общество
Шарапова пришла на вечеринку «Оскара» в прозрачном платье
Российская теннисистка Мария Шарапова пришла на вечеринку по случаю вручения премии американской киноакадемии «Оскар» в откровенном прозрачном платье.
Космос
Есть ли внеземная жизнь: космические события этой недели в Калининграде
В Калининграде подходит к концу Неделя науки.